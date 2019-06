Acer TravelMate X5 - test lekkiego biznesowego ultrabooka

Acer coraz śmielej wkracza na rynek laptopów biznesowych. TravelMate X5 to 14 calowy ultraboook, który waży zaledwie 980 gram. Sprawdzamy, czym jeszcze wyróżnia się nowy model.

Firma Acer obecna jest na Polskim rynku od wielu lat. Konsumenci mogą ją kojarzyć głównie z tańszymi konstrukcjami, które oferowały wydajne podzespoły w jak najniższej cenie. Jeszcze kilka lat temu to stwierdzenie mogłoby trafnie scharakteryzować Acera. Obecnie firma przykłada dużo większą wagę do wyglądu, jakości wykonania oraz materiałów stosowanych w nowych modelach swoich laptopów.

Przedsiębiorstwo powstało w 1976 roku w Tajwanie. Siedziba firmy znajduje się w Tajpej. Acer zatrudnia prawie 8000 pracowników. Oferta produktowa skierowana jest zarówno do użytkowników indywidualnych, klientów biznesowych oraz do sektora edukacji. Acer produkuje zarówno komputery, laptopy, komputery All-in-One, ale także projektory i monitory.

W 2011 roku Acer zmienił logo, a sama firma została poddana gruntownej restrukturyzacji, której skutki widzimy dzisiaj. Przedsiębiorstwo znacznie zmieniło politykę. Położono dużo większy nacisk na jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie konsumentów.

Obecnie gama produktowa laptopów firmy Acer podzielona jest na kilka serii: Swift (cienkie i stylowe ultrabooki), Aspire (klasyczne laptopy do codziennego użytku), Chromebook (urządzenia wyposażone w Chrome OS), Spin (laptopy konwertowane), Predator (gaming) oraz TravelMate (urządzenia dla firm i przedsiębiorstw).

Przez ostatnie kilkanaście dni mieliśmy przyjemność testować najnowszego ultrabooka biznesowego Acer TravelMate X5, którego główną cechą charakterystyczną jest niska waga wynosząca zaledwie 980 gram, a to wszystko przy obecności 14 calowej dotykowej matrycy Full HD oraz obecności klasycznych portów.

Acer TravelMate X5 - Zawartość zestawu

Acer TravelMate X5 dostarczany jest w nie wyróżniającym się kartonowym pudełku. Naszą uwagę przykuła jednak jego waga, która wskazuje bardziej na obecność tabletu w środku, a nie 14 calowego laptopa biznesowego. Nie jedna konstrukcja tego typu waży więcej, niż TravelMate X5 w opakowaniu. Pudełko nie zdradza zbyt wielu detali na temat urządzenia. Na boku znajdziemy jedynie naklejkę z podstawową specyfikacją techniczną oraz numerem seryjnym. Producent chwali się, że wykorzystuje w 100 procentach biedegradowalne opakowania.

W środku znajdziemy:

Komputer

Ładowarkę

Skróconą instrukcje obsługi

Acer nie zdecydował się na dołączenie do zestawu żadnych przejściówek, ale nie musiał tego robić, ponieważ laptop posiada rozbudowany (jak na ultrabooka ważącego mniej niż 1 kg) zestaw portów. Na pokładzie znajdziemy 2 porty USB 3.0, HDMI, USB Typu C, złącze słuchawkowe Jack oraz zasilania. Miłym dodatkiem jest gniazdo Noble Wedge, którego na próżno szukać w innych nowych ultrabookach.

Nie spodobało nam się, że laptop nie może być ładowany przy pomocy portu USB Typu C. Niestety, musimy korzystać z dedykowanego zasilacza. Poza tym sama ładowarka jest bardzo mała, lekka i pasuje do charakteru laptopa.

Acer TravelMate X5 - Cena

Acer TravelMate X5 dostępny jest w Polsce w kilku konfiguracjach, które różnią się ceną oraz zastosowanymi podzespołami:

Intel Core i5 8265U, 8 GB RAM, 256 GB SDD NVMe, 14 cali Full HD IPS, Intel UHD 620 - 4199 zł ;

; Intel Core i5 8265U, 8 GB RAM, 256 GB SDD NVMe, 14 cali Full HD IPS, dotykowy ekran, Intel UHD 620 - 4399 zł ;

; Intel Core i7 8565U, 16 GB RAM, 512 GB SDD NVMe, 14 cali Full HD IPS, Intel UHD 620 - 5199 zł ;

; Intel Core i7 8565U, 16 GB RAM, 512 GB SDD NVMe, 14 cali Full HD IPS, dotykowy ekran, Intel UHD 620 - 5399 zł;

Trochę żałujemy, że w najdroższych konfiguracjach producent nie zdecydował się na zastosowanie dedykowanego układu graficznego. Niestety, ale nie można mieć wszystkiego. Implementacja dodatkowej grafiki z pewnością negatywnie wpłynęła by na wagę urządzenia oraz czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Acer TravelMate X5 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-8565U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache)

Intel Core i7-8565U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB NVMe

512 GB NVMe Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, dotykowy

Błyszczący, LED, IPS, dotykowy Przekątna ekranu: 14 cali

14 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel UHD Graphics 620

Intel UHD Graphics 620 Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa: 1.0 MP

1.0 MP Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria: 2-komorowa, 4670 mAh, Li-Ion

2-komorowa, 4670 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość: 14,9 mm

14,9 mm Szerokość: 329 mm

329 mm Głębokość: 228 mm

228 mm Waga: 980 gram (z baterią)

980 gram (z baterią) Kolor dominujący: Czarny

Czarny Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze stopu magnezu, Aluminiowe wnętrze laptopa, Białe podświetlenie klawiatury, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM

Obudowa wykonana ze stopu magnezu, Aluminiowe wnętrze laptopa, Białe podświetlenie klawiatury, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), Wbudowany czytnik linii papilarnych, Szyfrowanie TPM Dołączone akcesoria: Zasilacz

Zasilacz Rodzaj gwarancji: Door-to-door 24 miesiące

Do testów otrzymaliśmy topową konfigurację wyposażoną w procesor Intel Core i7 i 16 GB pamięci operacyjnej RAM, co jest rzadko spotykane w ultrabookach. Urządzenie pozytywnie wyróżnia się w kwestii specyfikacji technicznej, ale znaleźliśmy kilka minusów. TravelMate X5 nie posiada złącza Thunderbolt 3, co w przypadku najtańszych konfiguracji nie jest tak bolesne, jak w przypadku laptopa kosztującego ponad 5000 zł. Ze względu na dotykowy ekran matryca jest błyszcząca, co może przeszkadzać podczas pracy na otwartych przestrzeniach. Cieszy fakt, że ekran nie palcuje się nadmiernie oraz posiada wysoką jasność maksymalną.

Acer TravelMate X5 - Wygląd i jakość wykonania

Patrząc na Acera TravelMate X5 od razu stwierdziliśmy, że ten design gdzieś już widzieliśmy. Nowy model to nic innego, jak lekko zmodyfikowany Swift 5, który dostępny jest na rynku już od jakiegoś czasu. Oba modele różnią się kolorami obudowy - Swift 5 jest niebieski bądź srebrny, a TravelMate X5 czarny oraz ceną (model biznesowy jest kilkaset złotych droższy). Po za tym w kwestii designu to takie same urządzenia.

Acer chwali się przede wszystkim niską masą laptopa. Podkreślamy ponownie, że całość waży zaledwie 980 gram (w topowej konfiguracji z ekranem dotykowym), a należy pamiętać, że TravelMate X5 to 14 calowy ultrabook z wydajnymi podzespołami oraz szerokim zestawem portów.

Obudowa została wykonana ze stopów magnezu które mają zapewnić większą wytrzymałość, niż aluminium.

Laptop jest mały, smukły i lekki. To pierwsze rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę. Doceniamy, że TravelMate X5 posiada 180 stopniowe zawiasy. Całe urządzenie utrzymane jest w czarnej kolorystyce, która lekko mieni się gdy pada na nią światło.

Na klapie matrycy umieszczono srebrne logo producenta.

Na spodniej części obudowy znajdziemy otwory wentylacyjne (3 sztuki), cztery gumowe nóżki oraz kilka naklejek. Co ciekawe Acer umieszcza informację o dacie produkcji danego egzemplarza, którą można znaleźć obok numeru seryjnego.

Z tyłu znajdziemy szeroki zawias, a na froncie nie zdecydowano się na umieszczenie żadnych złączy czy diod sygnalizacyjnych.

Na prawym boku umieszczono większość portów. Znajdziemy tutaj gniazdo zasilania, HDMI, 2x USB Typu A oraz USB Typu C. Z lewej strony znajdziemy gniazdo Noble Wedge, złącze słuchawkowe Jack oraz diody sygnalizacyjne. Niestety nie znajdziemy czytnika kart pamięci. Cieszy nas zastosowanie odstępu pomiędzy dwoma portami USB, dzięki czemu nie ma problemu z ich jednoczesnym wykorzystaniem.

Cała konstrukcja jest niezbyt odporna na wyginanie i trzeszczy. Ramka matrycy również nie jest zbytnio odporna i znacząco się wygina pod naciskiem . Wszystko to spowodowane jest niską masą urządzenia, ale takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w topowym laptopie skierowanym do użytkowników biznesowych. Te same wady zauważyliśmy również w tańszym modelu konsumenckim Swift 5.

Acer TravelMate X5 - Ekran

Acer TravelMate X5 wyposażony jest w 14 calową błyszczącą matrycę IPS, która jest dotykowa, co nieco utrudnia korzystanie z laptopa na dworze". Ekran nie jest zabezpieczony szkłem, a ramki, które go okalają są sporych, jak na dzisiejsze standardy rozmiarów. Szczególnie nie podoba nam się dolna ramka matrycy. Rozdzielczość to standardowe Full HD (1920 x 1080), a proporcje wynoszą 16:9.

Producent nie zdecydował się na zastosowanie funkcji automatycznej regulacji jasności, która powoli staje się standardem nawet w tańszych konstrukcjach.

Przetestowaliśmy ekran Acera TravelMate X5 za pomocą kolorymetru. Pokrycie palety barw sRGB wynosi 95,4 procent, Adobe RGB 71,2 procent, a DCI P3 79,7 procent. Jak na biznesowego ultrabook'a to zadowalające wartości. Matryca posiada bardzo równomierne podświetlenie. Maksymalne odchylenie wynosi niecałe 9 procent, co jest praktycznie niezauważalne dla użytkownika nie zajmującego się obróbką foto/video. Odchylenie DeltaE wynosi 3,37, co również jest w pełni akceptowalną wartością świadczącą o należytym odwzorowaniu barw przez zastosowany panel.

Acer TravelMate X5 - Klawiatura i gładzik

Acer wyposażył TravelMate X5 w wyspową klawiaturę z podświetleniem, które jest jedynie jednostopniowe. Klawiatura jest bardzo wygodna. Pisanie długich wiadomości e-mail lub tworzenie prezentacji nie sprawia żadnych problemów. Układ klawiszy jest standardowy. Niektórym użytkownikom może nie spodobać się umieszczenie przycisku power w miejscu klawisza delete. Po kilku dniach można się jednak przyzwyczaić do tego rozwiązania. Użytkownicy komputerów Mac znają je już od wielu lat.

Do wad klawiatury zaliczamy podświetlenie, które samoczynnie wyłącza się po około 10 sekundach i aktywuje ponownie, gdy zaczniemy wprowadzać tekst. Nie ma możliwości ustawienia podświetlenia na stałe. Drugim problemem jest znaczne uginanie się klawiatury podczas pisania w okolicach liter G oraz T.

Pod klawiaturą z prawej strony producent umieścił czytnik linii papilarnych, który zintegrowany jest z Windows Hello. Podczas kilkunastodniowych testów nie mieliśmy z nim najmniejszych problemów.

Gładzik zastosowany w Acer TravelMate X5 jest dosyć mały, jak na dzisiejsze standardy. Testowany przez nas wcześniej Matebook 13 posiadał znacznie większą płytkę dotykową. Poza mniejszą, niż w konkurencyjnych modelach wielkością nie mamy najmniejszych zastrzeżeń do gładzika. Jest precyzyjny i odpowiednio śliski. Nie ma również żadnych problemów z obsługą gestów zastosowanych w systemie Windows 10. Wyjeżdżając na weekend z TravelMate X5 możesz zostawić myszkę w domu.

Acer TravelMate X5 - Oprogramowanie

Acer TravelMate X5 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Testowany egzemplarz posiadał zainstalowaną wersję 1803. To trochę dziwne, zważywszy na to, że premiera modelu miał miejsce w marcu 2019 roku, kiedy to od kilku miesięcy dostępna było już wydanie 1809. Acer domyślnie preinstaluje antywirusa Norton Security oraz sporo własnych aplikacji. Znajdziemy między innymi elektroniczną instrukcję obsługi, Acer Collection S (sklep z aplikacjami), formularz rejestracyjny, aplikację Booking, LinkedIn, Acer Control Center oraz kilka innych mniejszych dodatków.

Jak widać dodatków od producenta jest sporo. Niektóre z nich są przydatne, ale większość to typowy bloatware.

Acer TravelMate X5 - Wydajność i kultura pracy

Testowany przez nas egzemplarz Acer TravelMate X5 wyposażony był w czterordzeniowy procesor Intel Core i7 8565U o taktowaniu 1,8 GHz, który wspierany jest przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 działającej w trybie dual channel. To najwydajniejsze podzespoły, jakie znajdziemy w dzisiejszych ultramobilnych laptopach. Mobilny procesor Intel Core i7 ósmej generacji to bardzo wydajny układ, który w testowanym urządzeniu znacząco się nagrzewał. Podczas wykonywania typowych czynności biurowych takich, jak przeglądanie internetu lub praca w pakiecie biurowym komputer jest praktycznie niesłyszalny i przez większość czasu jest chłodzony pasywnie. Podczas wykonywania zaawansowanych czynności, jak obróbka foto/video czy przeprowadzanie testów syntetycznych system chłodzenia nadal był zadziwiająco cichy, ale sam laptop znacznie się nagrzewał.

W 30 minutowym teście OCCT temperatura sięgała nawet 92 stopni Celsiusza na pierwszym rdzeniu i 90 stopni na czwartym rdzeniu. Intel przewiduje, że temperatura maksymalna dla procesora Core i7 8565U zastosowanego w Acer TravelMate X5 wynosi 100 stopni.

Acer TravelMate X5 - Dźwięk

Acer TravelMate X5 to laptop biznesowy dlatego też nie oczekiwaliśmy zbyt wiele po zastosowanych w nim głośnikach. Producent umieścił głośniki stereo na spodzie urządzenia. Taka lokalizacja powoduje, że podczas korzystania z urządzenia na kolanach bardzo często zasłaniamy źródło dźwięku.

Jakość dźwięku jest przeciętna. Dźwięk jest lekko przytłumiony i brakuje mu nieco basu. Niemniej jednak do rozmów wideo, do których będą używane przez większość czasu nadają się bardzo dobrze. Złącze słuchawkowe Jack działa bez problemu. Obsługuje również słuchawki z wbudowanym mikrofonem, za co należą się słowa pochwały dla producenta.

Acer TravelMate X5 - Kamera i mikrofony

Ultrabook oferuje swojemu użytkownikowi kamerę nagrywającą w rozdzielczości 720p przy 30 klatkach na sekundę lub 640 x 360 pikseli również przy 30 klatach na sekundę. Szkoda, że Acer nie zdecydował się na umieszczenie kamery nagrywającej w Full HD. TravelMate X5 posiada certyfikat Skype for Business, który gwarantuje odpowiednią jakość nagrań.

Urządzenie wyposażone jest także w dwa mikrofony, które w praktyce bardzo dobrze się sprawdzają. Podczas testów nie mieliśmy problemów z działaniem tego elementu.

Acer TravelMate X5 - Bateria

Bardzo niska waga urządzenia odbiła się także na wbudowanym akumulatorze. Zastosowano dwukomorową Litowo-polimerową baterię o pojemności 4670 mAh. Producent deklaruje czas pracy do 8 godzin na pojedynczym ładowaniu. W praktyce Acer domaga się podłączenia do ładowania po około 5 godzinach pracy biurowej. To wynik zdecydowanie poniżej średniej. Najlepsze konstrukcje oferują kilka godzin więcej przy takim samym użyciu. Z drugiej strony otrzymane przez nas rezultaty nie są bardzo rozczarowujące.

W naszym teście wytrzymałości baterii Acer TravelMate X5 rozładował się po 5 godzinach i 3 minutach oglądania filmu w rozdzielczości 1080p (Full HD) przy jasności oraz głośności ustawionej na 50 procent.

Acer TravelMate X5 - Posumowanie

Acer TravelMate X5 nie jest sprzętem idealnym, ale to bardzo dobre urządzenie. Większość wad, jakich się doszukaliśmy spowodowana była bardzo niską wagą urządzenia. Osoby, które cenią sobie mobilność, a jednocześnie wymagają od laptopa czegoś więcej niż tylko ładnej i smukłej obudowy będą zadowolone. Doceniamy ekran IPS wysokiej jakości, wygodną, choć nieco uginającą się klawiaturę oraz precyzyjny touchpad. Spodobał nam się również bogaty zestaw portów, które zostały rozmieszczone w odpowiednich miejscach.

Nie spodobały nam się wysokie temperatury procesora podczas wykonywania zaawansowanych obliczeń, obudowa, która się wygina i wydaje przy tym dziwne dźwięki oraz szerokie ramki okalające matrycę.

Podsumowując zdecydowanie warto rozważyć zakup Acer'a TravelMate X5, jeżeli szukasz jak najlżejszego laptopa o wydajności, która pozwoli zastąpić Ci stacjonarny komputer. Jeżeli cena jest dla ciebie ważna rozejrzyj się za podstawowymi konfiguracjami, albo sprawdź model Swift 5#, który jest bardzo podobny do testowanego przez nas TravelMate'a.