ZenFone 5 to zeszłoroczny smartfon od Asusa. Teraz po premierze następcy jest jeszcze ciekawszym urządzeniem, a to wszystko za sprawą znacznie obniżonej ceny.

Asus wielokrotnie próbował swoich sił na rynku smartfonów. Swego czasu producent blisko współpracował z firmą Intel i wprowadzał do sprzedaży wiele bardzo podobnych modeli wyposażonych w procesory Atom. Obecnie Tajwański producent zupełnie zmienił podejście i zaczął podążać własną drogą. Pierwszymi efektami tych działań były smartfony ZenFone 5 i 5z. Co ciekawe oba smartfony różniły się jedynie procesorami.

Asus ZenFone 5 to model ze średniej półki cenowej, który posiada jednak wiele cech typowych dla flagowych smartfonów. ZenFone 5 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 636, który nigdy nie był demonem prędkości (przegrywa między innymi z tańszym Redmi Note 7), ale w zupełności wystarcza do codziennego użytkowania. Do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Co ważne na pokładzie znajdziemy wszystkie potrzebne standardy łączności. Smartfon wyposażono w NFC, dzięki czemu może współpracować z Android Pay.

Bateria posiada jedynie 3300 mAh i nie jest najmocniejszym elementem tego telefonu. Sprawę ratuje nieco fakt obecności szybkiego ładowania. To co wyróżnia Asusa ZenFone 5 od konkurencji oferowanej w podobnej cenie to jakość wykonania. ZenFone 5 niczym nie odróżnia się w tej kwestii od flagowych smartfonów. Całość wykonana jest z aluminium i szkła Corning Gorilla Glass. Asus oferuje ZenFone 5 w dwóch kolorach srebrnym oraz czarnym.