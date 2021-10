Anker PowerPort+ Atom III to wydajny zasilacz USB Typu C, który naładuje iPhone'a oraz MacBooka Air.

Zasilacz Anker PowerPort+ Atom III o mocy maksymalne 45 W pozwoli na ładowanie iPhone'a oraz komputerów z rodziny MacBook Air. Wszystko przy zachowaniu kompaktowych wymiarów i niewielkiej wagi. Ładowarka posiada złącze USB Typu C oraz USB Typu A. Oznacza to, że z jej pomocą naładujemy wiele urządzeń peryferyjnych.

Anker PowerPort+ Atom III

Port USB Typu C może ładować urządzenia z mocą do 45 W. Złącze USB Typu A wykorzystany do 15 W ładowania. Za bezpieczeństwo ładowania dba rozwiązanie Power IQ 3.0 kompatybilne z Power Delivery oraz Qualcomm Quick Charge.

Producent do budowy ładowarki wykorzystał technologię GaN, która pozytywnie wpływa a rozmiary zewnętrzne.