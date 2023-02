Adobe Acrobat Pro DC - król formatu PDF

Tak, tak, Adobe już od ponad 20 lat wyznacza standardy w tworzeniu i obsłudze plików PDF. Po latach udostępniania swojego oprogramowania na zasadach jednorazowej licencji, od jakiegoś czasu udostępnia w modelu subskrypcji chmurowej z myślą o użytkownikach firmowych. Nie jest to miłe dla osób prywatnych, które chciałyby skorzystać z tego rozwiązania, ale nie mają budżetu porównywalnego z korporacjami.

Acrobat Pro DC składa się z trzech modułów:

Acrobat DC - umożliwia wykonywanie różnych czynności edycyjnych na desktopach oraz urządzeniach mobilnych;

Mamy tu zatem do czynienia z cała przestrzenią roboczą, po której łatwo poruszać się dzięki dobrze przemyślanemu interfejsowi. Główna zakładka daje dostęp do ostatnio używanych (edytowanych i wysyłanych) plików, a także do plików przechowywanych lokalnie, w chmurze Adobe Cloud oraz na dyskach firm trzecich, jak OneDrive.

Fot.: PC World

Zakładka Narzędzia zawiera właściwe "mięso" do edycji. Można stąd stworzyć nowe dokumenty, recenzować, dzielić się plikami, dodawać podpisy, ochronę oraz wprowadzać własne ustawienia. Każda z funkcji może być dodana w formie skrótu na pasku bocznym po prawej stronie, dzięki czemu zyskujesz szybki dostęp do najczęściej używanych. Każdy dokument PDF otwierany jest w osobnej zakładce, co ułatwia pracę z wieloma. Panel z podstawowymi narzędziami jest zawsze w tym samym miejscu.

Adobe oferuje wszystko, co tylko może potrzebować firma do obsługi plików PDF. Można tworzyć je z plików pakietu Office, grafik, HTML czy zeskanowanych dokumentów. Mamy proste metody dzielenia się nimi i dodawania elektronicznych podpisów, a także dodawania zabezpieczeń i haseł i wyznaczania osób mogących edytować plik.

Fot.: PC World

Adobe od kilku ostatnich wydań usprawnia mechanizmy udostępniania plików PDF. Dlatego mogą być one zarówno dodane do wyznaczonego e-maila jako załącznik, jak i zostać udostępnione w postaci linku do miejsca przechowywania w Adobe Document Cloud. Wypełnianie tabelek i formularzy oraz podpisywania również usprawniono, można nawet dodawać kolejność wprowadzania podpisów przez osoby wspólnie tworzące dokument.

Taka ilość możliwości może oszołomić użytkownika, zwłaszcza początkującego. Dlatego wprowadzono przewodnik, pokazujący krok po kroku wykonywanie coraz bardziej zaawansowanych działań i uczących o możliwościach związanych z łączeniem plików, organizacją stron itp.

Adobe Acrobat Pro DC kosztuje 27, 29 € za licencję na miesiąc, są także dostępne inne opcje zakupu. Znajdziesz je tutaj. A czy warto? Oczywiście, tym bardziej, ze przez siedem dni można testować narzędzie za darmo.

Podsumowując: choć Acrobat nie zalicza się do najtańszych rozwiązań na rynku, wciąż wyznacza standardy. Subskrypcja chmurowa gwarantuje używanie najnowszej wersji bez konieczności jej zakupu czy choćby samodzielnej instalacji. Ponadto dostajesz dzięki temu możliwość używania narzędzia w wersjach mobilnych - na iOS oraz Androidzie. Mamy tu takie same możliwości, ale interfejs przystosowany do ekranów smartfonów. Pomyślano tu o wszystkim!