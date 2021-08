Adata SE900G - test szybkiego dysku przenośnego

Korzystacie z dysków zewnętrznych? Kopiujecie duże pliki? Irytuje was czas kopiowania? Mamy dla was rozwiązanie.

Przenośne dyski twarde nie są żadną nowością. Towarzyszą nam od lat. Niektórzy zapewne pamiętają czasy montowania specjalnych kieszeni w obudowach. Nie było to ani wygodne, ani poręczne rozwiązanie. Na szczęście dziś są dużo prostsze metody przenoszenia naszych plików. Pendrivy, dyski przenośne na USB to nasza codzienność. W naszych komputerach coraz częściej znajdujemy dyski SSD. To właśnie rozwój, tych nośników powoduje stały wzrost osiąganych przez nie prędkości. Zatem jak wypadają dyski oparte o najszybszy interfejs USB, a mianowicie 3.2 Gen 2x2? Mamy zamiar to sprawdzić przy pomocy dysku od Adaty SE900G.

USB 3.2 Gen2x2

Zanim przejdziemy do omówienia dysku Adaty wyjaśnijmy sobie czym tak naprawdę jest USB 3.2 GEN2x2. Historia standardu USB sięga aż 1996 roku. Powstał on w celu ujednolicenia protokołów, gniazd i interfejsów w komputerach i peryferiach komputerowych. Nic dziwnego, że co kilka lat dochodzi do powstania nowszej wersji zapewniającej lepsze parametry. Samo USB 3.0 mogące się pochwalić przepustowością 5 Gbit, które może nam się wydawać jest w miarę świeżym standardem, swoją premierę miało w 2010 roku. Co by nie mówić przez ostatnie 10 lat znacząco wzrosły wielkości plików jak i prędkości dysków, na których je przechowujemy. Zatem po USB 3.1 czy USB 3.2 gen 1 zapewniającym 10 Gbit transferu przyszła pora na kolejny krok w przód. Druga generacja USB 3.2 po raz kolejny podwaja osiągi poprzedników. Warto wspomnieć, że na horyzoncie mamy już następcę w postaci USB4, z osiągami sięgającymi nawet 40 Gbit.

ADATA SE900G – budowa i specyfikacja

Dysk dostępny jest w trzech wariantach pojemności 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Po wyjęciu z pudełka ukazuje nam się niewielkich rozmiarów nośnik (wymiary 110 mm x 66 mm 16,5), ważący 160 gramów. To właśnie waga zdradza, że do czynienia z solidnym urządzeniem. Nie ma mowy, aby coś w obudowie skrzypiało.

Od góry błyszczący plastik skrywa pod sobą efektownie świecące diody. Szkoda, że producent nie umieścił przycisku do ich wyłączania, ponieważ czy to podłączone do telewizora czy konsoli, późnym wieczorem oświetlenie może być lekko rozpraszające.

Jedynym gniazdem umieszczonym na obudowie jest port USB-C, który jest zgodny ze standardem USB 3.2 gen 2x2. To za jego pomocą będziemy komunikować się z naszym sprzętem. W zestawie z dyskiem otrzymujemy dwa przewody - w tym jeden zakończony standardowym portem USB typu A.

Sam dysk bazuje na interfejsie NVMe 1.3, a jego maksymalne osiągi deklarowane przez producenta wynoszą 2000 MB/s zarówno dla odczytu jak i zapisu danych.

Producent udziela 5 letniej gwarancji i choć wspomina, że jest ona ograniczona nie ma wzmianki o limicie zapisanych danych.

„Kompatybilność” z konsolami i PC

Producent informuje nas o zgodności z najnowszymi konsolami na rynku, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zatem czy można użyć dysku Adaty do poszerzenia dostępnego miejsca na gry? Tak, ale jest pewien haczyk. Po pierwsze konsole obu producentów dysponują portami USB 3.2 pierwszej generacji, czyli dysponujące przepustowością wynosząca „tylko” 10 Gbit. Po drugie oba sprzęty pozwolą nam odpalić z dysku USB tylko gry dostępne dla poprzedniej generacji. Nowe tytuły natywnie wspierane przez PS5 czy Xboxa Series do działania wymagają skorzystania z dużo szybszych dysków wewnętrznych. Jednego możemy być pewni - wykonanie kopii na dysk Adaty dzięki prędkości wynoszącej prawie 1 GB/s nie zajmie nam dużo czasu.

Kolejnym problemem może okazać się właśnie zgodność z USB 3.2 2x2. Większość płyt głównych, o ile w ogóle jest wyposażona w takie gniazdo, posiada je w formie portu dla zewnętrznego panelu przedniego. I choć USB-C zgodne z standardem 3.1 czy 3.2, coraz częściej pojawia się na obudowach, śmiało możemy założyć, że najtańsze konstrukcje mogą nie zapewnić pełnej dwupasmowej przepustowości. Częściowym rozwiązaniem tego problemu są dedykowane karty rozszerzeń dostępne na slot PCIe, które w swojej ofercie posiada m.in. Gigabyte, Orico, Sonet czy IcyBox.

Platforma testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 PRO 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 PRO 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

ADATA SE900G – wydajność

Zgodność z USB 3.2 gen 2x2 uzyskaliśmy za sprawą karty ICYBOX IB-PCI1901-C32 opartej o kontroler Asmedia ASM3242. Sprawdziliśmy też jakie rezultaty jesteśmy wstanie osiągnąć podpinając dysk pod standardowe USB 3.0 czy trochę nowsze 3.2 Gen 1. Na wykresach umieściliśmy też wyniki osiągnięte przez standardowy dysk SSD SATA3 oraz dysk NVMe PCie Gen 3.0.

W pierwszej kolejności testy benchmarku ATTO. Widać jak mocno wybrany port wpływa na wydajność dysku. Adata nie ma niestety szans wyrównać do wydajności szybkich dysków NVMe, 20 Gbit przepustowość to wciąż za mało. Widać też, że interfejs USB nie sprzyja ilości operacji na sekundę dla małych plików, tutaj nawet najszybsze złącze wypada gorzej niż port SATA3.

W benchmarku Anvil's Storage Utilities po raz kolejny lepsze rezultaty uzyskujemy na dysku Adaty po podłączeniu przez port USB 3.2. Dotyczy to zarówno prędkości jak i IOPS.

W CrystalDiskMark SE900G Adaty pokazuje pełną moc - 2 GB/s w odczycie i zapisie musi robić wrażenie. Przy takich prędkościach skopiowanie 60 GB pliku wideo zajmuje tylko pół minuty.

W AS SSD Benchmark przy próbce 4MB, wyniki dalej zbliżone do tych uzyskanych w CrystalDiskMark.

Podsumowanie

Przenośne dyski SSD wciąż należą do niszy na rynku. Porównując ceny do klasycznych dysków da się zauważyć spore różnice. Tutaj SE900G nie jest wyjątkiem, bo testowany przez nas 512 GB model, kosztuje prawie 450 zł, a za wariant o pojemności 1 TB trzeba zapłacić prawie 700 zł. W zamian otrzymujemy wydajny dysk z 5-letnią gwarancją.

Dla kogo zatem jest dysk Adata SE900G? Mimo nowoczesnego designu i podświetlenia RGB powiedzielibyśmy, że jest to produkt dla profesjonalistów - osób pracujących na dużych plikach, gdzie każda sekunda zaoszczędzona podczas kopiowania jest ważna. Świetnie sprawdzi się też jako dodatkowy, szybki magazyn plików dla naszych przenośnych komputerów. Zatem jeżeli potrzebujesz dodatkowego i szybkiego dysku śmiało polecamy ten od Adaty.