Asus ZenFone 6 pokazuje jak wyróżnić się z tłumu

To nie jest kolejny smartfon, o którym zapomnimy po kilku dniach. ZenFone 6 wyróżnia się swoją konstrukcją. To także bardzo dobry telefon.

Nawet gdyby nie wydano ich w przeciągu kilku dni niemożliwe jest, aby nie porównywać Asusa ZenFone 6 z OnePlus 7 Pro. Oba urządzenia oferują najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 855, ciekawe kamerki do selfie, a także oprogramowanie, które niewiele różni się od czystego Androida. Na dodatek są znacznie tańsze od swoich odpowiedników Premium takich, jak Samsung Galaxy S10 lub Huawei P30 Pro.

Podczas, gdy spodziewaliśmy się, że OnePlus 7 Pro (w przeciwieństwie do OnePlus'a 7 bardzo podobnego do ubiegłorocznego modelu) będzie wyróżniał się z tłumu to Asus ZenFone 6 może stać się jednym z największych zaskoczeń tego roku. W zeszłym roku firma zaprezentowała model 5z, który jest solidnym smartfonem z bardzo dobrą specyfikacją techniczną, ale w kwestii designu to nie do końca udana kopia iPhone'a z brzydkim wycięciem w ekranie i wymuszonymi trybami AI w aparacie.

Asus całkowicie zmienił design swoich smartfonów w tym roku. Wycięcie ekranu znikło, ograniczono rolę AI, a nakładka ZenUI została znacząco odchudzona. Zmiany te powodują, że ZenFone 6 to coś więcej, niż co roczne odświeżenie flagowego modelu. Premierę tego modelu można bardziej przyrównać do prezentacji iPhone'a X, który zrywał ze wszystkim, do czego przyzwyczajeni byli użytkownicy sprzętu z Cupertino.

Asus ZenFone 6 - specyfikacja techniczna

Zacznijmy od specyfikacji technicznej. ZenFone 6 to pod tym względem niewielka aktualizacja w stosunku do zeszłorocznego modelu 5z, ale Asus dodał wystarczająco dużo, aby jego nowe urządzenie mogło konkurować chociażby z tegorocznymi modelami OnePlus'a.

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855, 14 nm, 8 rdzeni

Qualcomm Snapdragon 855, 14 nm, 8 rdzeni System operacyjny: Android 9.0 Pie z ASUS ZenUI 6

Android 9.0 Pie z ASUS ZenUI 6 Pamięć operacyjna RAM: 6 GB LPDDR4X

6 GB LPDDR4X Wbudowana pamięć masowa: 128 GB

128 GB Wyświetlacz: 6,4-calowy wyświetlacz IPS Full HD+ (2340 x 1080); 92 procent pokrycia przedniego panelu, jasność 600 nitów, 96 procent pokrycia przestrzeni barwnej NTSC, obsługa DCI-P3 i HDR10, Szkło Corning® Gorilla® 6

6,4-calowy wyświetlacz IPS Full HD+ (2340 x 1080); 92 procent pokrycia przedniego panelu, jasność 600 nitów, 96 procent pokrycia przestrzeni barwnej NTSC, obsługa DCI-P3 i HDR10, Szkło Corning® Gorilla® 6 Aparat: Sony IMX 586 o rozdzielczości 48 MP, przysłona f/1.79, ogniskowa 26 mm, laserowy autofocus, nagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę

Sony IMX 586 o rozdzielczości 48 MP, przysłona f/1.79, ogniskowa 26 mm, laserowy autofocus, nagrywanie wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę Dodatkowy aparat: rozdzielczość 13 MP, obiektyw ultra szerokokątny, ogniskowa 11 mm

rozdzielczość 13 MP, obiektyw ultra szerokokątny, ogniskowa 11 mm Łączność: WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz / 5 GHz, 2x2 MIMO, Bluetooth V 5.0 (EDR + A2DP), obsługa aptX i aptX HD, Wi-Fi direct, NFC

WLAN 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz / 5 GHz, 2x2 MIMO, Bluetooth V 5.0 (EDR + A2DP), obsługa aptX i aptX HD, Wi-Fi direct, NFC Dual SIM: Dual SIM z niezależnymi slotami na karty

Dual SIM z niezależnymi slotami na karty Bateria: 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania Quick Charge 4.0

5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania Quick Charge 4.0 Waga: 190 gram

190 gram Zawartość zestawu: ZenFone 6, ASUS ZenEar Pro Hi-Res – słuchawki z mikrofonem, Kabel USB Type-C, Igła do wyjmowania karty SIM, Zasilacz USB (18 W), Dokumentacja (instrukcja obsługi, karta gwarancyjna), Przezroczyste etui

Podczas, gdy ZenFone 5z był stosunkowo kompaktowym telefonem o rozmiarze 153 x 75,65 x 7,7 mm ZenFone 6 jest zauważalnie większy i mierzy 159,1 x 75,44 x 9,1 mm. Szczególnie zauważalna jest różnica w grubości urządzenia. Jest to spowodowane zastosowaniem sporej baterii o pojemności 5000 mAh. Taki kompromis jesteśmy w stanie zaakceptować. ZenFone 6 ma lekko zwężaną konstrukcję, co powoduje, że zwiększenie grubości nie jest tak odczuwalne, jak mogłoby się początkowo wydawać. Urządzenie waży 190 gram, dzięki czemu jest lżejszy od ważącego 206 gram OnePlus'a 7 Pro, ale rozkład masy w smartfonie Asusa jest bardzo nierównomierny co sprawia, że ZenFone 6 wydaje się cięższy, niż jest w rzeczywistości.

W porównaniu do poprzednika ZenFone 6 ma znacznie mniejsze ramki okalające ekran, co jest zdecydowaną zaletą. Z tyłu urządzenia znajdziemy niebieskie logo, które zauważalnie, ale niezbyt nachalnie wyróżnia się na tle czarnego lub srebrnego szkła z tyłu. Na pokładzie nowego smartfona nie zabrakło gniazda słuchawkowego Jack, co ucieszy sporą grupę konsumentów.

6,4 calowy ekran zastosowany w nowym smartfonie jest gigantyczny, a mimo to OnePlus 7 Pro posiada jeszcze większy panel o przekątnej 6,67 cala. Bardziej zauważalna jest jednak przepaść pomiędzy zastosowanymi przy budowie ekranu technologiami. Asus posiada tradycyjny ekran IPS LCD, a OnePlus 7 Pro panel OLED. Poza tym chiński smartfon oferuje wyższą rozdzielczość 1440p. Wyświetlacz zastosowany w ZenFone 6 jest także zauważalnie ciemniejszy, niż ten zastosowany w OnePlus 7 Pro. Dodatkowo Asus cierpi na nierównomierne podświetlenie wyświetlacza - łatwo dostrzec ciemne obszary w pobliżu krawędzi.

Nowy smartfon, nowe gadżety.

W przypadku ekranu Asusa ZenFone 6 widać poczynione kompromisy mające na celu obniżenie ceny, ale tajwański smartfon posiada wiele zalet, które spowodują że możesz chcieć go kupić. Najważniejszymi cechami ZenFone'a 6 są aparat fotograficzny oraz bateria. Podczas, gdy OnePlus 7 Pro posiada baterię o zadowalającej pojemności 4000 mAh ZenFone 6 oferuje aż 5000 mAh. W tej kwestii pokonuje nawet Galaxy S10 z obsługą sieci 5G.

Asus informuje, że ZenFone 6 umożliwi dwa dni intensywnej pracy. Z tak duża baterię jest to rezultat możliwy do osiągnięcia. W specyfikacji technicznej znajdziemy informacje, że telefon zapewnia 21 godzin przeglądania internetu przy użyciu sieci Wi-Fi oraz ponad 33 godziny rozmów. Dla porównania Apple szacuje, że iPhone XS Max rozładuje się po 13 godzinach przeglądania internetu i 25 godzinach rozmów.

ZenFone 6 jest prawdopodobnie najdłużej działającym smartfonem spośród wszystkich urządzeń posiadających procesor Qualcomm Snapdragon 855.

W przypadku, gdy uda Ci się rozładować akumulator możesz skorzystać z szybkiego ładowania w standardzie Quick Charge 4, które w stosunkowo krótkim czasie naładuje telefon. W zestawie z telefonem dostajemy 18 W ładowarkę, a Asus informuje, że prędkość ładowania będzie porównywalna do innych smartfonów korzystających z 27 W ładowarek. Podczas pierwszych testów akumulator ZenFone'a 6 ładował się naprawdę szybko.

To, co naprawdę wyróżnia ZenFone 6 od innych urządzeń to aparat fotograficzny. Nie chodzi tylko o to, że posiada on rozdzielczość 48 MP oraz dodatkowy 13 MP obiektyw szerokokątny, czy nawet szybki laserowy autofokus. Wyjątkowość polega na tym, że przedni aparat jest dokładnie identyczny, jak tylny. Oba obiektywy umieszczone są w obracanym module. Takie samo rozwiązanie wiedzieliśmy już kilka lat temu w Huawei ShotX.

Mechanizm ten sprawa lepsze pierwsze wrażenia niż ten zastosowany w OnePlus 7 Pro. Cała kamera przewraca się do przodu po naciśnięciu przycisku odpowiedzialnego za uruchomienie przedniej kamery. Proces trwa chwilę dłużej niż w OnePlus 7 Pro.

ZenFone 6 pozwala na zatrzymanie procesu obrotu kamery w dowolnym momencie, dzięki czemu możemy oglądać filmy lub zdjęcia pod dowolnym kątem. To bardzo ciekawa funkcjonalność. Dodatkowo producent oddaje do dyspozycji automatyczną panoramę pionową.

Nie wiemy nic na temat wytrzymałości mechanizmu. Asus twierdzi, że zbudował silnik krokowy z płynną mechaniczną skrzynią biegów, ale nadal jest to spory element, który składa się z wielu części i szczelin przez które będzie dostawać się kurz i drobinki piasku. W tym przypadku mechanizm zastosowany w OnePlus 7 Pro wydaje się być bardziej odporny na uszkodzenia.

Kolejną nowością zastosowaną we flagowym modelu Asusa na 2019 rok jest zmieniona nakładka. Poprzednie modele z serii ZenFone pracowały pod kontrolą ZenUI, który był przeładowany zbędnymi funkcjami i brzydkimi ikonami. ZenFone 6 oferuje wygląd bardzo zbliżony do czystego Androida 9.0 Pie.

ZenFone 6 wydaje się być sensownie wycenionym smartfonem. Nie jest on tak tani, jak Xiaomi Mi 9, ale daleko mu też do cen Samsunga Galaxy S10 lub innych flagowych modeli. Ceny w Polsce zaczynają się od 2199 zł za podstawową konfigurację wyposażoną w 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Najdroższa wersja kosztuje 2599 zł i posiada 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej. Po środku umieszczono wersję 6/128 GB za 2399zł.

W chwili obecnej można zakupić smartfon w kolorze czarnym. Wysyłka pierwszych egzemplarzy przeznaczonych na polski rynek rozpocznie się 25 maja.