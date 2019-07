Bandicam to oferująca wiele możliwości aplikacja do nagrywania ekranu.

Bandicam to niewielki program do nagrywania ekranu w systemie Windows, który może przechwycić wszystko z ekranu Twojego komputera w wysokiej rozdzielczości. Możliwe jest również nagrywanie wybranych obszarów na ekranie komputera lub gry, która korzysta z technologii graficznej DirectX/OpenGL/Vulkan. Bandicam umożliwia przechwycenie gry przy wysokim stopniu kompresji, jednocześnie zachowując jakość filmu zbliżoną do oryginalnego obrazu, i zapewnia wydajność o wiele lepszą od innych programów do nagrywania, które oferują podobne funkcje. Pozwala na nagrywanie różnych gier 2D/3D za pomocą wideo 4k UHD i przechwytywanie obrazu do 144 FPS. Możliwe jest również nagrywanie z zewnętrznych urządzeń wideo, na przykład z kamery, Xbox/PlayStation, smartfona, IPTV itp.

Bandicam pozwala na rysowanie w czasie rzeczywistym, dodawanie nakładki do kamery, zaplanowane nagrywanie, efekt "chroma key", efekt i animacje myszy oraz wiele innych, niezwykle praktycznych możliwości. Wszystkie funkcje można przetestować dzięki edycji demonstracyjnej, która ogranicza czas nagrywania oraz dodaje logo programu do klipu.