Kompaktowy i lekki robot koszący, przeznaczony do niewielkich terenów - sprawdźcie, jakie funkcje posiada

Robot koszący Ambrogio L15 Deluxe to niewielki urządzenie, które najlepiej sprawdzi się na terenach nieprzekraczających 600 m2. Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2,5 Ah, umożliwia pracę do 150 minut. Po skończonej pracy lub rozładowaniu robot, samodzielnie wraca do specjalnej stacji ładującej. Co ważne, maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy wynosi 45%.

Koszenie odbywa się za pomocą czterech ostrzy o szerokości 15 cm. Wysokość koszenia możemy regulować w zakresie od 20 do 70 mm. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje noże w momencie podniesienia robota lub jego przewrócenia. Na panelu sterowania znajdziemy także przycisk awaryjny Stop, dzięki któremu szybko i bezpiecznie wyłączymy pracę robota. Poza tym, kosiarka posiada czujniki wykrywające przeszkody - w momencie oporu, root samodzielnie się cofnie i ominie przeszkodę.

Robota można obsługiwać za pomocą panelu sterowania lub z poziomu aplikacji w telefonie Ambrogio Remote.

Posiada zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci kodu PIN, który musimy wpisać poprzez aplikację.