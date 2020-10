Age of Empires 3: Definitive Edition - klasyk w nowej odsłonie [Recenzja]

Age of Empires 3 powraca w nowej odsłonie. Czy remaster klasyka sprzed lat wciąż ma szansę "przykuć" nas do monitorów?

Age of Empires to jedna z najbardziej wpływowych serii strategii czasu rzeczywistego wszech czasów, która wywarła głęboki wpływ na gatunek jako całość. Cykl ten jest z nami od 1997 roku, ale po wydaniu w 2005 roku Age of Empires 3, Microsoft zdecydował się na tymczasowe „zamrożenie” serii.

Dlaczego tak się stało? Możemy się tylko domyślać, iż chodziło o niewystarczającą sprzedaż Age of Empires 3. Ensemble Studios zdecydowało się na wiele, w niektórych przypadkach dość drastycznych zmian, co mogło spowodować odejście najwierniejszych fanów cyklu.

W ostatnich latach, polityka Microsoftu względem serii Age of Empires zmieniła się diametralnie. Wiemy już, że pod skrzydłami weteranów branży – Relic Entertainment, powstaje czwarta, pełnoprawna część gry. Co więcej, „gigant z Redmond” postanowił przybliżyć nowemu pokoleniu pierwsze trzy odsłony serii. Po odświeżeniu Age of Empires i Age of Empires 2, przyszła wreszcie pora na ostatnią, wydaną do tej pory grę z cyklu – Age of Empires 3.

Age of Empires 3 nie odbiega pod wieloma względami od poprzedników. Wciąż mamy do czynienia z rozbudowaną strategią czasu rzeczywistego, a gracze mogą stanąć na czele wybranej przez siebie cywilizacji.

Age of Empires 3: Definitive Edition - co się zmieniło?

Age of Empires 3: Definitive Edition niesie ze sobą szereg zmian i nowości, w porównaniu do oryginału z 2005 roku.

Pierwsze, na co zwrócicie uwagę, to znacznie poprawiona oprawa graficzna. Twórcy zadbali o znacznie lepsze modele jednostek i budynków, nowe tekstury, efekty cząsteczkowe, światła i cienie, a także wsparcie dla rozdzielczości 4K. W zasadzie, nie ma co porównywać ze sobą wyglądu AoE 3 z 2005 roku i DE.

Odświeżeniu uległa również muzyka, efekty dźwiękowe oraz interfejs użytkownika. Ten ostatni element możemy dostosować do swoich potrzeb, a co więcej, twórcy gry przygotowali dla nas trzy wersje UI (Classic, Definitive, Default). Z całą pewnością, każdy znajdzie coś dla siebie.

Age of Empires 3 pomimo 15 lat na karku wciąż zachwyca gameplay'em. Twórcy remastera z pokorą podeszli do swoich zadań i w tym aspekcie postanowili dokonać jedynie kosmetycznych zmian. Najbardziej odczuwalną jest znaczna poprawa sztucznej inteligencji przeciwników. W Definitive Edition, SI znacznie lepiej konstruuje swoje armie, jest w stanie wycofywać swoje jednostki z nieudanych potyczek, a na wyższych poziomach trudności stosuje wiele niekonwencjonalnych technik. Wszystko to sprawia, że rozgrywka jest jeszcze ciekawsza, niż 15 lat temu.

Age of Empires 3: Definitive Edition - co nowego?

W skład Definitive Edition wchodzi nie tylko podstawowa wersja gry Age of Empires 3, ale również wszystkie, wydane do tej pory poprawki i dodatki, w tym The WarChiefs oraz The Asian Dynasties.

Jakby tego było mało, to zespół odpowiedzialny za remaster przygotował nową zawartość specjalnie z myślą o Definitive Edition.

Do naszej dyspozycji oddane zostaną dwie nowe cywilizacje: Szwecja oraz Państwo Inków. Oczywiście, każda ze swoimi unikatowymi jednostkami i cechami. Sprawia to, że łączna liczba dostępnych w grze nacji wzrosła do 16.

Age of Empires 3: Definitive Edition może się pochwalić również dwoma nowymi trybami zabawy. Pierwszy z nich to “Bitwy Historyczne”. Jak sama nazwa wskazuje, pozwoli on wcielić się nam w jedną ze stron podczas największych bitw z okresu, w którym dzieje się Age of Empires 3.

Drugi tryb to tak zwany “Art of War”, wypełniony krótkimi wyzwaniami, które pozwolą nam doszlifować nasze umiejętności.

Na uwagę zasługuje również nowy poziom trudności SI - “Extreme”. W połączeniu z poprawkami, jakie dotknęły sztuczną inteligencję, rzuci on wyzwanie nawet najlepszym strategom.

Age of Empires 3: Definitive Edition – czy warto?

Przyznam szczerze, że Age of Empires 3 nie jest moją ulubioną odsłoną cyklu. Tą niezmiennie pozostaje “jedynka”, ale miło było powrócić po latach do jednej z najlepszych gier RTS w historii.

Syndrom jeszcze jednej misji (w trybie fabularnym) czy jeszcze jednej potyczki, udzielił mi się tak samo mocno, jak przed laty.

W zasadzie trudno wyobrazić sobie lepszy remaster, niż Age of Empires 3: Definitive Edition. Otrzymaliśmy znacznie poprawioną oprawę audio-wizualną, lepsze SI oraz sporo nowej zawartości, a to wszystko przy zachowaniu grywalności oryginału.

Jeśli zatem poszukujecie obecnie dobrej strategii albo chcecie przypomnieć sobie okres młodości spędzony przy Age of Empires 3, to z całą pewnością możemy wam polecić Definitive Edition. Szczególnie, że Microsoft nader atrakcyjnie wycenił swoją produkcję. Co więcej, już jutro trafi ona do biblioteki Xbox Game Pass na PC, więc warto też rozważyć zakup abonamentu.