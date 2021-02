Asus Strix SCAR G733 – jak ujarzmić RTX 3080 w laptopie

Testujemy najnowszego laptopa ASUS przeznaczonego dla graczy, który został wyposażony w RTX 3080 w wersji mobilnej.

Pierwsze laptopy przeznaczone dla graczy nie miały nic wspólnego ze sprzętem przenośnym. Nierzadko konstrukcje te ważyły ponad 6 kg, a gaming na nich wymagał sporych kompromisów. Dożyliśmy jednak czasów, że granie na laptopie już nikogo nie dziwi ani nie bulwersuje. Zresztą sprzęt ten już nierzadko dorównuje mocą swoim większym, stacjonarnym braciom. Osobiście ucieszyłem się, kiedy pojawiła się okazja przetestowania najnowszego laptopa od Asusa, ponieważ bardzo miło wspominam poprzednie konstrukcje z rodziny Republic of Gamers, które przez ostanie lata towarzyszy mi w prywatnym życiu.

Laptopa otrzymujemy w czarnym matowym opakowaniu, na którym umieszczono czerwone logo ROG oraz napis po angielsku „For Those Who Dare” (dla tych co się ośmielą). To dość trafne hasło, szczególnie biorąc pod uwagę cenę laptopa, którego najtańszy wariant kosztuje 10 tysięcy złotych. Swoim zwyczajem po drugiej stronie pudełka producent umieszcza informacje o specyfikacji - niestety nie jest zbyt szczegółowa. Nie wiemy, z jaką prędkością pracują pamięci RAM oraz jaki dokładnie model karty graficznej został zamontowany. Pełna specyfikacja ujawnia się po wpisaniu kodu produktu na stronie producenta. Okazuje się, że w moje ręce trafił najmocniejszy wariant SCAR’a. kosztujący prawie 15 tysięcy złotych.

Specyfikacja techniczna:

Procesor: AMD RYZEN 9 5900HX 8 rdzeni 16 wątków (3,1 GHz zegar bazowy 4,5 GHz zegar turbo) podkręcony

AMD RYZEN 9 5900HX 8 rdzeni 16 wątków (3,1 GHz zegar bazowy 4,5 GHz zegar turbo) podkręcony Pamięć RAM: 32 GB (SO-DIMM DDR4x, 3200 MHz)

32 GB (SO-DIMM DDR4x, 3200 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 64 GB

64 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

2/0 Dysk SSD M.2 PCIe: 2x 1024 GB Samsung PM981a konfiguracja RAID 0

2x 1024 GB Samsung PM981a konfiguracja RAID 0 Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 17,3 cali

17,3 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (Full HD) 300 Hz

1920 x 1080 (Full HD) 300 Hz Karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics/ RTX 3080 Mobile 115W

AMD Radeon™ Graphics/ RTX 3080 Mobile 115W Pamięć karty graficznej: współdzielona / 16 GB

współdzielona / 16 GB Dźwięk: 2 x 4W Smart Amp; 2 x 2W tweeter kompatybilny z Dolby Atmos, Smart Amp

2 x 4W Smart Amp; 2 x 2W tweeter kompatybilny z Dolby Atmos, Smart Amp Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth 5.1 Złącza: 1 x RJ45; 1 x USB typu C z Power Delivery, Display Port i G-Sync; 3 x USB typu A 3.2 Gen. 1; 1 x 3,5mm Combo Audio Jack; 1x HDMI 2.0b

1 x RJ45; 1 x USB typu C z Power Delivery, Display Port i G-Sync; 3 x USB typu A 3.2 Gen. 1; 1 x 3,5mm Combo Audio Jack; 1x HDMI 2.0b Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 90 Wh

90 Wh Dodatkowe informacje: Mikrofon z redukcją szumów AI,Optyczno-mechaniczna klawiatura z podświetleniem RGB Per-Key

Mikrofon z redukcją szumów AI,Optyczno-mechaniczna klawiatura z podświetleniem RGB Per-Key Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Wysokość: 23,4~27,5 mm

23,4~27,5 mm Szerokość: 395 mm

395 mm Głębokość: 282 mm

282 mm Waga: 2,7 kg

2,7 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

W komplecie z laptopem dostajemy zasilacz 240 W oraz wymienne narożniki, które pozwolą spersonalizować konstrukcję. Do wyboru mamy trzy warianty: siwy matowy, srebrny błyszczący oraz półprzezroczysty. Ich wymiana nie stanowi problemu, ponieważ trzymają się one na magnesie - wystarczy je lekko przesunąć w kierunku krawędzi laptopa. Dodatkowo, na stronie producenta dostępny jest szablon umożliwiający samodzielną personalizację oraz wydruk 3D takiego elementu.

Patrząc na parametry szokuje wielkość laptopa - nie jest on przesadnie pogrubiony - niecałe 3 cm przy masie całości na poziomie 2,7 kg. W niczym też nie przypomina starszych gamingowych laptopów jak np. Asus G750, którego sam korpus bez matrycy miał wysokość ponad 4 cm oraz wagę ponad 5 kg (bez zasilacza). Gdyby nie błyszczące logo ROG na klapie matrycy, na pierwszy rzut oka, nikt by nie poznał, że to konstrukcja przeznaczona dla graczy. Czarna matowa obudowa przełamana delikatnym wzorem w jednym narożniku, w niczym nie przypomina agresywnych konstrukcji sprzed kilku lat.

Dużym plusem jest umieszczenie gniazda zasilania, portu HDMI oraz gniazd USB C i A na tylnej krawędzi laptopa. Dzięki temu pracując przy stole czy biurku nie będziemy borykać się z przeszkadzającymi kablami. Gniazda USB-C można również używać do ładowania laptopa - wymaga to 100 W zasilacza. Tak zasilany laptop wystarcza do przeglądania Internetu bądź oglądania multimediów. Duży plus dla osób, które będą tego sprzętu używać do pracy, ponieważ zamiast nosić duży zasilacz wystarczy szybka ładowarka, np. od smartfona, która zajmuje sporo mniej miejsca.

Po lewej stronie laptopa zostały umieszczone dwa dodatkowe gniazda USB typu A oraz gniazdo combo jack obsługujące zarówno słuchawki, jak i mikrofon.

Na prawej krawędzi znalazło się miejsce dla Keystone - jest to własna technologia Asusa pozwalająca na personalizacje ustawień i zapisanie ich na zewnętrznym kluczu RFID/NFC. Dzięki oprogramowaniu po włożeniu klucza zostaje wczytany nasz profil z ustawieniami. Dodatkowo mamy możliwości stworzenia szyfrowanej partycji na dysku i przypisania do niej dostępu poprzez Keystone - Shadow Drive. Opcja ta zapewni nam bezpieczeństwo dokumentów czy innych ważnych dla nas danych, zwłaszcza jeżeli z komputera korzysta kilku użytkowników.

Po otwarciu laptopa pierwsze co rzuca się w oczy to bardzo wąskie ramki wokół matrycy, na których nie znajdziemy kamery internetowej - w czasach pracy i nauki zdalnej jest to małe niedopatrzenie. Ekran to 300 Hz panel Full HD wykonany w technologii IPS mogący się pochwalić czasem reakcji wynoszącym 3 ms oraz jasnością 300 nitów. Matryca jest równomiernie podświetlona choć przy teście z czarnym tłem widać wyraźnie, że diody podświetlające są umieszczone w narożnikach. Jednak tak zwany efekt backlight bleedingu jest dużo bardziej dostrzegalny na samym zdjęciu niż jak patrzymy bezpośrednio na ekran. Kolory są bardzo żywe i naturalne, co zresztą jest cechą szczególną matryc IPS. Producent podaje, że panel ma 100% pokrycie palety sRGB.

Palmrest laptopa został przedzielony na pół, jedna część czarna w półpołysku druga natomiast jest półprzezroczysta. Konstrukcja jest bardzo sztywna, nic się nie ugina i nie skrzeczy. Materiał, z którego zostało wykonane urządzenie jest przyjemny w dotyku, choć obudowa przy klawiaturze ma tendencję do tzw. palcowania.

Przy konstrukcji klawiatury Asus postawił na przełączniki opto-mechaniczne, z których każdy ma indywidualne podświetlenie. Wrażenia z pisania na niej są bardzo zadowalające, zbliżone do pełni mechanicznych konstrukcji opartych na niebieskich przełącznikach. Słyszalny klik nie jest zbyt głośny i nie przeszkadza podczas używania. Z racji tego, że jest to konstrukcja dla graczy, niestety przesunięto część klawiszy funkcyjnych (aby strzałki były bardziej dostępne) oraz zmieniono ułożenie sekcji NUM PAD. Piszę niestety, ponieważ zwłaszcza wpisując sekwencję cyfr z sekcji numerycznej klawiatury, na początku popełniałem sporo błędów bądź szukałem, gdzie dany klawisz funkcyjny się znajduje. Nad samą klawiaturą po lewej stronie znajdziemy klawisze funkcyjne do sterowania dźwiękiem, zmiany trybów pracy wentylatora oraz do włączenia oprogramowania sterującego Armoury Crate.

Pod klawiaturą znajduje się spory, bo mierzący 13 x 7,8 cm touchpad obsługujący gesty, nieposiadający jednak fizycznych przycisków czy choćby podziału na prawy i lewy przycisk.

Jak już wspomniałem klawisze klawiatury posiadają indywidualne podświetlenie, ale nie tylko one się święcą. Od spodu, dookoła laptopa producent umieścił listwę LED, natomiast na klapie matrycy znajduje się podświetlone logo Republic of Gamers. Całością podświetlenia możemy sterować przez oprogramowanie AURA Sync. Poza zdefiniowanymi trybami mamy do despocji również edytor, który daje nam pełną kontrolę nad podświetleniem oraz pozwala stworzyć całe sekwencje zmian.

Otwory wentylacyjne umieszczone na spodzie obudowy, stanowią prawie połowę powierzchni. Pomaga to na pewno w schłodzeniu całej konstrukcji. Po odkręceniu 11 śrub, ukazuje nam się płyta główna przykryta w większości imponującą konstrukcją chłodzenia. Składa się ona z 7 heatpipeów, z czego tylko jeden jest współdzielony pomiędzy procesorem a układem karty graficznej.

Jeśli chodzi o wentylatory chłodzące, oba układy oparte są na metalowych cienkich łopatkach, a każdy z nich pozbywa się ciepła w dwóch kierunkach. Asus w swoich najwydajniejszych laptopach stosuje ciekły metal zamiast standardowej pasty termoprzewodzącej, z tego względu nie ściągaliśmy radiatora z komponentów. Rozwiązanie to, jak podaje producent pozwala utrzymać temperaturę procesora o 15° niższą niż przy normalnym chłodzeniu. Tak wydajne chłodzenie pozwoliło zastosować fabryczne podkręcenie na procesorze.

W środku znajdziemy dwie kości RAM Samsunga DDR4 3200 MHz oraz dwa dyski PM981a. Dysk Samsunga oparty na PCIE 3.0 charakteryzuje się teoretyczną prędkością odczytu na poziomie 3500 Mb/s. Szkoda, że Asus zamiast RAID 0, złożony z dwóch dysków, nie postawił na jeden dysk oparty na PCIE 4.0, którego prędkości znacząco nie odbiegałaby od obecnie stosowanej konfiguracji, a pozostawiłaby możliwość rozbudowy dysku o drugi nośnik w przyszłości.

W laptopach gamingowych praca na baterii nigdy nie była mocną stroną. Obserwując jak wydajne komponenty są montowane w środku nie dziwi średni czas pracy wynoszący często poniżej 2 godzin i to przy przeglądaniu Internetu czy oglądaniu filmów. W SCAR G733q czas ten możemy podwoić dzięki opcjom w oprogramowaniu Armoury Crate. To tam mamy możliwość włączyć zintegrowany układ graficzny (domyślnie wyłączony) oraz wyłączyć overdrive i funkcje Eko dla panelu IPS. W ten sposób możemy zyskać dodatkowy czas na przykład oglądanie materiałów na YouTubie (ponad 4 godziny). Jeśli chodzi o multimedia dźwięk wydobywający się z laptopa jest czysty i wyraźny. Spokojnie możemy oglądać filmy bez podpinania dodatkowych głośników.

SCAR G733Q – Wydajność procesora i dysku

SCAR G733q oparty jest na jednym z najwydajniejszych procesorów mobilnym ze stajni AMD, a mianowicie na Ryzen 9 5900HX. Układ ten wykonany jest w 7 nm procesie technologicznym opartym na najnowszej architekturze ZEN3. Jest to model z odblokowaną możliwością podkręcania z czego skorzystał Asus. Nieczęsto podczas testów (np. Port Royal) uzyskiwaliśmy częstotliwości ponad 4,6 GHz, pomimo, że maksymalne boost dla pojedynczego rdzenia według specyfikacji AMD to 4,5 GHz.

Jak widać wyniki z testów syntetycznych zarówno Cinebench, jak i PCMARK 10 pokazują, z jak wydajnym układem mamy do czynienia.

W testach kompresji plików wideo 4K w aplikacji Handbreake testowany laptop niewiele odbiega od posiadanej przez nas platformy opartej na 10-rdzeniowym procesorze Intela. Co by nie mówić - taka wydajność w sprzęcie przenośnym robi wrażenie.

Podobnie zresztą jak i prędkości RAID 0 - prawie 7000 MB/s w odczycie oraz ponad 4600 MB/S w zapisie.

RTX 3080 Mobile – Kompromisy Nvidii

Jak już wspomniałem wcześniej, testowany sprzęt został wyposażony w GeForce RTX 3080 Mobile. I zanim przejdziemy do analizy wyników naszych testów, powinniśmy omówić trochę ten debiutujący układ graficzny. Architektura AMPER nie należy do najbardziej energooszczędnych - Nvidia kazała czekać pół roku na mobilne odpowiedniki najwydajniejszych układów. I choć dzielą one to samo nazewnictwo mają ze sobą mało wspólnego. Na szczęście Nvidia zmieniła swoje stanowisko, które wcześniej nie wymuszało na producentach podawania TDP układu zastosowane w laptopie. Bo jak się okazuje ten sam układ może być ustawiony przeważnie w przedziale 110 - 135 W, co wyraźnie wpływa na wydajność w testach. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie GeForce RTX 3070 z TDP 135 W jest w stanie przegonić w niektórych sytuacjach GeForce RTX 3080 mającego ustawiony limit na 110 W. Na wydajność GPU wpływa jeszcze sam system chłodzenia, o co w przypadku testowanego Asusa nie musimy się martwić

Główna różnica pomiędzy wersją przeznaczoną do laptopów a komputerów stacjonarnych to sam układ, na którym te konstrukcje bazują. Wersja mobilna jest oparta na pełnym układzie GA104 znanym choćby z desktopowej wersji GeForce RTX 3070 czy 3060 Ti. Dodatkowe różnice wynikają także z szyny oraz typu zastosowanej pamięci. GeForce RTX 3080 w wersji mobilnej bliżej pod względem wydajności właśnie wyżej wspomnianym kartami niż swojemu imiennikowi. Od czasów architektury Maxwell, czyli GeForce’ów z serii 9x0 nie mieliśmy przypadku takich rozbieżności na budowie samego układu. Może to wprowadzić zamieszanie wśród klientów pragnących porównać wydajność układu odczytując tylko i wyłącznie nazwę (choć nigdy nie powinno się tak robić).

SCAR G733Q – Wydajność w aplikacjach 3D

GeForce RTX 3080 w testowanym przez nas laptopie ma TDP na poziomie 115 W z maksymalnym poborem sięgającym 130 W. Zegar boost został delikatnie przez Asusa podbity i ma oscylować w granicach 1645 MHz. Warto tutaj wspomnieć o wydajnym chłodzeniu, ponieważ podczas gier zegar bardzo często utrzymuje się na poziomie powyżej 1700 MHz i potrafił osiągać nawet 1890 MHz, nie przekraczając przy tym 80°C.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone w trybie pracy TURBO. Z osobistego doświadczenia wiem, że grając na laptopie nie przejmujemy się, jaki hałas generuje układ chłodzenia, ponieważ przeważnie używamy słuchawek.

W pierwszej kolejności testy syntetyczne w 3Dmark. Trzeba przyznać, że robią wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy o sprzęcie mobilnym. Widoczna jest także różnica pomiędzy układem w laptopie a jego pełną wersją w komputerze stacjonarnym (testy wykonane redakcyjnej platformie testowej).

300 Hz odświeżanie panelu bez najmniejszych problemów jesteśmy w stanie wykorzystać choćby w Counter Strike Global Offensive. W samym benchmarku uzyskujemy 316 FPS, natomiast podczas rozgrywki średni poziom utrzymuje się na poziomie 260 klatek.

W grach multiplayer opartych na rywalizacji przeważnie wyłącza się wszystkie dodatki i filtry graficzne, aby nie przeszkadzały one w dostrzeżeniu rywala. W takich grach, jak CS. Fortnite czy Call of Duty Warzone celem jest uzyskanie jak największego FPS, stąd też mix ustawień średnich bądź niskich. W takich grach jak rodzimy Wiedźmin 3 czy Cyberpunk 2077, najnowsza odsłona serii Assassin's Creed Valhalla czy Watch Dogs: Legion, testy przeprowadzaliśmy na ustawieniach najwyższych. W tych tytułach równie ważne co sama fabuła, są efekty wizualne, które mają zachwycać zarówno swoim wyglądem, jak i pokazywać pełną moc silnika graficznego, na którym bazują, stanowiąc przy tym wyzwanie dla kart graficznych.

W grach, w których było to możliwe sprawdziliśmy też, jak na wydajność wpływa włączenie DLSS. Dla przykładu Cyberpunk 2077 z włączonym śledzeniem odbitych promieni, bez włączania dynamicznego skalowania obrazu, raczył nas niespełna 30 FPS.

Jak widać na powyższym wykresie na G733q jesteśmy w stanie, na dzień dzisiejszy, ograć najnowsze tytuły i to z bardzo wysokimi ustawieniami, utrzymując poziom powyżej 60 FPS. Zwłaszcza włączenie DLSS pozytywnie wpływa na minimalne klatki na sekundę więc trzeba liczyć, że obsługa tej funkcji zostanie wprowadzana do coraz większej ilości gier.

Gry nastawione na rywalizację sieciową również działają bardzo dobrze - nic zatem nie stoi na przeszkodzie - żeby używać laptopa podczas turniejów bądź lan party.

Poniżej kilka zrzutów ekranu z testowanych przez nas gier czy wyników benchmarków z tychże tytułów.

Asus ROG SCAR G733Q to konstrukcja bezkompromisowa, która sprosta wymaganiom osób chcących wykorzystać ten sprzęt nie tylko do grania, ale i także do produktywnej pracy. I choć testowana przez nas konfiguracja to całkowity top, to należy zaznaczyć, że tańsze wersje z 16 GB i pojedynczym dyskiem SSD (także wyposażone w GeForce RTX 3080) wcale nie wypadają gorzej. Zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę obecną sytuację na rynku PC, gdzie nowe karty graficzne są nieosiągalne a ceny na portalach aukcyjnych za 3060Ti przekraczają nierzadko 3000 złotych. Złożenie komputera o podobnych parametrach, co testowany przez nas laptop może okazać się niewiele tańszym rozwiązaniem. Poza tym, jest to sprzęt przenośny, nie zajmujący zbyt wiele miejsca. Można go też traktować trochę jak konkurencję dla domowych konsol. Jeżeli zatem szukamy wydajnej stacji roboczej, mocnego komputera do gier, a przy tym chcemy, żeby sprzęt ten był kompaktowy i mobilny, to warto zainteresować się Asusem STRIX SCAR G733q.