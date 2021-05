Wysoka jakość, przestronność i wygoda.

Arozzi Arene występuje aż w sześciu wariantach kolorystycznych, co zapewnia nam możliwość wyboru i dopasowania biurka do wnętrza pokoju. Szeroka powierzchnia 160 cm x 82 cm zapewnia dużo miejsca, a do tego wykonana jest z trwałej płyty MDF pokrytej wymienną matą z mikrofibry, która pełni rolę podkładki pod mysz. Dzięki temu jest łatwe w czyszczeniu i wodoodporne. Blat ma w sobie trzy otwory oraz siatkę pod spodem, co pozwoli nam zarządzać kablami i sprawić, że biurko będzie wyglądać estetycznie. Metalowe nogi umożliwiają regulację w zakresie 10 cm. Biurko jest stabilne i solidne.