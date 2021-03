Ah te wścibskie dzieciaki! Recenzja Scooby-Doo i... zgadnij kto?

Dwudziestego czwartego lutego miała miejsce premiera „Scooby-Doo i... zgadnij kto?” na DVD. Twórcy postanowili urozmaicić serię postaciami celebrytów znanych w amerykańskim świecie. Jak ten pomysł się sprawdził?

Pokolenie z lat 80 i 90 z całą pewnością pamiętają charakterystyczną piątkę przyjaciół rozwiązujących kryminalne zagadki, z którymi nie radził sobie nikt inny. Dla wielu (w tym dla mnie) jest to pewien symbol dzieciństwa. Z nostalgią wspominam godziny oczekiwania na kolejny odcinek każdego dnia, a później podekscytowanie towarzyszące oglądaniu misternie zaplanowanej historii. Scooby-Doo, bo o tym mowa, to amerykańska franczyzna medialna. Oznacza to, że wytwórnia udziela praw do postaci innym, którzy tworzą filmy i seriale w określonej stylistyce. Głównymi bohaterami są: Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, Kudłaty Rogers (który jako jedyny otrzymał spolszczone imię) oraz maskotka drużyny, dog niemiecki Scooby-Doo. Fabuła odcinków polega na tym, że przyjaciele wspólnymi siłami rozwiązują zagadki kryminalne związane z przebranymi przestępcami lub zjawiskami nadprzyrodzonymi.

Każdy z członków drużyny mają swoje charakterystyczne cechy, zachowania oraz role. Pierwszy z nich, Fred, jest głową całej paczki. To właśnie na przystojnego blondyna spada często odpowiedzialność podejmowania decyzji, a jego zadaniem jest budowanie i stawianie pułapek. Kolejna z listy, przepiękna Daphne jest typem elegantki często wpadającej w kłopoty. Z opałów ratują ją przyjaciele, ale sama również potrafi o siebie zadbać, bo posiada umiejętność walki za pomocą gadżetów związanych z modą. Druga dama w grupie, czyli Velma, jest przedstawicielką ściśle myślącej części ekipy i odpowiada za logiczne wyjaśnianie różnych zjawisk. Ostatni z paczki to nierozłączna dwójka, Kudłaty i Scooby-Doo, znani z tego, że są zawsze głodni. Natura nie obdarzyła ich może odwagą, ale często mają świetne pomysły i zdecydowanie wprawiają w śmiech niejednego widza swoim poczuciem humoru. Warto też podkreślić, że dla dobrej szamki i scooby-chrupki są w stanie przełamać nawet strach.

”Scooby-Doo! I... zgadnij kto?" Produkcji Warner Bros. Animation czerpie z najlepszych tradycji serii tryskając przy tym niesamowitą dawką humoru. W obliczu najbardziej zawiłych zagadek, Fed, Daphne, Velma, kudłaty i Scooby-Doo łączą siły z największymi celebrytami i sławami popkultury. Zobacz jak gwiazda NBA Chris Paul, Ricky Gervais, Wanda Sykes, Abraham Lincoln, Sherlock Holmes, duet Penn & Teller oraz Wonder Woman radzą sobie w nowej roli. Wskocz do Wehikułu Tajemnic, żeby przeżyć zupełnie nowe, zabawne przygody, w których największą zagadką jest to, kto tym razem pomoże sprytnym dzieciakom!

Jedną z nowszych produkcji opowiadających o kolejnych przygodach ekipy Scoobiego-Doo jest serial animowany „Scooby-Doo i... zgadnij kto?” w reżyserii Chrisa Baileya. Składa się on z dwóch sezonów, w których mieści się aż 41 odcinków produkcji Warner Bros. Animation. Seria swoją premierę w Polsce miała 7 października 2019 na kanale Boomerang, jednak twórcy postanowili wydać ją również na płyty DVD. Premiera części pierwszej miała miejsce 24 lutego 2021 roku, a znajdują się na niej pierwsze 7 odcinków sezonu 1. Dzięki uprzejmości spółki Galapagos możemy dokładnie zapoznać się z całym produktem. Po włączeniu płyty DVD mamy opcję wybrać dźwięk w jakości Dolby Digital w języku angielskim, polskim i francuskim, oraz napisy angielskie i polskie dla niesłyszących.

Odcinki:

Zemsta bagiennego potwora Złoto za żołnierzy Potwór ze sklepu zoologicznego To elementarne, Kudłaty! Pobite gary! Scooby o tysiącu twarzach Klątwa gabinetu profesora Marksona!

Słowo klucz serii znajduje się już w tytule. Dodatek „I... zgadnij kto?” zdradza nam na wejściu, że w odcinkach poza świetnie znanymi nam głównymi bohaterami pojawi się ktoś jeszcze. W opisie dowiadujemy się, że w każdej przygodzie wspomoże bohaterów dodatkowa postać, a w pierwszych siedmiu odcinkach są to: Chris Paul, Ricky Gervais, Wanda Sykes, Abraham Lincoln, Sherlock Holmes, duet Penn & Teller oraz Wonder Woman. Ich charakterystyczne umiejętności mają w założeniu jakoś wspomóc ekipę Scooby-Doo w rozwiązaniu zagadki.

Trzeba przyznać, że pomimo tego, że seria Scooby-Doo ma już ponad 50 lat to stale trzyma poziom. Osobiście nie oglądałam jej od dziecka, ale gdy tylko usłyszałam muzykę z intro, poczułam się podobnie jak w dzieciństwie. Sam pomysł, by w odcinkach umieścić znane nam gwiazdy amerykańskiego świata wydaje się ciekawy, ale moim zdaniem jest niedostatecznie wykorzystany. Niektóre z postaci są tam, bo są, i ich cechy charakterystyczne niestety mało wnoszą do rozwiązania zagadki, chociaż potencjał mają większy. W przypadku jednego bohatera równie dobrze można umieścić kogokolwiek innego, a sens odcinka i proces rozwiązywania przebiegałby dokładnie tak samo - a szkoda! Jednak główni bohaterowie są dokładnie tacy sami jak pamiętam ich z dzieciństwa. Ponadto uważam za dobrą decyzję, że seria utrzymała określony od lat schemat.

Podsumowując, pomysł z umieszczeniem amerykańskich celebrytów w serii o zagadkach kryminalnych jest w miarę udany. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach twórcy podobnie, lub chociaż trochę lepiej wykorzystają potencjał każdego nowego bohatera, bo seria może na tym tylko zyskać. Co jednak najważniejsze, czas przeznaczony na oglądanie uważam za przyjemnie wykorzystany, a przecież właśnie o to chodzi. „Scooby-Doo i... zgadnij kto” to jedna z tych produkcji, przy których dobrze bawią się dzieci, młodzież i dorośli.