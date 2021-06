Duża moc i włoski entuzjazm.

Askoll NGS3 to włoski skuter elektryczny z silnikiem o mocy 3000 W. Producent określa jego zasięg na 96 km i prędkość maksymalną 70 km/h. Pojazd posiada dwie baterie o pojemności 2900 Wh i masie 8,1 kg. Skuter waży jedyne 67 kg i może być obciążony do 164 kg. Czas ładowania baterii wynosi ok. 3 h dla 1 kW. Dostępne kolory to: czerwony, biały i czarny. Jest przyjemny w obsłudze i ma ciekawy design.