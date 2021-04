Beniamin to polska aplikacja, która już od dziesięciu lat umożliwia skuteczną kontrolę rodzicielską.

Beniamin - cena

Beniamin to aplikacja, którą można wypróbować przez 5 dni za darmo. Pakiet podstawowy, obejmujący 3 urządzenia, kosztuje 69 zł/rok, zaś rozbudowany, do 6 urządzeń - 99 złotych. Najdroższy kosztuje 120 złotych i obejmuje do 9 urządzeń. Osobny cennik mają szkoły oraz biblioteki.

Beniamin - funkcje

Beniamin umożliwia wykonywanie licznych czynności na komputerze, w tym nakładanie limitu czasu użytkowania gier oraz aplikacji wraz z możliwością całkowitego blokowania wybranych, monitorowanie aktywności w mediach społecznościowych, filtrowanie stron na podstawie słów kluczowych, a także kontrolowanie klipów wideo na YouTube. Działanie aplikacji obejmuje komputery, laptopy oraz urządzenia przenośne. W przypadku smartfonów możliwy jest dostęp do historii połączeń oraz SMS-ów. Znajdziemy tu również lokalizowanie miejsca pobytu urządzenia oraz śledzenie trasy w danym dniu lub dniach wcześniejszych. Pozwoli to sprawdzić, gdzie przebywało dziecko lub gdzie znajduje się obecnie.

Beniamin oferuje wygodny interfejs oraz panel administracyjny, w którym ma się dostęp do wszelkich danych, w tym raportów aktywności korzystania z aplikacji, gier i internetu czy pełnej listy przeglądanych i zablokowanych stron. Wszystkie ustawienia rodzic blokuje za pomocą czterocyfrowego kodu - jest on niezbędny, aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany.

Wymienione funkcje to wszystko, co potrzebne, aby mieć pełną kontrolę rodzicielską. Czy warto zaufać Beniaminowi? Jak najbardziej. Dlatego gdy poszukujesz aplikacji typu parental control, wypróbuj tego rozwiązania.