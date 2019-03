Adata SU900 512 GB

Dysk wyposażony w najwydajniejsze na rynku pamięci 3D NAND MLC.

Miejsce 3 - Kategoria powyżej 300 zł

Szybkie moduły połączone z kontrolerem Silicon Motion SM2258 przyniosły nośnikowi od Adata trzecie miejsce w jego kategorii cenowej. Dysk jest sprzedawany w kartonie wraz z adapterem montażowym, separatorem oraz zestawem śrub. Dane na opakowaniu wskazują na prędkość odczytu na poziomie 560 MB/s i zapis osiągający 525 MB/s. Wyniki te udało się dość precyzyjnie potwierdzić. Maksymalna odnotowana przez nas prędkość odczytu wyniosła 565,9 MB/s, a zapisu 526,7 MB/s. Co ciekawe pierwsza z wartości była najwyższa w całym teście, w którym udział brało aż 13 nośników SSD. Dysk bardzo dobrze poradził sobie z większością zadań użytkowych. Rezultatem który pozbawił SU900 drugiego miejsca był słaby czas operacji na dużych zestawach plików - odnotowany zarówno w teście kopiowania danych (264,81 s przy 45,5 GB) jak i instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (286,6 s). Na plus można zaliczyć dość atrakcyjną cenę 1 GB na poziomie 67 groszy. MTBF dysku wynosi 2 000 000 godzin, natomiast gwarancja jest udzielana na okres 5 lat.

