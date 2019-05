ActiveJet AH-302BRX i AH-302CRX

Najlepszy na rynku zamiennik tuszu HP 302 XL to produkt marki ActiveJet. Zwycięzca testu zbiorczego wyróżnia się wysoką wydajnością oraz atrakcyjną ceną

Zamienniki od ActiveJet od lat zdobywają najwyższe wyróżnienia w testach przeprowadzanych przez redakcję PCWorld. Tym razem dzięki wzorowej wydajności i świetnej opłacalności trafiły na pierwsze miejsce naszego testu. Kartridże są sprzedawane w kartonowych pudełkach z wyraźnie naniesioną informacją o zastępowanym produkcie. Wewnątrz opakowania odnajdziemy również szczegółową instrukcję, pomocną podczas instalacji tuszu w drukarce. Producent zadbał o należyte zabezpieczenie całości przed rozlaniem lub uszkodzeniem w transporcie.

Zarówno instalacja jak i praca kartridżów przebiegła bez najmniejszych problemów. Urządzenie drukujące bezbłędnie odczytywało aktualny stan atramentu, a sam czynnik został wykorzystany właściwie do ostatniej kropli. Producent deklaruje że kartridże mają pojemność 20 i 21 ml. Testy wskazały jednak na wartości 14 ml (czarny) i 18,2 ml (kolor). Różnice nie mają w tym najmniejszego znaczenia, ponieważ zestaw ActiveJet jako jedyny w całym teście pozwolił na zadrukowanie ponad 400 stron. Dokładny wynik to 426 stron w kolorze i 1010 stron w czerni i bieli. Tak wysoka wydajność przekłada się na koszt wydruku strony na poziomie 35 groszy, czyli blisko 2 razy niższy niż przy zastosowaniu tuszu marki HP. Nieco zastrzeżeń można mieć do jakości drukowanych grafik - na materiałach odznaczały się linie, wskazujące na nierównomierne podawanie atramentu. Co istotne produkt jest objęty 5-letnią gwarancją. Całe szczęście nie musieliśmy sprawdzać działania procedury gwarancyjnej.