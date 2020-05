AverMedia Live Gamer Ultra – recenzja. Jeden z najlepszych grabberów na rynku

Każdy, kto chce rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem materiałów wideo związanych z grami, musi nabyć co najmniej kilka pomocnych w tym sprzętów. Nie obędzie się bez dobrego mikrofonu oraz co najmniej solidnego sprzętu do obróbki materiałów. Z czasem warto też zainwestować w porządny software. Przy tym, chcąc nagrywać materiały z konsol w dobrej jakości, nie można zapominać o graberze. W nasze ręce wpadł właśnie, prawdopodobnie jeden z najlepszych zewnętrznych grabberów na rynku, który nie tylko pozwoli wam nagrywać materiały w 4K, ale również z zachowaniem HDR-u.

Firma AverMedia wyrosła na lidera rozwiązań, związanych z przechwytywaniem obrazu. W portfolio producenta znajdziemy dwa flagowe produkty - AverMedia Live Gamer 4K (wewnętrzny grabber) oraz AverMedia Live Gamer Ultra, czyli jego zewnętrzny, mobilny odpowiednik. Ten pierwszy to prawdziwa bestia, która bez problemu pozwoli na przechwytywanie materiałów w jakości 4K z HDR, a to wszystko w 60 kl./s. Jego mniejszy brat – model Ultra, nie dysponuje co prawda już taką mocą, ale i tak nie ma się czego wstydzić. Przy okazji, jest bardziej mobilny i kompatybilny z większą liczbą urządzeń.

AverMedia Live Gamer Ultra – zawartość zestawu

W pudełku z AverMedia Live Gamer Ultra, oprócz samego grabbera, znajdziemy również pełen zestaw okablowania, w postaci przewodów HDMI oraz USB. Do tego standardową, skróconą instrukcję instalacji i obsługi. Na uwagę zasługuje również klucz, aktywujący program do obróbki materiałów wideo – CyberLink Power Director 15. Można zatem stwierdzić, że AverMedia Live Gamer Ultra gwarantuje nam wszystko, czego potrzebujemy do przechwytywania i nagrywania obrazu z konsol.

Specyfikacji i możliwości

W niewielkim i bardzo estetycznym pudełeczku AverMedia Live Gamer Ultra kryje się ogromna moc. Producent zadbał o to, aby grabber był w stanie przesyłać obraz w jakości 4K HDR w 60 klatkach, przy czym nagrywanie wideo jest możliwe jedynie w 4K i 30 klatkach. Możliwe jest również wyświetlanie obrazu w FullHD i 240 kl./s, nagrywając materiał w tej samej rozdzielczości i 120 klatkach. Wreszcie, AverMedia Live Gamer Ultra nie tylko „przepuszcza” sygnał HDR, ale pozwala również nagrywać materiały wideo z HDR w jakości FullHD i 60 kl./s. Jak widać, od tego niewielkiego grabbera ciężko oczekiwać czegoś więcej.

Specyfikacja:

Interfejs: USB 3.1 Gen1 Typ C

Wejście i wyjście (Pass-Through): HDMI 2.0

Max. Rozdzielczość Pass-Through: 2160p/60 kl./s HDR / 1440p144 / 1080p240

Max. Rozdzielczość przechwytywania: 2160p30 / 1440p60 / 1080p120/1080p60 HDR

Obsługiwana rozdzielczość: 2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Format zapisu: MPEG 4 (H.264 + AAC) lub (H.265 + AAC)

Wymiary (szer. X gł. X wys.): 112,6 * 66,2 * 26 mm

Waga: 116 g

Intuicyjne oprogramowanie

Instalacja i obsługa AverMedia Live Gamer Ultra są niezwykle intuicyjne. Tak naprawdę, wystarczy podłączyć kable i urządzenie jest gotowe do pracy. Podobnie sprawa wygląda z dedykowanym oprogramowaniem. AverMedai RECentral 4 to najnowsza wersja software'u, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z grabbera. Po jego instalacji, urządzenie zostanie wykryte automatycznie, bądź (w przypadku posiadania kilku produktów marki AverMedia) otrzymamy możliwość samodzielnego wyboru sprzętu. Aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze, wszystko zostało przedstawione jasno i czytelnie. Dla osób zaczynających swoją przygodę z nagrywaniem to znakomita wiadomość. Wystarczy parę kliknięć i już jesteśmy gotowi do nagrywania, bądź streamowania. Za sprawą aplikacji można też wygodnie przejrzeć wszystkie nagrane materiały. Na uwagę zasługuje również tryb multi, który choć znacznie mocniej obciąża PC, to pozwala na jednoczesne przechwytywanie obrazu z kilku źródeł. Na przykład bezpośrednio z konsoli i kamerki tak, aby widzowie mogli widzieć nasze reakcje podczas gry.

Wszystko pięknie, ale…

AverMedia Live Gamer Ultra to w zasadzie spełnienie marzeń każdej osoby, która chce się dzielić ze światem swoją twórczością. Gigantyczne możliwości zostały jednak okupione jeszcze większymi wymaganiami. Chcąc w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, trzeba posiadać komputer wyposażony co najmniej w procesor Intel Core i5 szóstej generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz 8 GB RAM. W przypadku korzystania z gamingowego laptopa, wymagane jest posiadanie urządzenia z Intel Core i7-7700HQ (lub nowszym), NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz 8 GB RAM. Nieco lepiej wygląda to w przypadku nagrywania materiałów w rozdzielczości FullHD, ale wtedy należy zadać sobie pytanie: czy warto w ogóle w AverMedia Live Gamer Ultra inwestować.

AverMedia Live Gamer Ultra – dla kogo i czy warto

Jeśli na poważnie planujecie zająć się nagrywaniem materiałów z gier i chcecie, aby wasi odbiorcy mogli cieszyć się najlepszą jakością obrazu (w 4K i HDR), to w zasadzie nie macie większego wyboru i musicie sięgnąć po AverMedia Live Gamer Ultra. Szczególnie, że to niewielkie urządzenie zabierzecie ze sobą wszędzie i będziecie je mogli podłączyć np. do gamingowego laptopa, co w przypadku nieco mocniejszej, ale wewnętrznej karty AverMedia Live Gamer 4K - nie jest możliwe. Ten mobilny grabber praktycznie nie ma żadnych wad, co nie oznacza, że jest dla każdego. Pomijając już wysokie wymagania, to zakup tego konkretnego sprzętu uszczupli wasz portfel o, co najmniej, 850 złotych. Nie oszukujmy się, to sporo i dla większości początkujących streamerów czy youtuberów, będzie to kwota poza ich zasięgiem. Warto też dodać, że pomimo coraz szerszej dostępności materiałów i sprzętów 4K, spore grono osób wciąż, pomimo naszych szczerych chęci, nie będzie w stanie oglądać przygotowanych przez nas materiałów w najwyższej rozdzielczości. Niemniej, my śmiało możemy wam AverMedia Live Gamer Ultra polecić.