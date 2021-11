Annke C800 – zewnętrzna kamera IP nagrywająca obraz w 4K

Przezorny zawsze ubezpieczony. To przysłowie będzie chyba zawsze aktualne. Dzisiejsza technologia pozwala nam na stosowanie prewencyjnych rozwiązań, które pomogą w ochronie mienia. Jednym z nich jest kamera IP Annke C800, której atutem jest przede wszystkim nagrywanie obrazu w rozdzielczości 4K.

Monitoring – niezależnie czy mówimy o budynkach przemysłowych czy prywatnych – jest dobrym sposobem na zwiększenie jego ochrony. Będziemy mogli stale monitorować to, co dzieje się z naszym mieniem i najważniejsze – w przypadku kradzieży będziemy mieli dowód, który powinien pomóc w złapaniu sprawców włamania. Oczywiście, warto wybrać sprzęt, który spisze się niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia, a także będzie oferował materiał wideo bardzo dobrej jakości, co pozwoli nam dostrzec szczegóły, które mogą być kluczowe, np. podczas poszukiwania potencjalnego sprawcy. Mieliśmy okazję przetestować kamerę IP Annke C800, która sprawdzi się w użytku przemysłowym oraz domowym.

Annke C800 – specyfikacja techniczna

Sensor: 1/2,5” CMOS

Obiektyw: 2,8 mm

Kompresja wideo: H.265+/H.265

Rozdzielczość: 50 Hz: 12,5 fps (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720), 60 Hz: 15 fps (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)

Mikrofon: tak, wbudowany

Kąt widzenia: 102 stopnie w poziomie, 53 stopnie w pionie, 123 stopnie ukośnie

Nagrywanie w nocy: 2 diody LED, widoczność na maksymalnie 30 metrów, automatyczne przełączanie dzień/noc

Złącza / porty: microSD, LAN RJ-45, gniazdo zasilania DC 12 V

Odporność na warunki atmosferyczne: IP67, możliwość pracy od -30 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza

Rozmiar kamery: średnica: 110 x 81,25 mm

Waga: 390 g

Zawartość zestawu: kamera Annke C800, ochrona przewodów przed wilgocią, zestaw montażowy na ścianę, klucz do odkręcenia zaślepki portu karty pamięci, instrukcja obsługi (język angielski), naklejka informująca „intruzów” o nagrywaniu danego miejsca

Zestaw „standardowy” jak na kamery IP, aczkolwiek użytkownik prywatny, który ma zamiar zainstalować taki sprzęt w domu, może być zaskoczony brakiem zasilacza w opakowaniu. Oczywiście, należy również brać pod uwagę to, że oprócz przewodu zasilającego do kamery musimy „doprowadzić” przewód LAN zakończony wtyczką typu RJ-45. Zastosowanie dodatkowej ładowarki nie będzie konieczne, gdy wykorzystamy NAS, takich firm jak Synology, QNAP i tym podobnych.

Wygląd, jakość wykonania

Kamera cechuje się solidną jakością wykonania. Przekłada się to również na uzyskanie certyfikatu IP67, który sprawia, że Annke C800 może być wykorzystywana zarówno we wnętrzach pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Wspomniana norma IP67 gwarantuje ochronę przed zapyleniem, nie ma obaw o sprzęt podczas „spotkania” z wodą. Producent wykorzystując specjalny „stelaż”, zapewnia użytkownikowi łatwe dostosowanie kąta widzenia obiektywu. Można również zauważyć dbałość o szczegóły, które przekładają się na wysoki stopień ochrony podzespołów. Chodzi przede wszystkim o zastosowanie osłonki w miejscu, w którym łączą się przewody, a także o zaślepkę, pod którą kryje się port microSD.

Warto również zauważyć, że kamera może być zasilana nie tylko z wykorzystaniem gniazdka (mowa o zasilaczu DC 12 V). Jeśli posiadamy możliwość podpięcia wtyczki NVR lub PoE, również możemy w ten sposób doprowadzić prąd do Annke C800. Wszystko zależy od rejestratora IP, który będziemy wykorzystywać wraz z prezentowaną kamerą.

Wracając do jakości wykonania, należy pochwalić producenta za dołączenie do zestawu solidnych śrub oraz kołków montażowych, które ułatwią instalację kamery w dowolnym miejscu. Przemyślanym rozwiązaniem jest również pozostawienie specjalnego rowka na przewody, co sprawia, że stelaż będzie solidnie przymocowany np. do ściany budynku. Warto pamiętać – podczas montażu – aby pozostawić mały „zapas” przewodu, co ułatwi nam późniejsze dostosowanie kąta obiektywu.

Podsumowując, widać, że producent zadbał o najwyższą jakość, wykorzystując bardzo solidne materiały. Zdecydowanie, zapewni to długą pracę urządzenia, a potwierdzeniem może być możliwość wyboru gwarancji na sześć lat! Należy tu dodać, że dwa lata gwarancji nie wymagają jakichkolwiek dopłat. Dopiero opcja trzech lub wspomnianych sześciu lat zmienia cenę, jednak w przypadku maksymalnego okresu mówimy o niecałych stu złotych, co raczej jest rozsądną opcją.

Annke C800 największe atuty

Znamy już jakość wykonania oraz specyfikację techniczną. Czas „przyjrzeć się bliżej” rozwiązaniom, jakie oferuje klientowi producent. Przede wszystkim Annke C800 w testowanym wariancie I91BM wyposażona jest w zaawansowany procesor oferujący technologię polepszania obrazu oraz noktowizji EXIR 2.0. Finalnie, użytkownik otrzymuje czysty i „ostry” obraz w rozdzielczości 4K, niezależnie od poziomu jasności. Dużym atutem jest również soczewka 2,8 mm i sensor SONY IMX274. Obiektyw nagrywa obraz do 124 stopni, dzięki czemu użytkownik dostrzeże praktycznie każdy kąt obserwowanego obiektu. To z kolei przekłada się na zmniejszenie ilości urządzeń, które muszą być wykorzystane do monitoringu.

Wysokiej jakości obraz możemy uzyskać w praktycznie każdych warunkach. Niezależnie, czy chcemy „obserwować” dużą halę przemysłową, bramę wejściową czy nawet powierzchnię znajdującą się przed naszym budynkiem. Nie mają również znaczenia warunki pogodowe – niskie, wysokie temperatury, wilgotność. W każdym z tych scenariuszy, kamera IP Annke C800 sprawdzi się rewelacyjnie, co potwierdzają testy urządzenia.

Warto również wspomnieć o technologii noktowizji EXIR 2.0. Nocny obraz jest czysty, ostry, pozbawiony odbicia IR. Rozwiązania wykorzystane w kamerze sprawiają, że owady nie są „zainteresowane” obiektywem, a przy okazji obraz nie jest ani prześwietlony, ani niedoświetlony. Finalnie, użytkownik zyskuje nagranie 4K, a w warunkach nocnych, możemy dostrzec wiele obiektów, gdyż noktowizja gwarantuje nam działanie do trzydziestu metrów.

W zależności od wariantu jaki wybierzemy, Annke C800 może nagrywać dźwięk. W przypadku testowanego modelu, ta funkcja jest aktywna za sprawą wbudowanego w urządzenie mikrofonu. Co ważne, jeśli nie chcemy nagrywać dźwięku, możemy w prosty sposób, wykorzystując oprogramowanie, wyłączyć tę opcję.

Obraz z kamery możemy zapisywać na karcie pamięci microSD, której pojemność może wynosić 256 GB. Dużym plusem jest zastosowanie kodeku H.265+, który pozwala nam na nagrywanie dłuższych filmów, z mniejszą kompresją, a przy okazji z niewielkim rozmiarem plików. Jest to również mniejsze wykorzystanie transferu wewnątrz sieci, co przekłada się na mniejsze obciążenie przepustowości. Model ten może zapisywać obraz po wykryciu ruchu, lub stale, przez 24h – wybór należy do użytkownika.

Dedykowane oprogramowanie

Z racji tego, że jest to kamera oferująca szereg ciekawych rozwiązań, po poprawnym montażu w miejscu, które wybraliśmy, należy zainstalować autorskie oprogramowanie producenta. Mowa tu zarówno o naszych komputerach (aplikacja dostępna zarówno na Windows, jak i Mac) oraz urządzeniach mobilnych (iOS oraz Android). Po poprawnej konfiguracji, a także połączeniu kamery z naszą siecią, będziemy mogli na przykład wyznaczyć określone strefy. Dzięki nim Annke C800 będzie „wiedzieć”, by w przypadku tych konkretnych lokalizacji udostępniać użytkownikowi alerty o ruchu. Idźmy dalej. Możemy wyznaczyć również obszar – na przykład nasz samochód, aby kamera wiedziała, że gdy ten się poruszy, powinna wysłać nam niezwłocznie powiadomienie.

Warto również dodać, że za pomocą naszych urządzeń mobilnych możemy również sterować kamerą, zmieniając jej ustawienia.

Zagłębiając się w kolejne zakładki oprogramowania możemy trafić między innymi na funkcję przekazu na żywo, która będzie wykorzystywała inne programy niż ten, który dostarcza nam Annke. To duży plus, gdyż za sprawą wsparcia dla RTSP oraz ONVIF możemy korzystać z aplikacji Synology, Blue Iris i innych.

Podsumowanie

Annke C800 to solidna kamera IP, która sprawdzi się w biznesie, monitorując nasze biura, hale czy chociażby parkingi. Możemy ją wykorzystać prywatnie, by zapisywała wszystko to, co dzieje się wokół naszego domu, a odpowiednia konfiguracja pozwoli uzyskiwać alerty, gdy sprzęt wykryje ruch w pobliżu monitorowanego obszaru. Wszystko to uzyskujemy w bardzo rozsądnej cenie, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność prezentowanego modelu. Annke C800 w wersji testowanej (wieża z mikrofonem) została wyceniona na 487,99 zł w przypadku opcji z dwuletnią gwarancją. Przedłużenie jej do sześciu lat sprawia, że cena podnosi się do 579,99 zł. Szczegóły na temat testowanej kamery IP można znaleźć na stronie producenta. Szczegóły na temat systemu H800, a więc zestawu czterech urządzeń można znaleźć klikając tutaj. Informacje o Annie C800 - kamerze, którą mieliśmy okazję przetestować, można znaleźć wybierając ten link.