Anker 7-in-1 USB-C Hub (A83460A2)

Czy hub USB-C może sprawiać wrażenie eleganckiego? Testowany przez nas model taki właśnie jest. Stacja dokująca 7-in-1 USB-C firmy Anker jest zaskakująco ciężka (waży niecały 1 kg) i posiada metaliczny połysk. Hub okazał się jednym z najchłodniejszych urządzeń w swoim segmencie, jakie testowaliśmy pod obciążeniem, w temperaturze około 30 stopni.

Hub Ankera jest dobrze zaprojektowany i posiada odpowiednio duże odstępu między dwoma portami 5Gbps USB-A. W konstrukcji znajdziemy także złącze USB-C o przepustowości 5 Gb/s służące do przesyłania danych oraz drugi port USB-C do zasilania o mocy do 85 W. Port HDMI pozwala na przesyłanie obrazu 4K/30Hz lub 1080p/60Hz do jednego zewnętrznego wyświetlacza, co jest standardem w tej kategorii. Hub nie został jednak wyposażony w port Ethernet, więc zamiast niego trzeba będzie skorzystać z Wi-Fi. Długość przewodu znajdującego się w zestawie to około 22 cm, czyli nieco więcej niż standardowe 15 cm.

Stacja dokująca Ankera była jedną z najszybszych, jakie testowaliśmy dostarczając dane pod obciążeniem, przy jednoczesnym transferze między portami USB-A oraz aktywnych portach SD. Hub objęty jest 18-miesięczną gwarancją, a do zestawu dołączone jest nawet etui.

Nie polecamy kupowania droższego huba Anker 8-in-1 Hub za ponad 350 zł, chyba że jesteś zadowolony z połączenia z dwoma wyświetlaczami w rozdzielczości 1080p (a nie 4K). W przeciwnym razie porty HDMI będą obsługiwać dwa ekrany 4K, ale tylko przy męczących oko 30 Hz.