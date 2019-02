Airkomfort AC-08 to solidna, niemiecka jakość. Jak sprawuje się ten oczyszczacz powietrza przeznaczony do dużych powierzchni?

Funkcja: oczyszczacz, jonizator

Maksymalna powierzchnia działania: 166 m2

Wydajność: dla cząstek stałych 800 m3/h, dla formaldehydów 300 m3/h.

Filtry: wstępny, HEPA

Airkomfort AC-08 to model, który ma wielkość standardowego oczyszczacza powietrza, ale jego zadaniem jest filtrowanie powietrza w dużych pomieszczeniach - do 166 m2. Pełną efektywność działania zachowuje nawet w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 150 m2! Konstruktorzy modelu AC-08 zastosowali dwa zestawy filtrów wypełniających dwie boczne ściany urządzenia. Na każdy z tych zestawów składa się filtr wstępny oraz wysokosprawny filtr HEPA - węglowy. Dodatkową ochronę zapewnia zewnętrzna osłona. Podwójny system filtrów pozbywa się elementów składowych smogu, szybko i skutecznie czyści powietrze z dymu, kurzu, pyłu zawieszonego, roztoczy czy formaldehydów. Jakość powietrza poprawia również wbudowany jonizator, dzięki czemu oczyszczacz powietrza AC-08 jest także polecany dzieciom oraz alergikom. Szacowany czas żywotności filtra wstępnego to 2 lata, filtra HEPA – 1 rok.

Airkomfort AC-08 ma rozwiązania technologiczne, które znacznie ułatwiają obsługę urządzenia i podnoszą komfort jego użytkowania. Dzięki czujnikom smogu, zmierzchu oraz ustawieniom automatycznej prędkości oczyszczania, urządzenie może działać w pełni automatycznie, optymalizując swoją pracę do rzeczywistego stanu powietrza. Pełną kontrolę nad oczyszczaczem umożliwia pilot lub aplikacja na urządzenia mobilne. Po połączeniu modelu AC-08 z siecią WiFi, poprzez smartfon, czy tablet, można w łatwy sposób ustawiać oraz kontrolować pracę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie!

Warto zauważyć, iż producent urządzenia zadbał o to, aby wydajność modelu AC-08 nie przełożyła się na większe wymiary, poziom hałasu, czy cenę. Pod tym względem Airkomfort AC-08 jest porównywalny z innymi zaawansowanymi technologicznie oczyszczaczami, przeznaczonymi do znacznie mniejszych metrażów. Rekomendowana cena oczyszczacza powietrza Airkomfort AC-08 wynosi 2 799 zł.

Przejdź do sklepu Zdrowie w Modzie, aby kupić oczyszczacz powietrza Airkomfort AC-08!