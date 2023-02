Apple Preview PDF - najlepsza opcja dla użytkowników macOS

Użytkownicy komputerów Mac właściwie nie muszą rozglądać się za edytorem. Pogląd to rozwiązanie systemowe, występujące we wszystkich wersjach macOS, gdzie oferuje szereg narzędzi do pracy z plikami PDF.

Apple nawet nie reklamuje tego rozwiązania, uznając je chyba za oczywiste. W interfejsie Podgląd opisany jest jako zwykły edytor tekstu, ale naciśnięcie na ikonkę ołówka odsłania większy zestaw narzędzi. Słuzą one do dodawania tekstu, obiektów, zmiany treści, rysowania ręcznego, dodawania notatek, a także przechwytywania podpisu (można wykorzystać do tego obiektyw iPhone lub aparat). Pliki PDF otwierane są tak samo, jak graficzne.

Zobacz również:

Na lewym pasku wyświetlane są miniaturki wszystkich stron dokumentu. Można je łatwo dopasować do swoich potrzeb, a także łatwo przeskakiwać do tabel (jeśli w nim są), podkreśleń, notatek oraz innych elementów.

Fot.: PC World

Nie brak tu także opcji związanych z przestawianiem, wycinaniem i wklejaniem stron. Wszystko podane w sposób przejrzysty, dlatego nawet początkujący nie będą mieć problemów z obsługą programu i osiągnięciem pożądanych efektów. Jeśli chodzi o zabezpieczanie dokumentów, mamy tu opcję ustawienia hasła, a także wyboru uprawnień wskazujących, jaki zakres możliwości edycyjnych ma dany użytkownik. Można także ograniczyć akcje wykonywane z plikiem PDF, np. zablokować możliwość druku.

Co oczywiste, Podgląd posiada pełną integrację z iCloud, co umożliwia łatwe udostępnianie plików PDF innym użytkownikom chmury producenta. Ale nie ma ograniczenia - z poziomu Podglądu da się udostępnić plik poprzez Microsoft OneNote, Evernote czy inne popularne narzędzia biznesowe i rozszerzenia.

Fot.: PC World

Podsumowując: Podgląd Apple to bardzo solidna propozycja, zwłaszcza jeśli nie potrzebujesz bardzo zaawansowanych opcji. Szkoda, że mają to narzędzie tylko użytkownicy Mac.