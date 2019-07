Ballistix Sport LT - test pamięci pamięci stworzonych dla graczy

Sprawdziliśmy możliwości pamięci Ballistix Sport LT w wariancie 3000 MHz. Prezentujemy wyniki testów i oceniamy opłacalność.

Ballistix Sport LT DDR4 - OPIS

Ballistix jest samodzielną marką sprzętu od zaledwie 3 lat. Wcześniej było oznaczenie stosowano wyłącznie w stosunku do gamingowych odmian pamięci Crucial. Obydwie marki należą do producenta pamięci, firmy Micron. Ballistix Sport LT DDR4 to moduły skierowane do entuzjastów i wymagających graczy. Występują one w kilkunastu wariantach konstrukcyjnych, pojemnościowych i wydajnościowych. W ramach budowy platformy testowej PC World, do naszej redakcji trafiła jedna z wydajniejszych wersji DDR4. Dwa moduły o łącznej pojemności 32 GB, legitymują się taktowaniem na poziomie 3000 MHz i timingami CL16:16:16 przy napięciu wyjściowym 1,35 V. Na kości nałożony został radiator o niskim profilu, który nie powinien sprawiać problemów podczas montażu dowolnego chłodzenia procesora.

Ballistix Sport LT DDR4 - SPECYFIKACJA

Linia: Ballistix Sport LT

Kod producenta: BLS16G4D30AESB

Typ pamięci: DDR4

Chłodzenie: Radiator

Typ złącza: DIMM

Niskoprofilowe: Nie

Pojemność: 16 GB

Liczba modułów: 1

Częstotliwość pracy [MHz]: 3000

Opóźnienie: CL16

Napięcie [V]: 1.35

Konstrukcja: Aluminiowy radiator, Złocone styki, Dwustronna

Kolor: Szary

Podświetlenie: Nie

Ballistix Sport LT DDR4 - PLATFORMA TESTOWA

Do testów wykorzystaliśmy naszą platformę testową.

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć Ram: Ballistix 64 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

Warto podkreślić, że podczas testu wykorzystaliśmy 2 zestawy po 32 GB, czyli łącznie 4 pamięci o zebranej pojemności na poziomie 64 GB.

Ballistix Sport LT DDR4 - TESTY

Sprawdziliśmy jak kości radzą sobie podczas podkręcenia taktowania i zamiany timingów oraz jak to wpływa na wydajność pracy komputera, a także na jego stabilność.

Każdorazowo po zwiększeniu taktowania i timingów sprawdzaliśmy wydajność i stabilizację pracy podczas obciążenia programem Cinemabench R15. Wszystkie uzyskane wyniki prezentujemy w tabeli poniżej

Po przetaktowaniu kości RAM na najwyższą możliwą, stabilnie działającą wartość, uzupełniliśmy nasze testy kolejnymi benchmarkami. Oczywiście te same testy wykonaliśmy wcześniej na ich bazowym taktowaniu.

Następnie przeszliśmy do naszego zestawi gier. Standardowo zagraliśmy w Wolfnstein II: New Colossus, Battlefield V, Far Cry 5 i Wiedźmin 3: Dziki Gon. Przypominamy, że używamy zintegrowanego układu graficznego procesora.

Ballistix Sport LT DDR4 -PODSUMOWANIE

Ballistix Sport LT DDR4 to świetnie wykonane pamięci RAM. Na plus zaliczamy niski radiator pozwalający na wygodną instalację pozostałych komponentów. Doceniamy również potencjał pamięci podczas podkręcania i należytą stabilność przy podniesionych napięciach. Jest to model godny polecenia.