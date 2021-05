Dobra jakość w niskiej cenie

Monitor BenQ EL2870U jest kolejnym z tych, które dostać możemy za stosunkowo niewielkie pieniądze, bowiem jego ceny wahają się w okolicach 1100 złotych.

W monitorze znajdziemy wszystko to, czego gracze mogą się spodziewać. Czas reakcji na poziomie 1 ms, dzięki zamontowanej matrycy typu TN. Ekran wyświetli nam także maksymalnie 60 klatek na sekundę oraz zapewni optymalną pracę z kartami graficznymi AMD, dzięki obsłudze technologii FreeSync.

Tym, co może wyróżnić monitor BenQ od pozostałych jest obsługa HDR+, dzięki czujnikowi B.I.+ (Brightness Intelligence Plus). Monitor zapewnia więc wyjątkowo żywe barwy oraz wysoki kontrast, a technologia B.I.+ reguluje jasność i temperatury kolorów, dodatkowo podnosząc wydajność. Monitor pozwala nam także dowolnie przełączać się pomiędzy czterema poziomami trybów HDR, więc możemy dopasować widoczny obraz do warunków panujących w pomieszczeniach.

Ciekawym rozwiązaniem jest także funkcja Smart Focus, która dodatkowo podkreśla wybrane obszary. Monitor posiada system redukcji migotania ekranu oraz redukcji emisji światła niebieskiego. Ponadto technologia Brightness Intelligence Plus wykrywa poziom oświetlenia w naszym otoczeniu i automatycznie dopasowuje jasność ekranu.

Najważniejsze parametry: