Akracing Solitude

Zalety: gęsta pianka

wysoka jakość wykonania

łatwa regulacja wszystkich elementów

dwie poduszki w zestawie

oparcie z odchyleniem do 180°

Solitude to fotel, który Akracing stworzyło z myślą o pracy biurowej, a także relaksie podczas odpoczynku. Zalicza się do droższych modeli,a co przemawia za jego zakupem?