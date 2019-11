Najlepszy launcher dla fanów wszelkiego rodzaju gestów.

Cena: Darmowy, zakupy w aplikacji, wersja Plus płatna dodatkowo

Darmowy, zakupy w aplikacji, wersja Plus płatna dodatkowo Wymagana wersja systemu operacyjnego Android: 5.0 Lollipop lub nowszy

Źródło: actionlauncher.com

Action Launcher to jedna z bardziej specyficznych nakładek dostępnych w Google Play. To zaawansowany launcher, który jest w pełni kompatybilny z Material Design, a przy okazji opiera się na wykorzystaniu gestów. Aplikacja umożliwia automatyczne dopasowanie kolorystyki ikon i innych elementów do wybranej tapety, dostosowanie paska wyszukiwania, tworzenie innowacyjnych folderów opartych na interakcji za pomocą gestów i wiele innych. Ciekawym rozwiązaniem są migawki, które poprzez przeciągniecie palcem umożliwiają uruchomienie widgetu aplikacji bez jej włączania.

Apex Launcher jako jedna z niewielu aplikacji umożliwia import ustawień pulpitu z wielu nakładek producenckich, jak HTC TouchWiz, Samsung One UI, Samsung Experience, launcher od Google i wielu innych.

Aplikacja posiada bardzo przemyślany etap konfiguracji, podczas którego wyjaśniane są wszystkie najważniejsze i godne uwagi funkcje.

