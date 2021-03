Apple MacBook Pro 13

Bazowa konfiguracja MacBooka Pro z układem Apple M1 to rewelacyjny komputer biznesowy. W środku ośmiordzeniowy procesor, 8 GB RAMu i 256 GB nośnik SSD. Całość uzupełnia system operacyjny macOS i klawiatura z paskiem Touch Bar.

Apple MacBook Pro to popularny komputer biznesowy. Najnowsza wersja z końca 2020 roku została wyposażona w procesor Apple M1 korzystający z architektury ARM. To ośmiordzeniowy układ, który bez problemu radzi sobie z topowymi procesorami Intela i AMD.

MacBook Pro

Decydując się MacBooka Pro otrzymamy 13,3 calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 2600 x 1600 pikseli z pełnym pokryciem palety barw DCI-P3 oraz jasnością na poziomie 500 nitów. Niestety jest to błyszczący panel pokryty szkłem. Rozwiązanie to utrudnia pracę na zewnątrz.

Bazowa konfiguracja oferuje 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnik SSD. Oba elementy znajdują się na płycie głównej i nie można ich wymienić.

MacBook Pro posiada Wi-Fi 6 oraz Bluetooth. Komputer wyposażono w dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Oznacza to, że musimy przygotować się do zakupu dodatkowych przejściówek.

Za bezpieczeństwo odpowiada czip Apple T2 oraz czytnik linii papilarnych Touch ID zintegrowany z paskiem dotykowym Touch Bar. To niewielki ekran OLED zastępujący klawisze funkcyjne, który zmienia swoje funkcje w zależności od uruchomionej aplikacji.

MacBook Pro waży 1,4 kg oraz pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS Big Sur.