Adler AD7909 to klimatyzator, który potrafi osuszyć i ochłodzić powietrze. Może być także wykorzystywany do nawiewu.

Adler AD7909 to klimatyzator przenośny, który znajdzie zastosowanie w biurze, mieszkaniu czy gabinecie. Nie zajmuje dużo miejsca, a oferuje funkcje nawiewu, chłodzenia, jak i osuszania powietrza. Przeznaczony jest do mniejszych pomieszczeń - do 20 m2. Dzięki mocy 2,1 kW maksymalny przepływ powietrza to 300m3 na godzinę, a jeśli używasz go do osuszania, tutaj wyciąga do 17 litrów wilgoci dziennie. Użytkownik może wybrać zakres regulacji temperatury od 16 do 31 stopni. Do chłodzenia używany jest czynnik chłodzący R290, dzięki czemu klimatyzator nie wymaga uzupełniania. Wszystkie opcje regulacji zostały zaprojektowane w ten sposób, aby z obsługą urządzenia nie miały problemu nawet te osoby, dla których jest to pierwszy klimatyzator. Pomaga w tym wyświetlacz. Na plus należy policzyć wygodną możliwość sterowania za pomocą pilota.

Adler AD7909 umożliwia określenie siły pracy urządzenia. W przypadku nawiewu mamy dwa ustawienia prędkości. Klimatyzator wyposażono w pilota zdalnego sterowania, a także w timer, umożliwiający automatyczne włączenie lub wyłączenie w określonym czasie (maksymalnie do 24 godzin). Trzeba jednak zauważyć, że przy pełnej mocy emituje hałas 65 dB, a ponieważ nie ma dedykowanego trybu nocnego, na czas snu lepiej raczej go wyłączyć. I to największy minus. Nie ma natomiast zastrzeżeń co do mobilności tego urządzenia - nie tylko ma kółka, ale również uchwyty po bokach dla łatwego przenoszenia.

Podsumowując: klimatyzator Adler to praktyczne urządzenie do stosowania w dzień. W małych pomieszczeniach z pewnością będzie się sprawdzać.