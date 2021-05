Wielkie możliwości w przystępnej cenie.

Apple Watch SE zawiera wszystkie najważniejsze funkcje, jakimi powinien charakteryzować się smartwatch wysokiej klasy. Dodatkowo, duży wyświetlacz Retina pozwala na komfortowe użytkowanie i dostęp do najważniejszych informacji.

Jest to kolejna pozycja, która świetnie sprawdzi się u wszystkich ceniących sobie aktywny tryb życia. Pierścienie aktywności zachęcają do ruchu oraz wykonywania ćwiczeń. Apple Watch SE jest wodoodporny na głębokości do 50 m, a wszystkie odległości pokonane w wodzie można śledzić na mapie.

Monitoruje pracę serca i wyświetla alerty, kiedy zaczynają pojawiać się niepokojące objawy. W krytycznych sytuacjach Apple Watch SE dzwoni po odpowiednią pomoc. We współpracy z iPhonem na bieżąco sprawdza także jakość snu i pozwala trzymać się harmonogramu.

Standardowo, na zegarku pojawiają się powiadomienia o przychodzących wiadomościach i połączeniach, a dzięki możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych, portfel zostawiony w domu nie będzie już problemem.