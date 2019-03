Adata Ultimate SU650 480GB

Jeden z najpopularniejszych dysków na rynku to model, który zajął drugie miejsce w naszym wielkim teście.

Adata SU650 jest postrzegana przez wielu użytkowników jako model o optymalnym stosunku ceny do wydajności. Nośnik wykorzystuje pamięci w technice 3D NAND TLC, ale producent nie wskazuje modelu zastosowanego kontrolera. Dysk jest sprzedawany w blistrze, bez jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. Producent dość ostrożnie podchodzi do deklaracji wydajności. Teoretycznie odczyt powinien osiągać prędkość 520 MB/s, a zapis zaledwie 450 MB/s. Wyniki uzyskane w testach syntetycznych wyraźnie przekraczają te wartości. Najwyższy odnotowany odczyt to 550,3 MB/s natomiast zapis wyniósł 514 MB/s. Bardzo dobrze wypadły również wyniki związane z kopiowaniem dużych ilości plików - w tym uruchamianie Adobre Premiere Pro (8,35 s) czy instalowanie gry Wolfenstein II: The New Colossus (214,41 s). Co istotne trudno wskazać jednoznacznie słabe punkty SU650, chociaż nieco może rozczarowywać rezultat sekwencyjnego testu zapisu 4 KiB Q32T1 w CrystalDiskMark na poziomie 194,3 MB/s. Dysk jest sprzedawany z gwarancją na 3 lata, a współczynnik MTBF to w tym wypadku 2 000 000 godzin.

Wszystkie wyniki są dostępne w tabelce testu zbiorczego dysków SSD 480 - 512 GB.