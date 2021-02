Apple Ładowarka indukcyjna MagSafe

Ładowarka MagSafe pozwala na 15 W ładowanie magnetyczne. To nowość obsługiwana tylko i wyłącznie w najnowszych modelach z rodziny iPhone 12.

Apple zdecydowało się na przywrócenie złącza MagSafe. Magnetyczna ładowarka powróciła w nowej odsłonię i dostępna jest w smartfonach z rodziny iPhone 12.

Ładowarka MagSafe

W obudowie nowych modeli iPhone'a znajdziemy magnesy, które pozwalają na sztywne połączenie z ładowarką bezprzewodową MagSafe.

Rozwiązanie korzysta z standardu Qi i umożliwia ładowanie o mocy maksymalnej 15 W (12 W w przypadku iPhone'a 12 mini).

Ładowarkę MagSafe możemy wykorzystać również do ładowania słuchawek AirPods z etui wspierającym ładowanie bezprzewodowe oraz starszych modeli iPhone'a. W tym przypadku nie skorzystamy z magnetycznego połączenia MagSafe.

Zasilacz MagSafe kompatybilny jest z większością etui dedykowanych do iPhone'a 12.

Ładowarka MagSafe posiada zintegrowany kabel o długości 1 M zakończony złączem USB Typu C. Do poprawnego działania potrzebujemy zasilacz o mocy co najmniej 20 W. Jest on sprzedawany oddzielnie.

Cena detaliczna ładowarki MagSafe wynosi 199 zł. Z dedykowanym zasilaczem wzrasta do 298 zł.