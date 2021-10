Baseus CCXJ-B02 to tani adapter sieciowy ze złączami USB Typu C oraz USB Typu A. Ładowarka pozwoli naładować dwa urządzenia w tym samym czasie.

Baseus CCXJ-B02 to przystępne cenowo i uniwersalne rozwiązanie. Niewielka ładowarka sieciowa o mocy maksymalnej 20 W pozwoli szybko naładować iPhone'a. Co ważne producent zdecydował się na zastosowanie portu USB Typu C oraz klasycznego USB Typu A. Oznacza to, że poza iPhone'm i nowymi smartfonami możemy podładować mnóstwo urządzeń peryferyjnych takich jak opaski sportowe, myszy, klawiatury czy słuchawki.

Baseus CCXJ-B02

Ładowarka wspiera technologie Quick Charge oraz Power Delivery. Co ważne jednocześnie możemy ładować dwa urządzenia z mocą maksymalną 20 W.

W środku znajduje sięspeycjalny chip, który odpowiada za normalizację parametrów i dostarczenie możliwie najszybszej prędkości ładowania.

Biała obudowa Baseus CCXJ-B02 idealnie komponuje się z oryginalnym kablem firmy Apple.