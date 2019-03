Asus ROG Strix Flare to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z przełącznikami w czterech barwach. Czy warto ją kupić?

Asus ROG Strix Flare - budowa i cechy

Asus ROG Strix Flare to mechaniczna klawiatura gamingowa z zestawem klawiszy multimedialnych oraz rolką do zmiany poziomu głośności. Jest wyposażona w przełączniki Cherry MX RGB, co ma zapewnić optymalną rejestrację wciśnięć, a co za tym idzie - błyskawiczny czas reakcji i responsywności. W górnej części klawiatury znajduje się port USB, umożliwiający wygodne podłączenie myszki, zestawu słuchawkowego lub innych urządzeń. Na przedzie możemy podpiąć oparcie na nadgarstki. jest ono wykonane z przyjemnego w dotyku materiału. Klawiatura dysponuje pełnym podświetleniem RGB, a także efektami świetlnymi. Ciekawym rozwiązaniem jest załączona plakietka, którą można wypełnić własnym logotypem i zamieścić na klawiaturze, gdzie będzie podświetlona.

Asus ROG Strix Flare - funkcje

Aby mieć dostęp do wszystkich możliwości, jakie daje klawiatura ROG Strix Flare, potrzebna jest aplikacja Aura Sync. Umożliwia pełną konfigurację efektów świetlnych, w tym oświetlenie konfigurowane dla każdego klawisza z osobna oraz podświetlenie boków. Jeśli dodatkowo dysponuje się myszką Asus, można zsynchronizować oświetlenie pomiędzy nimi. Można również wykorzystać ROG ARMOURY II, które oferuje szersze możliwości sterowania, jednocześnie wykorzystując mniejsze zasoby systemowe. Pozwoli dostosować ROG Strix Flare do swojego stylu gry, tworzyć profile, spersonalizować kolory i efekty oświetlenia, przypisywać klawisze, nagrywać makra i wiele więcej. Można nawet śledzić statystyki sprzętowe podczas rozgrywki dla lepszej analizy danych. Sama klawiatura dysponuje zintegrowaną pamięcią, co pozwala zapisać nawet sześć profili i wywołać dowolnie wybrany w każdej chwili. Wygodnym rozwiązaniem jest tworzenie makr w locie, a także pełen Anti-Ghosting.

Podsumowując: Asus ROG Strix Flare to klawiatura gamingowa, która nie powinna zawieść niczyich oczekiwań i ciężko byłoby znaleźć w niej jakieś wady. Gwarantuje wygodną rozgrywkę i duże możliwości personalizacji.