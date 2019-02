Airdog X5 to oczyszczacz powietrza, który sprawdzi się w domach prywatnych i biurach. Jakie są jego największe zalety?

Funkcja: oczyszczacz, jonizator

Maksymalna powierzchnia działania: 38 m2

Wydajność: 340 m3/h

Filtry: wstępny, kaseta Zero Waste, katalityczny

Airdog X5 to oczyszczacz powietrza, który zwraca uwagę zastosowaniem opatentowanej technologii Ionic Wind Technology oraz zastosowaniem kasety Zero Waste w miejsce używanego przez konkurencyjne rozwiązania filtra HEPA. Działanie kasety jest bardziej skuteczne - umożliwia przechwycenie cząsteczek zanieczyszczeń do 0,0145 μm, a jak wykazały to testy laboratoryjne, usuwa 99,87% wirusa grypy w ciągu godziny! Kasetę filtracyjną można wyjąć i umyć zarówno w zmywarce, jak i ręcznie. Po wysuszeniu montuje się ją z powrotem i gotowe - działa ponownie. Pozwala to na oszczędności kosztów, na jakie narażeni są posiadacze innych oczyszczaczy, którzy muszą dokupywać raz na jakiś czas filtry. Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni 38 m2, a jego opatentowana konstrukcja umożliwia wysokowydajny, rotacyjny przepływem powietrza, co powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu w ilości do 340m3/h. Wentylator może działać w jednym z czterech dostępnych trybów.

Airdog X5 jest wyposażony we wbudowany, cyfrowy wskaźnik jakości powietrza - dokonuje tego poprzez badanie wysokości stężeń wybranego rodzaju. W czasie pracy pochłania pyły zawieszone PM2,5, PM10, pyłki roślin, bakterie, zarodniki grzybów, wirusy, niweluje nieprzyjemne zapachy oraz cząsteczki chemiczne. Znajdujący się w nim Jonizator plazmowy neutralizuje bakterie oraz wirusy, rozkłada formaldehydy oraz lotne związki organiczne. Inteligentna kontrola samodzielnie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza. Na panelu kontrolnym znajduje się lampka, informująca o trybie pracy urządzenia. W trybie nocnym zostaje ona wygaszona, aby nic nie zakłócało spoczynku. Wygodną obsługę daje możliwość sterowania oczyszczaczem za pomocą telefonu - aplikacja Airdog dostępna jest dla systemów Android oraz iOS. Pokazuje ona także jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się oczyszczacz.

Airdog X5 pracuje przy najwyższej wydajności z hałasem sięgającym 65 dB. Przewidziano praktyczny tryb nocny, który redukuje to do 21 dB. Warto wspomnieć, że posiada Atest PZH oraz certyfikaty typu: TUV, SGS, ISO9001, ISO14001. Podsumowując: jest to produkt wysokiej jakości, który oferuje skuteczne oczyszczanie powietrza i szereg praktycznych rozwiązań.

