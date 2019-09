Activejet ATH-44N - test porównawczy z tonerem HP 44A CF244A

Sprawdziliśmy jakość zamiennika HP CF244A od popularnej marki Activejet. Podpowiadamy czy użytkownicy drukarek LaserJet M15a, M15w, M28a i M28w powinni sięgnąć po to rozwiązanie.

Drukarki laserowe to urządzenia stosunkowo tanie w eksploatacji. Jeśli jednak istnieje możliwość zachowania jakości i wydajności przy dodatkowo obniżonych kosztach to grzech z niej nie skorzystać. Taką szansę proponuje polska marka Activejet, ze swoim zamiennikiem oznaczonym symbolem ATH-44N. Jest to toner zastępujący kasetę HP CF244A. Oznacza to, że możemy go zastosować wraz z drukarkami HP LaserJet Pro: M15a, M15w, M28a i M28w.

Activejet ATH-44N - cena i dostępność

Toner jest dostępny w wielu sklepach. Przykładowo w sieci Sferis odnajdziemy go w cenie około 139 zł. Oryginalny toner HP w tym samym sklepie, został wyceniony na 190 zł. Oszczędność jest więc na poziomie 27% przy założeniu, że tonery mają identyczną wydajność finalną.

Activejet ATH-44N - opakowanie i instalacja

Wbrew obiegowej opinii, zamiennik wcale nie musi odstawać jakością od oryginału. Testowany przez nas model z oferty Activejet jest sprzedawany w solidnym, foliowanym kartonie, z systemem łatwego otwierania. Pudełko nie rozrywa się, a zawartość jest należycie zabezpieczona. Ochronę przed wstrząsami zapewnia szczelna osłona ze ściankami wypełnionymi powietrzem. Ponadto toner jest zabezpieczony czarnym opakowaniem foliowym. Miłym akcentem jest również długopis dorzucany przez Activejet w formie gratisu do każdego tonera.

Ten sam model w ofercie HP jest sprzedawany w kartonie wykonanym z gorszych materiałów, a główne zabezpieczenie stanowi kartonowa foremka umieszczana wewnątrz pudełka.

Activejet zadbał też o higieniczny przebieg montażu. Plastikowa osłona zabezpiecza wałek światłoczuły przed uszkodzeniem mechanicznym do czasu instalacji tonera w drukarce. Zastosowane zostało również foliowe zabezpieczenie wyciągane jak zawleczka - identyczne jak w przypadku oryginalnego tonera HP.

Podsumowując, opakowanie i zabezpieczenie tonera Activejet nie dość, że nie odstaje od tego stosowanego w HP to nawet na wielu płaszczyznach wypada lepiej.

Instalacja zamiennika odbywa się dokładnie w ten sam sposób co tonera oryginalnego. Activejet dołącza do swojego produktu szczegółową instrukcję wraz z grafikami i opisami w języku polskim. Co ciekawe w opakowaniu z oryginalnym tonerem HP znaleźliśmy jedynie biuletyn informujący o recyklingu tonerów.

Activejet ATH-44N - wydajność

Najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności zakupu danego tonera jest jego wydajność. Przetestowaliśmy toner z oferty Activejet oraz toner dedykowany przez HP. Nasza procedura została oparta na zestandaryzowanych wydrukach ISO/IEC 19752 o pokryciu czernią na poziomie 5%. Deklarowana przez HP wydajność tonera 44A to 1000 stron. Uzyskane wyniki prezentujemy w tabeli poniżej.

Jak łatwo zauważyć, zależnie od próbki, wydajność produktu Activejet o 29 % wyższa niż w przypadku HP. Oznacza to, że wydruk pojedynczej strony kosztuje 0,09 zł, podczas gdy zadrukowanie pojedynczej strony tonerem oryginalnym to 0,17 zł. Oszczędności są więc wyraźnie zauważalne, gdyż koszt druku strony A4 tonerem Activejet jest prawie o 50% niższy, co oznacza, że za tą samą kwotę można wydrukować 2 razy więcej stron niż tonerem oryginalnym.

Pojawia się jednak pytanie czy większa wydajność tonera Activejet nie przekłada się na obniżenie jakości wydruków. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie jakości czarnego wydruku, jest zweryfikowanie stopnia zaczernienia. Oryginalny toner uzyskuje bardzo dobry wynik na poziomie 2,05 jednostki. Tonery Activejet podczas naszego testu uzyskały rezultat na poziomie 2,14 jednostki. Oznacza to, że mamy do czynienia z wydrukiem, który dla oka jest idealnie czarny.

Activejet ATH-44N - gwarancja

Podczas aktywacji sterowników do drukarki HP, zostaniemy poinformowani, że uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych tonerów, powodują utratę gwarancji na urządzenie. Obawa przez utratą wsparcia producenta, jest silną motywacją do zakupu mniej opłacalnych tonerów od HP. Gwarancja udzielana przez Activejet rozwiązuje ten problem. Marka zapewnia 5-letnią gwarancję na toner. Dodatkowo gwarancja obejmuje również naprawę lub wymianę urządzenia na nowe, w przypadku kiedy uszkodzenie powstało na skutek zastosowania zamiennika Activejet w okresie standardowej gwarancji producenta. Daje to bezpieczeństwo użytkowania sprzętu drukującego oraz stosowania produktów Activejet.

Activejet ATH-44N - podsumowanie

Wybór tonera ATH-44N to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników małych drukarek z oferty HP. Produkt zapewnia wyższą wydajność w niższej cenie, stanowiąc wartościową alternatywę dla materiałów eksploatacyjnych od HP. Doceniamy, że wzrost wydajności kasety nie przełożył się w żadnej mierze na obniżenie jakości wydruków. Produkt z oferty Activejet jest równoważny z oryginalnym tonerem, a na wielu płaszczyznach prezentuje nawet wyższy stopień dopracowania, czym zasłużył sobie na naszą rekomendację.