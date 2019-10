Aftermarket - Pakiet Start

Aftermarket to trzy oferty hostingu WordPressa. W którą warto zainwestować?

Nazwa: Pakiet Start

Rejestracja: 12,24 zł / odnowienie 270,54 zł (rok)

Propozycja Aftermarket to powierzchnia 50 GB SSD, brak limitu na transfer danych, ilość domen oraz kont e-mail (jednak istnieje dzienny limit wysyłanych wiadomości e-mail - 500, a także dzienny limit wiadomości e-mail wysyłanych przez dedykowany system do newsletterów - 5000). Dla abonentów dostępna jest chmura obliczeniowa wysokiej dostępności, a monitoring działania serwera odbywa się przez 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostawca wykonuje automatyczny backup danych do 14 dni wstecz, dostępny jest również harmonogram zadań (cron). Zaletą jest przejrzysty panel DirectAdmin. Jeśli chce się zadbać bardziej o bezpieczeństwo, oferowane jest dodatkowo wsparcie dla SSL i certyfikatów Let's Encrypt.

W pakiecie Start nie ma funkcji dostępnych w droższych pakietach Biznes oraz Pro: dostępu SSH i dedykowanego adresu IP oraz możliwości indywidualnej konfiguracji (tylko Pro). Warto dodać, że dostawca oferuje możliwość rozliczenia miesięcznego - wówczas rejestracja kosztuje 27,00 zł, a odnowienie to wydatek 27 zł.

Podsumowując: Aftermarket to bardzo solidne rozwiązanie w przystępnej cenie. Umożliwia nie tylko hosting WordPressa, ale jest również gotowy na Joomlę i Drupala.