Przystępny cenowo laptop z 15 calową matrycą z matową powłoką. Za wydajność odpowiada procesor Intel Core i3 10 generacji. Nie zabrakło 8 GB pamięci operacyjnej oraz nowoczesnych dodatków.

Asus VivoBook 15 F515JA to jedna z tańszych konstrukcji, którą warto się zainteresować. Wybrany przez nas laptop posiada procesor Intel Core i3-1005G. To prosty, dwurdzeniowy układ, który powinien wystarczyć do wykonywania mniej wymagających zadań oraz rozrywki.

Asus VivoBook 15 F515JA

Nie zabrakło również 8 GB pamięci operacyjnej w standardzie DDR4 2666 Mhz. Co ważne Vivobook umożliwia rozbudowę do nawet 20 GB pamięci operacyjnej.

W środku znajdziemy również dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 128 GB.

Komputer posiada matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Jest to panel z matową powierzchnią. Rozwiązanie to ułatwia pracę w podróży oraz jasno oświetlonych pomieszczeniach.

W obudowie znajdziemy pełen komplet złącz - od klasycznego USB przez HDMI, aż po nowoczesny port USB Typu C. Producent nie zapomniał również o czytniku kart pamięci.

Pomimo niskiej ceny Asus VivoBook 15 F515JA oferuje wbudowany w gładzik czytnik linii papilarnych kompatybilny z Windows Hello. Nie zabrakło również podświetlenia klawiatury, które przyda się podczas nocnej nauki przed sesją.

Asus VivoBook 15 F515JA waży zaledwie 1,7 kg. To niewiele, jak na 15 calowego notebooka. Całość pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Home.

