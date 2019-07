Adobe Premiere Pro to narzędzie dla zawodowców. Udostępnia narzędzia do stworzenia praktycznie wszystkiego i w każdym istniejącym formacie.

Adobe Premiere Pro powstał w celu montażu filmów, programów telewizyjnych i materiałów wideo na strony internetowe. Oferuje szereg narzędzi dla twórców, integrację z innymi aplikacjami firmy Adobe oraz zaawansowane możliwości autorskiego mechanizmu Adobe Sensei. Najnowsza edycja obejmuje nową aplikację Premiere Rush, która pozwala nagrać materiał i przystąpić do montażu w dowolnym miejscu, na każdym urządzeniu. Zintegrowane, efektywne obiegi pracy oraz nowe metody wizualnego rozmieszczania zasobów pozwalają szybko dopracować każdy materiał bez opuszczania osi czasu. Automatyczne narzędzia skracają czas realizacji złożonych zadań, co ułatwia skupienie się na scenariuszu. Program umożliwia montaż w dowolnym nowoczesnym formacie, między innymi 8K i VR. Natywna obsługa szeregu formatów plików oraz proste obiegi pracy z plikami zastępczymi ułatwiają przetwarzanie materiałów nawet na mobilnych stacjach roboczych. Pozwala w błyskawicznym tempie dostarczać materiały zoptymalizowane pod kątem dowolnego ekranu.

Adobe Premiere Pro nie tylko oferuje narzędzia do obróbki kolorów, dźwięku i grafiki, ale również efektywnie współpracuje z innymi aplikacjami i usługami, takimi jak After Effects, Adobe Audition czy Adobe Stock. Można na przykład — bezpośrednio w aplikacji — otworzyć szablon animacji z programu After Effects lub pobrać go z usługi Adobe Stock w celu dostosowania. Program Premiere Pro można zintegrować z setkami technologii partnerów. Jeśli chodzi o samodzielne używanie oprogramowania, znajdziemy tu m.in. narzędzia do obsługi kolorów Lumetri ułatwiają dostosowywanie krzywych kolorów - każda krzywa ma dwie osie z wartościami w parach, co pozwala łatwo i precyzyjnie stopniować poszczególne kolory, a także poprawianie dźwięku - suwaki w panelu"Podstawowa obróbka dźwięku" umożliwiają ściszenie lub całkowite usunięcie szumów i echa z tła. Zaletą są szczegółowe samouczki pozwalają zapoznać się zarówno z podstawowymi, jak i zaawansowanymi technikami pracy.

Podsumowując: Adobe Premiere Pro to prawdziwy kombajn do wszelakich zastosowań. Jakieś minusy? Jedyny to model subskrypcyjny, wymagający stałych opłat zamiast jednorazowej.