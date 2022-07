Amazfit T-Rex 2 i 5 powodów, przez które to mój ulubiony sportowy smartwatch [RECENZJA]

Amazfit T-Rex 2 to zegarek, który nie zawiódł mnie ani razu. Urządzenie ma świetną baterię, wykonuje dokładne pomiary i pozwala na śledzenie progresu sportowego w wygodny i przejrzysty sposób. Nie jest to produkt bez wad, ale mimo to pozostanie moim ulubionym sportowym zegarkiem.

Marka Amazfit twierdzi, że ich najnowszy smartwatch to prawdziwy tytan wytrzymałości. Sprawdzam, czy faktycznie tak jest i opowiadam o tym jak używało mi się T-Rexa 2 na co dzień.

Fot. PC World / Konrad Łącki

Amazfit to międzynarodowa marka, która posiada w swoim asortymencie kilka serii inteligentnych zegarków przeznaczonych zarówno do celów sportowych, jak i uniwersalnych. Jednym z nich jest linia produktów oznaczonych nazwą T-Rex.

Najnowszy model z serii zadebiutował w tym roku, a jeden z jego egzemplarzy kilka tygodni temu trafił do mnie na testy. Jak T-Rex 2 sprawdził się podczas codziennego użytkowania oraz czy sam bym go kupił?

W poniższej recenzji odpowiadam na te dwa najważniejsze pytania.

Zestaw

Urządzenie przyszło do mnie w niewielkim pudełku z logiem marki oraz nazwą i miniaturowym zdjęciem konkretnego modelu zegarka. Na froncie opakowania widzimy listę cech, które producent uznał za najważniejsze w T-Rexie 2.

Fot. Konrad Łącki

W zestawie oprócz smartwatcha otrzymujemy również książeczkę z certyfikacjami, instrukcję obsługi oraz ładowarkę. Wszystkie dodatkowe akcesoria umieszczone są w kolejnym, mniejszym opakowaniu.

Design oraz konstrukcja

Zegarek posiada korpus wykonany z tworzywa sztucznego, wokół którego umieszczone są cztery przyciski funkcyjne opisane jako: UP/DOWN/SEL/BACK. Pomagają one w szybszej nawigacji po menu smartwatcha, kiedy nie chcemy używać panelu dotykowego.

Na wewnętrznej części urządzenia znajdziemy spory napis T-Rex, który jest właściwie jedynym elementem designu jaki nie przypadł mi do gustu.

Co ciekawe oglądając recenzję innych twórców znalazłem podobną opinię, ale wciąż pozostają to bardzo subiektywne odczucia i z pewnością wielu osobom ten sam napis może się spodobać.

Na prawej krawędzi tarczy znajdziemy drobną wypustkę z logiem marki, która, w przeciwieństwie do wytłuszczonej nazwy modelu, wygląda elegancko i minimalistycznie.

Jednym z moich ulubionych elementów konstrukcji zegarka jest silikonowy pasek, który pozwala na banalne zapięcie urządzenia oraz dostosowanie nacisku do grubości naszego nadgarstka.

Opaska posiada kilkadziesiąt otworów do personalizacji długości oraz dwie szlufki, dzięki którym będzie on przylegał do naszej dłoni.

Wygląd jest kwestią mocno subiektywną dlatego zapewne wyrobicie sobie własną opinie oglądając wykonane przeze mnie zdjęcia. Mimo to, nie mogę nie wspomnieć o tym, że zegarek bardzo mi się spodobał.

Jak na sportowy smartwatch wygląda elegancko - szczególnie w czarnej wersji kolorystycznej, która do mnie trafiła.

Z całą pewnością sprawdzi się on jako część naszego codziennego outfitu choć według mnie - przez silikonowy pasek oraz wytłuszczony napis T-Rex - średnio nadaje się na bardziej eleganckie okazje.

Nie ma w tym jednak nic w tym dziwnego, to w końcu zegarek sportowy.

Ekran oraz tarcze zegarka

Wyświetlacz w T-Rexie 2 ma przekątną 1.39 cala i jest wykonany w technologii AMOLED.

Ekran jest pokryty szkłem, a wielkość samej koperty wydaje się jak najbardziej adekwatna do rozmiarów wyświetlacza. Posiada on co prawda dość spore ramki, ale sprawiają one wrażenie integralnej części designu całego urządzenia oraz pozwalają na umieszczenie nazw przycisków funkcyjnych.

Mimo to uważam, że ich delikatne zmniejszenie nadałoby mu nieco bardziej futurystycznego wyglądu i wyróżniło go na tle innych sportowych zegarków do ekstremalnych zastosowań.

Ekran w T-Rexie 2 jest jasny i nie miałem większego problemu, by odczytać wyświetlane na nim informacje nawet w bardzo słonecznych warunkach. Posiada on rozdzielczość 454 x 454 pikseli, dzięki czemu przeglądanie widgetów czy obserwowanie tarczy jest przyjemne, a dane prezentowane przez zegarek można łatwo odczytać.

W ustawieniach możemy dostosować jasność ekranu, czas jego wygaszenia, motywy aplikacji oraz ewentualne rozjaśnienie wyświetlacza w momencie otrzymania powiadomienia.

Jedną z najciekawszych funkcji urządzenia jest wybudzanie ekranu w momencie gdy podnosimy nadgarstek. Możemy nie tylko dostosować czułość tej opcji, ale i wyznaczyć godziny, w których ma ona działać. Oznacza to, że kiedy idziemy spać funkcja może zostać wyłączona, dzięki czemu ruchy naszych dłoni nie będą powodowały, że ekran świeci się bez powodu.

Do urządzenia domyślnie wgrane jest 8 tarcz, między którymi możemy się swobodnie przełączać.

Muszę przyznać, że żadna z nich nie przypadła mi do gustu, ale na szczęście producent udostępnił ogromną bibliotekę alternatywnych layoutów, które możemy pobrać z poziomu aplikacji na smartfonie sparowanym z zegarkiem.

Do wyboru mamy między innymi wygląd klasyczny, animowany, minimalistyczny, czy wyświetlający dużą ilość danych z naszego smartwatch'a. Opcji jest o wiele więcej, a wśród nich znajdują się zarówno tarcze płatne jak i darmowe.

Poniżej domyślnie wgrane layouty (pierwsze dwa zdjęcia) oraz niektóre z opcji dostępnych w aplikacji: