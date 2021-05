Amazon Fire HD 8

Ma większy, lepszy ekran niż Fire 7 i jest o około 30% szybszy.

Fire HD 8 posiada też więcej pamięci RAM oraz pamięci masowej, którą można rozszerzyć nawet o 1 TB za pomocą karty microSD. Kolejną różnicą jest to, że ma głośniki stereo i port USB-C do ładowania. Na pokładzie znajdziemy również Alexę, która działa bez użycia rąk, nawet jeśli tablet jest w stanie uśpienia z wyłączonym ekranem.

Dostajemy możliwość wyboru standardowego Fire HD 8 lub modelu Plus. Obydwa oferują bezprzewodowe ładowanie i opcjonalną stację dokującą, która oprócz ładowania tabletu bezprzewodowo, umożliwia Show Mode. Oznacza to, że działa tak samo jak Amazon Echo Show i można go używać do rozmów wideo i oglądania filmów na Amazon Prime.

Musimy jednak to podkreślić – by w pełni cieszyć się z tego urządzenia, niezbędny jest wspomniany Amazon Prime. Nie jest to oczywiście konieczna konieczność, jednak musimy przyznać, że korzystanie ze sprzętu Amazona bez członkostwa Prime może być nieco frustrujące.