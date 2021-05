Amazon Fire 7

Najtańszy tablet od Amazon to świetna opcja dla dzieci.

Linia Fire firmy Amazon jest na rynku już od lat i całkiem słusznie zdobyła swoją pozycję, jeśli chodzi o tanie i przyjazne dzieciom tablety. Fire 7 jest jednym z najtańszych tabletów i dodatkowo można go dostać w wielu kolorach, co czyni go idealnym wyborem dla dzieci w wieku szkolnym i nastolatków szukających swojego pierwszego inteligentnego urządzenia.

Jest to świetny wybór, który daje możliwość korzystania ze wszystkich usług Amazona, w tym video i muzyki (a także Alexy). Niestety brak produktów Google może być dla niektórych nie do przyjęcia.