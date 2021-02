Asus ZenBook Duo 14 - Test laptopa przyszłości z dwoma ekranami

Do redakcji trafił najnowszy Asus ZenBook Duo. Wyposażono go w najnowsze podzespoły - procesor Intel Core 11 generacji i kartę graficzną Intel Xe, ale jego cechą charakterystyczną jest dodatkowy ekran dotykowy umieszczony bezpośrednio nad klawiaturą. Jak korzysta się z tak futurystycznego laptopa? Czy ZenBook Duo to ciekawa alternatywa dla ultraprzenośnych komputerów klasy premium?

Asus to firma, która lubi eksperymentować ze swoimi produktami. Chińscy inżynierowie nie boją się zmian, które skutkują wprowadzaniem na rynek nowych, bezkonkurencyjnych produktów. Asus od kilku lat chętnie inwestuje w rozwój komputerów z rodziny ZenBook. Ultraprzenośne komputery z tej serii na przestrzeni ostatnich lat wprowadziły wiele ciekawych rozwiązań takich, jak zawias ErgoLift podnoszący pulpit roboczy, charakterystyczny design z aluminiowym wykończeniem czy gładzik zintegrowany z klawiaturą numeryczną. Nie możemy zapominać również o eleganckim etui, które dołączane jest do każdego nowego modelu oraz głośnikach produkowanych we współpracy z Harman Kardon.

Pod koniec 2019 roku do redakcji PCWorld.pl trafił Asus ZenBook 14 UX434F. Komputer ten zamiast gładzika został wyposażony w ekran dotykowy ScreenPad o przekątnej 5,65 cala i rozdzielczości Full HD, który w systemie widoczny był jako drugi, dodatkowy monitor. W 2020 roku Asus wprowadził na rynek jeszcze ciekawszy komputer. Mowa o ZenBooku Duo, który nad klawiaturą i gładzikiem zaoferował drugi ekran dotykowy o przekątnej 12,65 cala.

Do redakcji PCWorld.pl trafiła najnowsza wersja ZenBooka Duo 14 UX482E wyposażona w topowy procesor Intel Core 11 generacji z rodziny Tiger Lake, 32 GB wbudowanej pamięci masowej oraz 1 TB dysk. Komputer w dalszym ciągu oferuje charakterystyczną obudowę z dodatkowym ekranem, który unosi się razem z klapą matrycy. Jak komputer nazywany przez Asusa "laptopem jutra" sprawdza się w praktyce? Tego i wielu ciekawych rzeczy o awangardowym ZenBooku UX482E dowiesz się z naszego tekstu.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel® Core™ i7-1165G7

Intel® Core™ i7-1165G7 Karta graficzna: Intel® Iris Xe Graphics

Intel® Iris Xe Graphics Wyświetlacz główny: Ekran dotykowy o przekątnej 14 cali, rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), IPS LCD, antyrefleksyjny, jasność 400 nitów, pełne pokrycie palety barw sRGB, walidacja Pantone, obsługa aktywnego rysika

Ekran dotykowy o przekątnej 14 cali, rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), IPS LCD, antyrefleksyjny, jasność 400 nitów, pełne pokrycie palety barw sRGB, walidacja Pantone, obsługa aktywnego rysika Wyświetlacz dodatkowy: ScreenPad™ Plus o przekątnej 12,65 cala, rozdzielczość 1920 x 515 pikseli, IPS LCD, obsługa aktywnego rysika

ScreenPad™ Plus o przekątnej 12,65 cala, rozdzielczość 1920 x 515 pikseli, IPS LCD, obsługa aktywnego rysika Pamięć operacyjna: 32 GB LPDDR4X na płycie głównej

32 GB LPDDR4X na płycie głównej Pamięć masowa: Dysk SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 o pojemności 1 TB

Dysk SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 o pojemności 1 TB Porty: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x Thunderbolt™ 4 z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania, 1 x HDMI 1.4, 1 x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm typu combo, Czytnik kart micro SD

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x Thunderbolt™ 4 z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania, 1 x HDMI 1.4, 1 x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm typu combo, Czytnik kart micro SD Klawiatura: Podświetlana klawiatura typu chiclet

Podświetlana klawiatura typu chiclet Skok klawisza: 1,4 mm

1,4 mm Kamerka: Kamera HD z technologią podczerwieni do obsługi funkcji Windows Hello

Kamera HD z technologią podczerwieni do obsługi funkcji Windows Hello Dźwięk: Technologia inteligentnego wzmacniacza, Głośniki Harman Kardon, system mikrofonów z obsługą rozpoznawania głosu do usług Cortana i Alexa

Technologia inteligentnego wzmacniacza, Głośniki Harman Kardon, system mikrofonów z obsługą rozpoznawania głosu do usług Cortana i Alexa Bateria: 70 Wh, 4S1P, 4-ogniwowa bateria litowo-jonowa

70 Wh, 4S1P, 4-ogniwowa bateria litowo-jonowa Zasilanie: USB Typu C, zasilacz o mocy 65 W

USB Typu C, zasilacz o mocy 65 W Waga: 1,57 kg

1,57 kg Wymiary: 32.40 x 22.20 x 1.69 ~ 1.73 cm

32.40 x 22.20 x 1.69 ~ 1.73 cm System operacyjny: Windows 10 Home

Do testów otrzymaliśmy ZenBooka Duo UX482E w topowej konfiguracji. Oznacza to, że w środku znajduje się procesor Intel Core i7-1165G7 ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Xe. Nie zabrakło również 32 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X oraz 1 TB dysku SSD. Obecność procesora 11 generacji pozwoliła na implementację złączy USB 4 z Thunderbolt 4. Całość uzupełnia 14 calowa matryca dotykowa z powłoką antyrefleksyjną oraz oczywiście ScreenPad Plus.

Warto zauważyć, że pomimo obecności dwóch ekranów komputer waży zaledwie 1,57 kg oraz posiada certyfikat MIL-STD-810H.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Cena

Asus ZenBook Duo UX482E to nowość na naszym rynku (w trakcie testów komputer nie był jeszcze dostępny w sprzedaży). Poprzednik - model UX481 z procesorem 10 generacji (Comet Lake) kosztuje około 5000 zł w wersji z układem Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB dyskiem SSD. Topowa konfiguracja ZenBooka Duo UX481FLC kosztowała 7000 zł.

Od producenta uzyskaliśmy informację, że sugerowana cena detaliczna testowanej konfiguracji to 7499 zł.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Zawartość zestawu

Laptop dostarczany jest w dużym, kartonowym opakowaniu, które nie zdradza, jaki komputer znajduje się w środku. Wewnątrz znajdziemy drugie, znacznie mniejsze pudełko oraz dedykowane etui umieszczone obok.

W niewielkim opakowaniu z napisem Asus ZenBook Duo umieszczono komputer oraz akcesoria niezbędne do pracy. Laptop dostarczany jest z bogatym zestawem sprzedażowym. W pudełku poza ZenBookiem Duo UX482E znajdziemy:

65 W zasilacz USB Typu C (testowy model posiadał zasilacz z wtyczką UK)

Aktywny rysik

Dedykowane etui z miejscem na rysik

Stojak

Skróconą instrukcje obsługi

Zawartość zestawu

Cieszy obecność świetnie wykonanego etui, które w środku posiada miękkie wykończenie oraz miejsce na pióro.

Etui na laptopa

Pokrowiec świetnie chroni ZenBooka Duo podczas transportu, a na dodatek jest bardzo elegancki.

Asus ZenBook Duo 14 i pióro Asus Pen w dedykowanym etui

Producent zdecydował się również na dodanie naklejanego stojaka, który niweluje nieco problem braku podparcia na nadgarstki. O tym elemencie dowiesz się więcej w dalszej części tekstu.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Wygląd i jakość wykonania

Na pierwszy rzut oka Asus ZenBook Duo 14 UX482E wygląda jak klasyczny ultraprzenośny laptop z matrycą o przekątnej 14 cala. Zdradza go jedynie waga - ZenBook Duo jest o około 300 g cięższy od ZenBooka 14.

Zamknięty Asus ZenBook Duo 14

Komputer wykonano z aluminium w kolorze niebieskim. Podobnie jak w poprzednich modelach ZenBooka obudowa jest bardzo atrakcyjna wizualnie, ale gromadzi wszelkiego rodzaju odciski palców. Klapa matrycy została pokryta kolistym wzorem rozchodzącym się od logo producenta, które zostało umieszczone przy prawej krawędzi.

Dekor w połączeniu ze szlifowanymi rogami powoduje, że ZenBook Duo wygląda bardzo elegancko i wyróżnia się spośród konkurencyjnych laptopów, a jednocześnie nie jest krzykliwy.

Szlifowana klapa matrycy

Na tylnej krawędzi znajdziemy spore zawiasy oraz wloty powietrza. Nie zabrakło również dodatkowych stopek antypoślizgowych.

Zamknięty ZenBook 14 Duo. Widoczne zawiasy ErgoLift

Spód komputera został zagospodarowany na dodatkowe wloty powietrza, dwie duże stopki antypoślizgowe umieszczone na całej szerokości obudowy oraz głośniki Harman Kardon.

Po otwarciu naszym oczom ukażą się dwa wyświetlacze oraz klawiatura ze zintegrowanym gładzikiem umieszczona przy samej krawędzi obudowy.

Asus ZenBook Duo 14

Ze względu na dodanie drugiego wyświetlacza o przekątnej 12,65 cala, producent musiał przesunąć urządzenia wprowadzające na dół a gładzik umieścić z prawej strony.

Screen Pad Plus podnosi się nieco w kierunku użytkownika

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Porty

ZenBook Duo UX482E posiada sporą ilość nowoczesnych portów wejścia/wyjścia.

Na lewej krawędzi znajdziemy pełnowymiarowe HDMI oraz dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 4 (oba z funkcją ładowania).

Porty na lewej krawędzi

Po przeciwległej stronie umieszczono pełnowymiarowe USB Typu A 3.2 Gen 1, gniazdo słuchawkowe Jack, czytnik kart pamięci w formacie microSD oraz diody sygnalizujące status pracy urządzenia.

Porty na prawej krawędzi

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Wyświetlacz i zawias ErgoLift

Główny wyświetlacz Asusa ZenBook Duo 14 UX482E to 14 calowa matryca o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (Full HD), która została pokryta powłoką antyrefleksyjną. Ekran charakteryzuje się jasnością maksymalną na poziomie 400 nitów i został wykonany w technologii IPS LCD.

Wyświetlacze Asusa ZenBook Duo 14

Ekran jest dotykowy i obsługuje aktywne pióro, które dołączono do zestawu.

Pióro Asus Pen

Producent deklaruje, że wyświetlacz posiada 100% pokrycie palety barw sRGB i przeszedł walidacje Pantone jeszcze w fabryce. Oznacza to, że ZenBook Duo 14 UX482E sprawdzi się jako komputer do obróbki foto-video.

W praktyce wyświetlacz ZenBooka Duo pozytywnie zaskakuje. Cieszy fakt, że zdecydowano się na zastosowanie powierzchni antyrefleksyjnej, która ułatwia pracę podczas podróży, a na dodatek nie wpływa negatywnie na odwzorowanie kolorów.

ZenBook Duo 14 UX482E świetnie sprawdzi się do oglądania filmów i seriali. Gdy nie korzystamy z komputera możemy wyłączyć klawiaturę. To przydatna funkcja, która pozwala odpocząć nadgarstkom.

Komunikat informujący o wyłączeniu klawiatury

Wyświetlacz główny zintegrowano z zawiasem ErgoLift. Podnosi on nieco cały pulpit roboczy, aby zapewnić lepszą wentylację obudowy. Rozwiązanie to znamy z poprzednich modeli ZenBook. Pozytywnie wpływa ono na wydajność komputera.

Zawias ErgoLift po otwarciu

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - ScreenPad Plus

ScreenPad Plus to cecha charakterystyczna ZenBooka Duo 14. Komputer nad klawiaturą i gładzikiem posiada dodatkowy, dotykowy ekran o przekątnej 12,65 cala i rozdzielczości 1920 x 515 pikseli. Wyświetlacz posiada matową powłokę antyrefleksyjną i obsługuje aktywne pióro dołączone do zestawu.

System operacyjny Windows 10 wykrywa ScreenPada Plus jako dodatkowy monitor umieszczony pod głównym wyświetlaczem komputera. Dodatkowo Asus oferuje oprogramowanie ScreenXpert, które ułatwia pracę z dwoma ekranami i rozszerza ich funkcjonalność.

Interfejs po połączeniu obu wyświetlaczy

ScreenXpert posiada dodatkowe wtyczki, które podczas przenoszenia okien pozwalają szybko umieścić je na dolnym wyświetlaczu. Możemy również złączyć oba ekrany, aby wyświetlać na nich jednolitą treść.

Nakładka ułatwiająca przenoszenie okien pomiędzy ekranami

Dzięki zawiasowi, który podnosi nieco ekran ScreenPad Plus nie ma najmniejszego problemu z odczytywaniem treści znajdujących się na dodatkowym wyświetlaczu.

Interfejs ekranu ScreenPad Plus

Oprogramowanie ScreenXpert to także nakładka, która wyświetla się na drugim ekranie. Pozwala ona na zmianę jasności panelu, przełączanie aplikacji, szybkie połączenie z telefonem komórkowym, wyłączenie klawiatury, minimalizację okien oraz przejście do ustawień ekranu ScreenPad Plus.

Układanie okien na ScreenPad Plus

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Klawiatura i gładzik

ZenBook Duo UX482E posiada pełnowymiarową klawiaturę z wbudowanym podświetleniem w kolorze białym. Charakteryzuje się ona kwadratowymi klawiszami i nieco zmniejszonymi przyciskami funkcyjnymi. Klawiatura posiada spory skok klawiszy oraz trochę niestandardowy układ. Wszystko przez gładzik, który znajduje się nie pod, a obok klawiatury.

ScreenPad Plus, klawiatura i gładzik

Ze względu na obecność dodatkowego ekranu, Asus musiał całkowicie zrezygnować z palmrestu i przesunąć klawiaturę z gładzikiem niezwykle blisko krawędzi obudowy.

Sam gładzik jest niewielki i posiada kwadratową powierzchnię. Szkoda, że producent nie zintegrował z nim przycisków - pozwoliłoby to na zwiększenie powierzchni roboczej. Płytka dotykowa wspiera gesty systemu operacyjnego Windows 10 oraz jest precyzyjna, ale posiadacze ZenBooka Duo 14 i tak raczej skorzystają z dotyku lub klasycznej myszki.

Gładzik znajduje się z prawej strony

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Dedykowany stojak

Obudowa bez podparcia na nadgarstki sprawia, że praca na ZenBooku Duo jest nieco bardziej męcząca niż na standardowym laptopie. Asus zdaje sobie z tego sprawę i w zestawie dołącza dosyć nietypowy stojak. Mowa o podstawce wykonanej z plastiku pokrytego miękkim tworzywem, którą przyklejamy do spodniej części komputera.

Stojak przyklejony do obudowy

Pozwala ona na podniesienie pulpitu roboczego o kilka dodatkowych centymetrów, dzięki czemu biurko lub inna twarda powierzchnia może stanowić podparcie dla naszych nadgarstków podczas pisania.

Stojak podnosi pulpit roboczy i ułatwia pisanie na klawiaturze

Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, ale po kilku dniach testów doceniłem je. Umieszczenie klawiatury pod kątem sprawia, że po oparciu nadgarstków o płaską powierzchnię nie ma najmniejszego problemu z wprowadzaniem dłuższych tekstów takich, jak ta recenzja.

ZenBook Duo 14 ze stojakiem

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Zabezpieczenia biometryczne

Asus ZenBook Duo 14 UX482E nie posiada wbudowanego czytnika linii papilarnych. Producent zamiast niego proponuje kamerę 3D na podczerwień zintegrowaną z systemem Windows Hello.

Kamera IR oraz kamerka internetowa

Rozwiązanie to skanuje twarz użytkownika w ułamku sekundy i umożliwia wygodny dostęp do Windowsa. System jest precyzyjny i nie ma problemów ze skanowaniem twarzy w okularach lub słuchawkach nausznych.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Kamera, głośniki i mikrofony

ZenBook Duo 14 UX482E podobnie jak inne laptopy z rodziny ZenBook posiada głośniki sygnowane logo Harman Kardon.

Logo Harman Kardon pod ekranem ScreenPad Plus

Dwa przetworniki, które umieszczono od spodu oferują bardzo dobrą jakość dźwięku. Najmniejszych zastrzeżeń nie mam również do systemu mikrofonów, który świetnie radzi sobie z redukcją hałasu z otoczenia.

Głośniki stereo Harman Kardon

Kamerka internetowa umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości HD w 30 klatkach na sekundę. Jakość jest zadowalająca i w zupełności wystarcza do wideo połączeń.

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Wydajność i kultura pracy

Decydując się na zakup ZenBooka Duo 14 UX482E (niezależnie od wybranej konfiguracji) nie będziemy mogli narzekać na wydajność oraz kulturę pracy.

Komputer wyposażono w topowy procesor Intel Core i7-1165G7 ze zintegrowanym układem graficznym Intel Xe. To najwydajniejszy czterordzeniowy układ mobilny o obniżonym TDP dostępny aktualnie w ofercie Intela.

Warto wspomnieć, że Asus ZenBook Duo 14 UX482E posiada certyfikat Intel Evo (sprawdź, co to oznacza). Gwarantuje on wysoką wydajność, długie czasy pracy na baterii oraz nienaganną kulturę pracy.

Logo Intel Evo na ekranie ScreenPad Plus

Po testach wiem, że ZenBook Duo 14 UX482E może konkurować z najwydajniejszymi laptopami ultraprzenośnymi dostępnymi na rynku.

Dzięki obecności 32 GB pamięci operacyjnej otwarcie wielu wymagających aplikacji nie stanowi najmniejszego problemu. Pracy wielozadaniowej sprzyja również obecność dodatkowego wyświetlacza.

Co ważne, ZenBook Duo 14 UX482E pomimo wydajnych podzespołów pozytywnie zaskakuje kulturą pracy. Wentylatory systemu chłodzenia AAS Plus jest niemalże niesłyszalny nawet podczas obciążenia. Dopiero w trakcie testów syntetycznych dowiadujemy się o ich obecności. Pulpit roboczy nie nagrzewa się podczas pracy. Spód komputera staje się jedynie lekko cieplejszy od pozostałych części obudowy.

Wydajność Asusa ZenBook Duo 14 UX482E przetestowałem w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Time Spy - 1825

3DMark Time Spy Extreme - 837

3DMark Fire Strike - 5216

Geekbench 5: Single - 1554; Multi - 5431

Geekbench 4: Single - 6662; Multi - 21932

PCMark 10 - 5145

Cinebench R20 - 1945

Cinebench R23: Single - 1438; Multi - 3884

Wyniki testów syntetycznych są bardzo zadowalające. Oczywiście ze względu na brak dedykowanego układu graficznego na ZenBooku Duo 14 UX482E nie zagramy w najnowsze gry, ale praca biurowa oraz obróbka foto-wideo nie stanowi dla tego komputera najmniejszego problemu.

Sprawdziłem również, jak radzi sobie wbudowany dysk SSD 1 TB NVMe Samsung MZVLB1T0HBLR korzystający z interfejsu PCIe 3.0 x4.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 3543 MB/s, a zapis 2961 MB/s.

Asus zastosował szybki nośnik SSD firmy Samsung. Podobne rezultaty osiągają niektóre dyski korzystające z nowszego standardu PCIe 4.0

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Bateria

ZenBook Duo UX482E posiada dwa ekrany, które zauważalnie zwiększają zapotrzebowanie na energię. Aby zapewnić zadowalające czasy pracy na baterii oraz uzyskać certyfikat Intel Evo, Asus postawił na spory akumulator o pojemności 70 Wh składający się z czterech ogniw.

Dzięki niemu ZenBook Duo 14 UX482E oferuje rewelacyjne czasy pracy na baterii. Podczas wykonywania mniej wymagających zadań możemy liczyć na 10-12 godzin pracy z dala od zasilacza.

W przypadku wykonywania skomplikowanych obliczeń ZenBook Duo 14 rozładuje się po 4-5 godzinach.

Takie rezultaty sprawiają, że ZenBook Duo 14 UX482E nie musi bać się konkurencji, a trzeba pamiętać, że cały czas mówimy o czasach pracy z włączonym dodatkowym ekranem ScreenPad.

Akumulator ładowany jest z wykorzystaniem 65 W zasilacza ze złączem USB Typu C. ZenBooka Duo 14 UX482E naładujemy uniwersalnymi zasilaczami z Power Delivery.

Zasilacz USB Typu C o mocy 65 W (wtyczka UK)

Asus ZenBook Duo 14 UX482E - Podsumowanie

Z Asusem ZenBook Duo 14 UX482E spędziłem kilka dni. Po tym czasie wiem już, że to unikatowa na skalę światową konstrukcja skierowana do mobilnych użytkowników korzystających z wielu aplikacji w tym samym czasie. W podróży ZenBook Duo 14 bez problemu zastępuje komputer stacjonarny z drugim monitorem. Co ważne nadal mówimy o kompaktowym komputerze, który waży niespełna 1,6 kg.

ZenBook Duo 14 UX482E to laptop, który szokuje swoim wyglądem i nietypowymi rozwiązaniami, z ekranem ScreenPad Plus na czele. W praktyce to dopracowana konstrukcja, która jest ciekawą konkurencją dla klasycznych komputerów ultraprzenośnych.

Podczas testów ZenBooka Duo 14 UX482E doceniłem świetną jakość wykonania, matową matrycę, rewelacyjną baterię oraz niemalże niesłyszalny system chłodzenia. Nie spodobał mi się jednoczęściowy zasilacz ze zintegrowanym przewodem, brak palmrestu oraz nieco za mały gładzik.

Jeżeli jesteś przyzwyczajony do pracy z więcej niż jednym monitorem, a jednocześnie dużo się przemieszczasz, zdecydowanie powinieneś rozważyć zakup ZenBooka Duo 14 UX482E.