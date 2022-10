Amazfit GTS 4 to smartwatch, któremu do ideału brakuje tylko jednej funkcji!

Amazfit GTS 4 to świetny smartwatch z dużą ilością użytecznych funkcji i baterią, która umożliwia nawet tydzień pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie kosztuje obecnie niecałe 1200 zł, chociaż jego design oraz jakoś wykonanania mogłyby sugerować znacznie wyższą cenę. Model GTS 4 posiada jednak jedną sporą wadę, którą jest brak wbudowanych płatności NFC.

Marka Amazfit zaprezentowała niedawno dwa nowe modele smartwatchy, a jeden z nich - Amazfit GTS 4 - trafił do naszej redakcji na testy.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Amazfit GTS 4 - Wstęp

Kilka miesięcy temu miałem okazję testować wyjątkowy smartwatch marki Amazfit przeznaczony do pracy w trudnych warunkach pogodowych. Model T-Rex 2 okazał się jednym z moich ulubionych sportowych zegarków i zapewne tak by zostało, gdyby nie premiera nowych modeli z serii GT. Amazfit GTS 4 zadebiutował na rynku wraz z bliźniaczym modelem o nazwie Amazfit GTR 4.

Różnice pomiędzy wariantami są niewielkie, a tą, która rzuca się w oczy najbardziej jest kształt koperty - w testowanym przeze mnie modelu jest ona kwadratowa, natomiast w drugiej wersji pozostaje okrągła. Oba urządzenia kosztują dokładnie tyle samo, a na stronie producenta ich cena wynosi obecnie 1199 zł. W tym tekście poznasz najważniejsze funkcje nowych smartwatchy marki Amazfit oraz przekonasz się, jak sprawdzają się one podczas codziennego użytkowania.

Amazfit GTS 4 - Design oraz konstrukcja

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Jednym z największych atutów modelu GTS 4 jest jego design. Urządzenie wykonane zostało z aluminium, a powierzchnia ekranu smartwatcha pokryta została szkłem hartowanym. Takie materiały gwarantują wysoką odporność na upadki, a podczas moich testów, pomimo tego, że zdarzyło mi się wielokrotnie upuścić smartwatch na ziemię, nie zauważyłem ani jednego zadraśnięcia czy rysy na wyświetlaczu. Koperta zegarka ma wymiary 41,8 x 36,6 x 9,1 mm, a smartwatch waży zaledwie 29 gramów. Cała konstrukcja jest bardzo zgrabna i lekka, co jest ogromną zaletą podczas uprawiania sportu oraz monitorowania snu.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Na prawej krawędzi urządzenia znajdziemy jeden przycisk funkcyjny z minimalistycznym logiem marki Amazfit. Klawisz może służyć do wybudzania smartwatcha, otwierania listy aplikacji oraz przewijania (przycisk możemy również obracać wokół własnej osi, co powoduje wywołanie wibracji haptycznych, które symulują mechanicznie działające konstrukcje).

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Pasek w modelu GTS 4 wykonany jest z silikonu i posiada 195 mm długości oraz 20 mm szerokości. Po jego zapięciu wystającą część opaski możemy schować pod pasek - zamiast korzystania ze szlufki. Uważam takie rozwiązanie za wygodniejsze i o wiele bardziej estetyczne. Generalnie cała konstrukcja w Amazficie GTS 4 jest świetnie przemyślana i sprawia wrażenie urządzenia premium. Smartwatch, pomimo swoich sportowych zastosowań, świetnie sprawdzi się także jako część ubioru - szczególnie w wersji z okrągłą tarczą, która o wiele bardziej przypomina konstrukcje znane z klasycznych zegarków.

Minusem, dla niektórych użytkowników, może być klasa wodoodporności na poziomie 5 ATM. W urządzeniach tego typu możemy bez obaw brać kąpiel, jednak zdecydowanie nie nadają się one do nurkowania. Pływanie w basenie nie powinno stanowić większego problemu, ale jeżeli szukacie smartwatcha do sportów wodnych, to model GTS 4 raczej nie będzie najlepszym wyborem.

Amazfit GTS 4 - Ekran

Wyświetlacz w smartwatchu ma przekątną 1.75-cala. Jest więc on na tyle duży, by w czytelny sposób wyświetlać najważniejsze informacje dotyczące naszej aktywności oraz pomiarów zdrowotnych. Ekran został wykonany w technologii AMOLED, dzięki czemu kolory są żywe, a nawigacja po widgetach nie sprawia żadnego problemu bez względu na warunki pogodowe. Jasność wyświetlacza możemy modyfikować sami lub ustawić ją tak, by zmieniała się automatycznie w zależności od oświetlenia w otoczeniu.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Na modelu GTS 4 Świetnie wyglądają animowane widgety, jak chociażby ekran wyświetlający aktualną pogodę (widoczny na fotografii wyżej). Wielkość wyświetlacza pomaga także w przeglądaniu poszczególnych funkcji smartwatcha oraz nawigacji po menu.

Amazfit GTS 4 - Specyfikacja

Wymiary 41,8 x 36,6 x 9,1 mm Waga 29 gramów Rozmiar wyświetlacza 1.75 cala Rodzaj wyświetlacza AMOLED Materiał wykonania Aluminium Powłoka wyświetlacza Szkło hartowane Materiał paska Silikon Wodoodporność 5 ATM Wbudowany głośnik Tak Wbudowany mikrofon Tak Asystenci głosowi Amazon Alexa Bateria 300 mAh Kompatybilność Android 7.0 lub nowszym, iOS 12.0 lub nowszym Wbudowany GPS Tak Łączność Bluetooth, WIFI

Amazfit GTS 4 - Aplikacja

Sparowanie smartwatcha z telefonem jest bardzo proste i odbywa się przez zeskanowaniu kodu QR. Następnie Amazfit GTS 4 łączy się bezprzewodowo z aplikacją Zepp, która będzie nam służyła jako centrum kontroli zegarka, w którym możemy zmienić mnóstwo poszczególnych ustawień związanych z jego działaniem.

Podstawową kwestią, która może podlegać naszej modyfikacji są tarcze smartwatcha. W sklepie z widgetami znajdziemy mnóstwo propozycji, a wszystkie które udało mi się znaleźć były darmowe. Możemy więc dowolnie wybierać pomiędzy tarczami, na których znajdują się najważniejsze informacje dotyczące naszej aktywności, artystycznymi tapetami oraz naszymi własnymi zdjęciami, które również możemy wgrać na zegarek.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

W aplikacji Zepp znajdziemy też podsumowanie wszystkich informacji, jakie zbiera nasz smartwatch. Możemy więc przeglądać dane dotyczące naszych pomiarów zdrowotnych oraz śledzić historię treningów. Ta druga funkcja jest dla mnie zdecydowanie najważniejsza, ponieważ pozwala na komfortowe porównywanie progresu oraz gromadzenie danych w jednym miejscu. W aplikacji możemy także ustawić nasze dzienne cele aktywności, takie jak ilość kroków czy ilość spalonych kalorii. Użyteczne jest również odszukiwanie zegarka przy pomocy aplikacji. Po uruchomieniu tej funkcji nasz smartwatch zacznie wyraźnie wibrować, dzięki czemu jego odnalezienie będzie o wiele prostsze.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Amazfit GTS 4 - Funkcje

Jedne z najbardziej użytecznych funkcji wgranych do modelu GTS 4 dotyczą sportu. Urządzenie umożliwia automatyczne wykrywanie ruchu podczas uprawiania 8 popularnych aktywności sportowych (bieżnia, bieganie, eliptyk, jazda na rowerze, spacer, wioślarz, pływanie, spacer w pomieszczeniu) oraz śledzenia ilości spalonych kalorii i tętna podczas wykonywania ćwiczeń. Co więcej, model GTS 4 posiada wbudowany GPS dzięki czemu możemy śledzić trasę naszego biegu bez konieczności zabierania ze sobą na trening smartfona. Na smartwatch możemy także wgrać ulubione utwory, co sprawia, że telefon staje się niemalże całkowicie zbędny podczas ćwiczeń.

Przyznam jednak, że do pełnego zastąpienia telefonu Amazfit GTS 4 musiałby zostać wyposażony w opcje płatności NFC, a niestety nie znajdziemy jej na tym zegarku. To dość rozczarowujące, ponieważ możemy bez problemu monitorować nasze ćwiczenia słuchając przy tym muzyki wgranej na smartwatcha, ale po zakończonej sesji nie jesteśmy w stanie np. kupić butelki wody wracając z siłowni. Początkowo nie sądziłem, że brak tej funkcji będzie dla mnie tak uciążliwy jednak przyznam, że w wielu sytuacjach był.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Smartwatch pozwala także na śledzenie pomiarów zdrowotnych, takich jak tętno, saturacja krwi oraz poziom stresu. Niezwykle użyteczna jest opcja, którą producent nazwał Pomiar jednym dotknięciem. Dzięki niej możemy sprawdzić wszystkie, wymienione przeze mnie wcześniej, parametry po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. To znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces.

Przy pomocy modelu GTS 4 możemy także zmieniać utwory odtwarzane aktualnie na naszym telefonie, sprawdzać przychodzące powiadomienia oraz odbierać połączenia. Niestety ostatnia z funkcji wielokrotnie mnie zawodziła. Próbowałem uruchomić ją z poziomu aplikacji Zepp, ale ta informowała mnie, że muszę sparować zegarek ze smartfonem (pomimo tego, że urządzenia były już połączone). Kiedy dokonywałem ponownego parowania program informował mnie, że nastąpił błąd i muszę cały proces przeprowadzić na nowo.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Nie wykluczam jednak tego, że problem mógł leżeć po stronie mojego smartfona (używam Samsunga Galaxy S10+). Smartwatch umożliwia także obsługę asystenta głosowego Amazon Alexa, którego możemy uruchomić przez podniesienie dłoni. Funkcja działa całkiem nieźle, ale nie rozpoznaje ona języka polskiego, co może być minusem dla wielu użytkowników.

Amazfit GTS 4 - Bateria

Jedna z największych zalet testowanego przeze mnie smartwatcha. Model GTS 4 posiada ogniwo o pojemności 300 mAh, które pozwala nawet na tydzień pracy po jednym ładowaniu. Urządzenia używałem z włączonymi opcjami automatycznego monitorowania wielu parametrów zdrowotnych. Zegarek co 10 minut mierzył moje tętno, a także co 5 minut sprawdzał poziom stresu. Jeśli smartwatch wykrył, że się nie ruszam to mierzył także poziom nasycenia krwi tlenem.

Wszystkie te pomiary wpływają na potencjalne skrócenie czasu pracy na baterii, a model GTS 4 wciąż sprawdzał się w tym aspekcie świetnie. Nie korzystałem co prawda z funkcji Always On Display, ale nigdy nie uruchamiałem również opcji oszczędzania baterii, która z całą pewnością wyraźnie przedłużyłaby jej żywotność.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Urządzenie możemy naładować dzięki ładowarce, która znajduje się w zestawie wraz ze smartwatchem. Akumulator posiada dwa magnetyczne piny oraz podstawkę, która umożliwia wygodne umieszczenie zegarka (w trakcie ładowania) np. na biurku.

Naładowanie baterii z poziomu 53% do 100% trwa około 45 minut. Osiągnięcie tego samego poziomu od zera potrwa niecałe 2 godziny. Warto jednak zaznaczyć, że Amazfit GTS 4 radzi sobie naprawdę świetnie ze zużyciem energii i raczej rzadko będziemy zmuszeni do tego by ładować go z poziomu 0%.

Amazfit GTS 4 - Dla kogo jest ten smartwatch?

Jeżeli szukasz smartwatcha, który świetnie sprawdzi się podczas monitorowania aktywności oraz wykonywania pomiarów zdrowotnych, a oprócz tego będzie świetnie wyglądał na twoim nadgarstku to Amazfit GTS 4 jest dla Ciebie. Opisywany model jest nie tylko lekki, co sprawia, że uprawianie sportu jest w nim bardzo komfortowe, ale też świetnie wygląda i może stanowić element naszego codziennego outfitu.

Jeżeli natomiast zależy Ci na tym, by zegarek jak najczęściej mógł zastąpić twojego smartfona to niestety, ale testowane przeze mnie urządzenie nie spełni twoich oczekiwań. Model GTS 4 nie posiada płatności NFC oraz łączności LTE, a więc zarówno do zakupów jak i odbierania połączeń potrzebny będzie telefon w pobliżu.