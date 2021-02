Apple Podwójna ładowarka MagSafe Duo

Podwójna ładowarka MagSafe Duo naładuje iPhone'a 12 oraz zegarek Apple Watch. Wszystko to bez konieczności korzystania z przewodów.

Podwójna ładowarka MagSafe Duo to chyba najdroższa ładowarka dla smartfona. Cena detaliczna wynosi aż 679 zł. W zamian otrzymamy ładowarkę MagSafe dla iPhone'a oraz magnetyczną ładowarkę dla zegarków Apple Watch.

Ładowarka MagSafe Duo

Dodatkowo MagSafe Duo jest w stanie naładować bezprzewodowo wszystkie urządzenia wspierające standard Qi.

Miejsce do ładowania dla zegarka Apple Watch posiada podnoszoną stopkę, która pozwala zamienić Apple Watch'a w zegarek nocny.

Sama ładowarka posiada składaną konstrukcję, która pozwala na wygodne przenoszenie.

W zestawie z MagSafe Duo otrzymamy kabel USB Typu C do Lightning. Do działania potrzebny jest zasilacz o mocy co najmniej 20 W, który nie wchodzi w skład zestawu.