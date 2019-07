Acronis Disk Director 12.5 to kolejne bardzo zaawansowane narzędzie do zarządzania dyskami.

Cena: 34,99 funtów/49,99 dolarów

Acronis to inny pionier w dziedzinie narzędzi do klonowania i tworzenia kopii zapasowych. Oprogramowanie True Image jest znane wielu użytkownikom od lat, ale do klonowania dysków potrzebny Ci inny program - Disk Director 12.

Podobnie, jak w przypadku programu Paragon również Acronis wysoko ceni swoją pracę. Za Disk Director 12 zapłacimy 34,99 funtów/49,99 dolarów. Oprogramowanie dostępne jest na stronie producenta. Jeżeli posiadasz starszą wersję programu możesz zdecydować się na zakupienie uaktualnienia za 19,95 funtów/29,99 dolarów.

Disk Director zaoferuje Ci trzy główne funkcje: zarządzanie partycjami, odzyskiwanie woluminu i ostatnią, czyli klonowanie dysków.

Oczywiście program w pełni obsługuje system Windows 10 i UEFI - nowoczesne oprogramowanie układowe komputerów PC i laptopów.

Używanie Disk Director tylko i wyłącznie do klonowania marnuje trochę potencjał tego oprogramowania. Program jest przydatny także gdy potrzebujesz modyfikować partycje, zmniejszać ich rozmiar, formatować dyski i wykonywać wiele innych operacji.

Co ciekawe i rzadko już spotykane ze strony producenta możesz pobrać wersję demo, która pozwoli Ci wypróbować program przed jego zakupem.