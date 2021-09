Batman: Świat - niezwykły komiks na dzień Barmana

Międzynarodowy dzień Barmana jest obchodzony 18 września. Święto fanów DC stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszym komiksem od wydawnictwa EGMONT. To publikacja absolutnie niezwykła.

Batman: Świat to nietypowa inicjatywa wydawnicza opracowana w formie Antologii. Liczący 184 strony komiks został opracowany przez zespoły kreatywne z całego świata. Gratką dla Polskich fanów jest fakt, że za sprawą Tomasza Kołodziejczaka, Batman trafił również do Warszawy w historii Obrońca miasta.

Łącznie w ręce czytelników oddano 14 historii rozgrywających się w przeszłości i teraźniejszości. Lista krajów biorących udział w projekcie obejmuje: USA, Francję, Hiszpanię, Włochy, Niemcy, Czechy, Rosję, Turcję, Polskę, Meksyk, Brazylię, Koreę Południową, Chiny i Japonię. Teoretycznie wszystkie komiksy powinny być zlokalizowane w kulturze i przestrzeni unikatowej dla każdego kraju. Jak to zwykle bywa przy tego typu projektach, poziom opowieści jest nierówny, a niektóre scenariusze słabo nawiązują do lokalnego charakteru.

Przeglądanie komiksów z Batmanem może być nie lada frajdą. Pomijając już same historie, przeglądanie tak zróżnicowanej kreski w ramach jednego motywu przewodniego, sprawia że jest to publikacja do której można wracać wielokrotnie. Polski akcent został opracowany przez zespół: Piotr Kowalski, Tomasz Kołodziejczak, Brad Simpson i Tomasz Bratkowski. Smaczkiem dla polskiego czytelnika jest syrenka - pojawiająca się zarówno w formie pomnika jak i samochodu o tej samej nazwie. Ponadto polskie wydanie otrzymało dedykowaną okładkę, natomiast okładka międzynarodowa została dodana w formie obwoluty.

Komiks Batman Świat to obowiązkowa pozycja dla fanów Batmana i kolekcjonerów skoncentrowanych na uniwersum DC. Komiks ten może stanowić również dobry wstęp dla komiksowych nowicjuszy - mnogość dzieł w antologii pozwala poznać się z koncepcjami różnych artystów, dzięki czemu łatwo odnaleźć tą najbardziej interesującą.

Batman: Świat jest dostępny od 14 września. Cena okładkowa to 69 zł, ale komiks można kupić znacznie taniej np. w sklepie Empik.

Kilka dni wcześniej do księgarni trafił również komiks Batman Fortnite Punkt Zerowy, który może być ciekawym wyborem dla młodszych fanów Batmana. Najtaniej kupimy go w Empik pod tym adresem.

Jeśli dzień Batmana pobudzi Wasz apetyt na kolejne opowieści, przypominamy, że 29 września nakładem wydawnictwa Egmont ukaże się pierwszy tom albumy Batman Death Metal. Album ten zostanie wydany wraz ze specjalną kartą do gry o tym samym tytule.