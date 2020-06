Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) – Mały, ale wariat. Recenzja filigranowego laptopa dla graczy

Asus ma w swoim portfolio mnóstwo sprzętu dedykowanego graczom, od peryferiów (słuchawki, klawiatury), przez podzespoły (płyty główne, karty graficzne) po kompletne jednostki (desktopy, laptopy). W nasze ręce wpadł filigranowy laptop do gier z linii ROG (Republic of Gamers) - Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I). Ten „maluch” solidnie nas zaskoczył.

Co w pudełku?

Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) dotarł do nas w gustownym, niewielkim kartonie. Dbałość tajwańskiego producenta o detale zachwyca, bowiem nie dotyczy ona tylko samego sprzętu, ale nawet jego opakowania. Wnętrze kartonu zostało wzbogacone o mechanizm, który umożliwia łatwe i bezproblemowe wyciągnięcie laptopa. Wszystko zostało zaprojektowane schludnie i z głową, a w razie potrzeby, karton może z powodzeniem służyć nam jako bezpieczny środek transportu dla naszego sprzętu, a to m.in. dzięki wygodnej „rączce”. Oprócz samego laptopa, w pudełku znajduje się standardowy zestaw: kabel zasilający wraz z ładowarką, skrócona instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Design i budowa

Mówi się, że małe jest piękne i my się z tym zgadzamy. Asus ROG Zephyrus G14 już przy pierwszym kontakcie zachwyca. Co prawda, klasyczna i stylowa obudowa nie zdradza od razu gamingowego charakteru urządzenia, ale dla wielu może być to plusem. Całość jest świetnie spasowana, a uroku dodaje pokrywa wykonana za stopu magnezu i aluminium. Dodatkowym atutem wykorzystania tych tworzyw jest niemal całkowita odporność powierzchni na tzw. „palcowanie”, czyli widoczne na obudowie odciski palców. W przypadku Asus ROG Zephyrus G14, problem ten praktycznie nie istnieje. Do naszej dyspozycji otrzymaliśmy model w białym kolorze, a utrzymanie go w czystości nie stanowiło żadnego problemu.

Na szczególną uwagę zasługuje również projekt pokrywy, który sprawia, że po jej podniesieniu i ustawieniu laptopa do pracy, nieco podnosi się on do góry. Dzięki temu urządzenie jest znacznie lepiej wentylowane.

Specyfikacja

Model Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I), który do nas trafił, został wyposażony w 14-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i czasie odświeżania 60 Hz. Za wydajność urządzenia odpowiada procesor AMD Ryzen 9 4900HS z bazową częstotliwością 1,4 GHz, która potrafi podskoczyć nawet do 4,4 GHz. Oprócz tego, możemy liczyć na kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q, 16GB DDR4 RAM (3200 MHz Dual-Channel) oraz szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. Zestaw ten bez problemu sprawdzi się przy komfortowym graniu w większość topowych produkcji, nawet przy wysokich ustawieniach graficznych.

Procesor : AMD Ryzen 9 4900HS

: AMD Ryzen 9 4900HS Pamięć RAM : 16GB DDR4 RAM 3200 MHz Dual-Channel

: 16GB DDR4 RAM 3200 MHz Dual-Channel Karta graficzna : Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q (z 6GB GDDR6 RAM)

: Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q (z 6GB GDDR6 RAM) Dysk : 1 TB NVMe PCIe 3.0 M.2

: 1 TB NVMe PCIe 3.0 M.2 Ekran : 14-cali, 2560 x 1440 pikseli (QHD), 60 Hz

: 14-cali, 2560 x 1440 pikseli (QHD), 60 Hz Bateria: 76 Wh

Ekran i bateria

Po Asus ROG Zephyrus G14, jako topowym gamingowym sprzęcie, ciężko spodziewać się czegoś więcej. Choć dla wielu graczy sporym zaskoczeniem jest z pewnością matryca, o odświeżaniu zaledwie na poziomie 60 Hz. Dla większości jest to wartość absolutnie wystarczająca, jednak entuzjaści sieciowej rywalizacji mogą narzekać. Na szczęście, na rynku dostępny jest również wariant Asus ROG Zephyrus G14 z matrycą o rozdzielczości FullHD i 120 Hz. Wracając jednak do naszego modelu, warto podkreślić, że rozdzielczość QHD robi swoje i większość testowanych przez nas produkcji wygląda po prostu rewelacyjnie. Nie wspominając już o oglądaniu ulubionych seriali czy filmów na platformach streamingowych.

Asus ROG Zephyrus G14 otrzymał baterię o pojemności 76 Wh. Można by się obawiać, że zastosowanie matrycy o wysokiej rozdzielczości spowoduje szybsze zużycie energii. Na szczęście, nie jest to dużym problemem w laptopie tajwańskiego producenta. Podczas zabawy z urządzeniem, dopiero po około 1,5-2 godzinach rozgrywki udało nam się wywołać komunikat, informujący nas o potrzebie doładowania energii.

Głośniki i klawiatura

Głośniki to jedno z największych zaskoczeń w Asus ROG Zephyrus G14. Z reguły nic nie może się równać z domowym zestawem audio czy ulubionymi słuchawkami, tymczasem niewielkie głośniki Zephyrusa sprawiły, że ciężko jest wrócić do korzystania z dawnego sprzętu audio. Dźwięk docierający do uszu jest niezwykle szczegółowy i klarowny, bez problemu można usłyszeć każdą nutę czy instrument muzyczny. Co więcej, są one również całkiem głośne. Możliwe, że spora w tym zasługa umiejscowienia głośników, które są skierowane do góry i zostały umieszczone na poziomie klawiatury. Nie do przecenienia jest również pełne wsparcie dla technologii Dolby Atmos.

Przy tak niewielkich gabarytach, Asus musiał zadbać o odpowiednie rozłożenie klawiszy klawiatury, tak aby korzystanie z niej było wygodne nie tylko podczas gry (czasem gracze korzystają ze swojego sprzętu również w innych celach). Klawiatura jest niezwykle cicha i przyjemna w użytkowaniu, choć osoby przyzwyczajone do większych urządzeń mogą mieć problem z przestawieniem się na dość ciasno umieszczone klawisze. Warto też odnotować, że zabrakło miejsca dla takich przycisków, jak m.in. „home” czy „end”. Za to mamy dostęp do całej gamy funkcjonalnych klawiszy, w tym „ROG”, który umożliwia nam szybkie wywołanie aplikacji Armoury Crate, o której więcej za chwilę.

Parę słów należy się również podświetleniu klawiszy, które nie zostało najlepiej przemyślane. Jego umiejscowienie sprawia, że tylko patrząc na klawiaturę bezpośrednio z góry, możemy dokładnie widzieć podświetlone przyciski. W każdej innej pozycji podświetlenie drażni, bowiem przebija się ono spod klawiszy, co sprawia, że widok całej klawiatury jest dość nieczytelny.

Wydajność

Przejdźmy zatem do najważniejszego, czyli wydajności. Najpierw trochę danych z benchmarków.

3D Mark TimeSpy

W 3D Mark TimeSpy Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) uzyskał 5704 punkty, co stawia go w jednej lidze z większością gamingowych laptopów.

PC Mark 10

Jak można się było spodziewać, również w benchmarku PC Mark 10 Zephyrus G10 poradził sobie lepiej niż dobrze i uzyskał 5362 punkty, choć daleko mu do wyniku, który uzyskał jego większy brat – ASUS TUF GAMING A17 FA706, a mianowicie 5606 punktów.

Jak prezentuje się laptop Asusa w porównaniu do innych modeli możecie zobaczyć poniżej.

Cristal Disk Mark

Jeśli chodzi o pracę dysku, to Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) zachowuje się w porządku i tyle, a wręcz można zaryzykować stwierdzenie „tylko tyle”. Cristal Disk Mark wskazał nam odczyt danych na poziomie nieznacznie przekraczającym 1700 MB/s oraz zapis nieco poniżej 1800 MB/s.

Asus ROG Zephyrus G14 postanowiliśmy poddać również testom praktycznym, a do tego wykorzystaliśmy cztery produkcje:

Grand Theft Auto 5

Call of Duty: Warzone

Overwatch

Borderlands 3

Grand Theft Auto 5

GTA 5 to już nie najmłodsza produkcja, ale wciąż niezwykle popularna (głównie za sprawą przebojowego trybu sieciowego). Jeśli zagrywacie się w produkcje studia Rockstar i chcecie mieć do niej dostęp gdzie tylko się da, to mamy dla was dobre wieści. Asus ROG Zephyrus G14 bez problemu jest w stanie utrzymać stałe 60 kl./s, przy ustawieniach Ultra (z Ambient occlusion i Teselacją) w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli.

Overwatch

Fani zmagań w Overwatch również nie powinni być zawiedzeni. Asus ROG Zephyrus G14 zapewnia dynamiczną rozgrywkę w 60 kl./s przy nawet najbardziej ostrych wymianach ognia. Wszystko to oczywiście przy wysokich ustawieniach graficznych i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli.

Borderlands 3

Borderlands 3 również testowaliśmy na wysokich ustawieniach graficznych i przy rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. W tym wypadku, średnia liczba kl./s wynosiła około 39. Znacznie lepiej Asus ROG Zephyrus G14 radził sobie w produkcji Gearbox Software na średnich ustawieniach, wówczas udało się osiągnąć średnią na poziomie 57 kl./s.

Call of Duty: Warzone

Choć Asus ROG Zephyrus G14 nie jest dedykowany fanom rywalizacji, to postanowiliśmy go sprawdzić w przebojowym battle royale - Call of Duty: Warzone. Przy wysokich ustawieniach (z rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli), średnia liczba klatek na sekundę wynosiła 55. Zaledwie kilka zmian w ustawieniach sprawia, że liczba ta utrzymuje się na stabilnym poziomie 60 kl./s.

Kultura pracy i wrażenia z użytkowania

Praca na Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) należy do niezwykle przyjemnych. Ten niewielki sprzęt posiada naprawdę sporą moc i może z powodzeniem sprawdzić się zarówno podczas zabawy, jak i pracy. Największymi wadami, jakie odkryliśmy podczas naszych testów, są: głośność układu chłodzenia i generowane ciepło. Filigranowe kształty z pewnością wpłynęły na to, jak inżynierowie Asusa rozwiązali kwestie chłodzenia laptopa. Niestety, ale nawet w spoczynku sprzęt zachowuje się dość głośno, natomiast podczas intensywnej rozrywki, hałas wydobywający się z jego wnętrza potrafi być wręcz irytujący (kto posiada w domu PlayStation 4 Pro będzie wiedział o co chodzi). Na domiar złego, ROG Zephyrus G14 potrafi naprawdę mocno grzać. Po kilku godzinach zabawy laptop nagrzewa się do tego stopnia, że klawiatura staje się gorąca, co negatywnie wpływa na komfort użytkowania.

Oprogramowanie

Na użytkowników Asus ROG Zephyrus G14 czeka cała gama oprogramowania, którego głównym zadaniem jest dbanie o dobrą kondycję urządzenia i wykorzystanie jego potencjału w 100%. Do dyspozycji otrzymujemy przede wszystkim: Armoury Crate, GameFirst VI oraz GameVisual.

Pierwsza z nich to rozbudowana aplikacja, która pozwoli nie tylko dokładnie monitorować pracę całego urządzenia (łącznie z użyciem procesora czy pracą wentylatorów), ale również utworzyć bibliotekę gier czy indywidualne profile, które ułatwią dostosowanie pracy laptopa do naszych aktualnych potrzeb.

GameFirst VI to z kolei proste oprogramowanie, którego głównym zadaniem jest optymalizacja sieci.

Na koniec pozostało nam GameVisual, czyli aplikacja umożliwiająca szybkie dostosowanie kolorów wyświetlanych przez matrycę. Do wyboru jest kilka predefiniowanych trybów, dedykowanych m.in. konkretnym gatunkom gier, jak: FPS, RPG czy gry wyścigowe.

Porty i dodatki

Pod względem dostępnych portów, Asus ROG Zephyrus G14 nie rozczarowuje. Na lewym boku znajduje się: gniazdo zasilania, pełnowymiarowy port HDMI, wejście słuchawkowe (ze wsparciem Dolby Atmos) oraz USB 3.2 Gen 2 Type-C z DisplayPort 1.4.

Na prawym boku natomiast, znajdziemy dwa USB 3.2 Type-A Gen 2 oraz jedno USB3.2 Gen2 Type-C i gniazdo Kensington.

Asus ROG Zephyrus G14 - podsumowanie

Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) to znakomity wybór dla osób, które cenią sobie mobilność, swobodę działania i najlepsze doznania audiowizualne podczas rozgrywki. Laptop imponuje nie tylko wydajnością, ale również świetnym designem i zestawem audio. Gracze skupieni na rywalizacji mogą jednak wybrać inny wariant urządzenia, np. z matrycą FullHD i odświeżaniem 120 Hz. Dla niektórych, laptop Asusa może też być po prostu za mały. Największymi wadami urządzenia są niewątpliwie głośność działania i stosunkowo wysokie temperatury podczas użytkowania. Asus ROG Zephyrus G14 (GA401I) nie należy do najtańszych, producent wycenił swój sprzęt na około 7900 złotych. To sporo, szczególnie, że sprzęt nie jest bez wad. Należy też mieć na uwadze, że o ponad 1000 złotych taniej można dostać wersję z matrycą FullHD i 120 Hz, która ostatecznie wydaje się być lepszym wyborem, jeśli myślimy tylko o gamingu.