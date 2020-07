Benro iT15 to funkcjonalny statyw podróżny, który można przekształcić w monopod. Idealny dla osób fotografujących na świeżym powietrzu.

Wysokość maksymalna : 147,5 cm

: 147,5 cm Wysokość minimalna: 40 cm

40 cm Długość po złożeniu: 39,5 cm

39,5 cm Ilość sekcji: 5

5 Udźwig: 4 kg

4 kg Rodzaj głowicy: Głowica kulowa

Głowica kulowa Waga: 1.26 kg

Statyw Benro iT15 charakteryzuje się niską wagą oraz niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu bez problemu spakujemy go do torby podróżnej czy walizki. Wyposażony został w 5-sekcyjne nogi, które składają się pod kątem 180° do góry. Dodatkowo, każda z nóg może być unieruchomiona w jednej z trzech pozycji, dzięki czemu ustawimy kolumnę centralną pod dowolnym kątem w stosunku do podłoża. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość stosowania statywu jako monopod - wystarczy odłączyć jedną z nóg statywu i połączyć ją z głowicą oraz kolumną.

W zestawie znajduje się również prosta głowica kulowa, z pojedynczą blokadą oraz poziomicą, dzięki której szybko ustawimy odpowiednią pozycję.

W komplecie dostajemy również sztywny i solidny pokrowiec oraz 7-letnią gwarancję.