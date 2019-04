Asus ZenFone 5Z to flagowy model na 2018 roku. Wyposażony jest w topowe podzespoły z tamtego okresu czasu. Posiada m. in. procesor Qualcomm Snapdragon 845 wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Podczas premiery był to jeden z najtańszych flagowców na rynku. Chwilę później na rynku zadebiutowały Xiaomi Pocophone F1 oraz Honor Play, ale ZenFone staniał. To bardzo dobry wybór dla osoby, która chcę się wyróżnić z tłumu za sprawą ciekawego wyglądu tylnych plecków urządzenia. Klienci posiadający laptopy Asusa również powinni być zadowoleni - design ZenFone'a jest podobny do tego, jaki znamy w ultrabookach ZenBook. Ekran ma przekątną 6,2 cala i rozdzielczość Full HD i charakteryzuje się 100 procentowym pokryciem DCI-P3.