Bezpieczny dostęp do zasobów internetu dzięki nowoczesnej aplikacji do kontroli rodzicielskiej.

Aplikacja Beniamin to oprogramowanie, które umożliwia blokowanie stron oraz ograniczony dostęp do wybranych funkcji na telefonie, tablecie czy komputerze. System pozwala śledzić strony internetowe odwiedzane przez użytkownika oraz jego działania w sieci. Program może być użyty zarówno przez rodziców, jak i w firmach czy instytucjach, aby na bieżąco kontrolować dostęp do internetu. Aplikacja działa po zdefiniowaniu czterocyfrowego hasła, które zablokuje dostęp do ustawień i pozwoli otwierać zablokowane aplikacje.

Dzięki zaawansowanym funkcjom możliwe jest filtrowanie treści w internecie, blokada niepożądanych treści w internecie oraz aplikacji, filtrowanie serwisów społecznościowych. Istnieje również możliwość ustawienia limitów czasowych - można zdecydować w jakich dniach i godzinach poszczególne aplikacje mają być blokowane. Nie zabrakło także funkcji raportowania poszczególnych aktywności, dzięki aplikacji sprawdzimy, jakie strony odwiedzał użytkownik i ile czasu spędził w internecie oraz z jakich programów korzystał. Do tego pojawia się śledzenie w czasie rzeczywistym trasy, którą pokonuje dziecko.

Darmową wersję aplikacji Beniamin możemy pobrać za darmo i korzystać z niej przez 5 dni. Pełnoprawny pakiet roczny, z możliwością obsługi trzech urządzeń mobilnych (telefon lub tablet), kosztuje 69 zł. Istnieje również wersja programu na komputer w cenie 45 zł rocznie.