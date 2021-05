Apple iPad 10,2 2020

Najbardziej uniwersalny tablet od Apple.

Nie bez powodu bazowy iPad od lat jest najpopularniejszym tabletem w ofercie Apple. To przystępne cenowo urządzenie wyposażone w bardzo przyzwoite podzespoły. Na pokładzie znajdziemy 10,2 calowy ekran Retina ze wsparciem dla pióra Apple Pencil pierwszej generacji. Bazowy iPad posiada klasyczny przycisk Home z Touch ID, który umieszczono pod wyświetlaczem.

iPad'a 10,2 2020 posiada procesor Apple A12 Bionic znany z iPhone'a Xs oraz Xr. Wspierany jest on przez 3 GB pamięci operacyjnej. W sklepach znajdziemy wersje z 32 GB oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Za dodatkową dopłatą możemy zamówić model z modemem sieci 4G LTE oraz wbudowanym modułem GPS.

Bazowy iPad to obecnie najlepszy model, który powinien wystarczyć większości użytkowników. Tablet ten idealnie sprawdzi się do czytania wiadomości, przeglądania internetu, grania w gry oraz do nauki.